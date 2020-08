Koronavirustestaus Helsingissä on pahoin ruuhkautunut, ja kaupunki on avannut lisää näytteenottopisteitä. Myös yksityisen lääkäriasema Mehiläisen koronavirustesteihin Helsingin Hernesaaressa oli sunnuntaina jonoa.

Tilanne koronavirustestauksessa on muuttunut yhä tukalammaksi Helsingin alueella. Helsingin Sanomat uutisoi paisuvista testausjonoista aiemmin tällä viikolla.

Helsinkiläinen Henrik Harberg otti torstaina 13. elokuuta yhteyttä kaupungin koronavirusneuvontaan, kun hänen neljävuotiaalle lapselleen nousi kuume.

Harberg soitti Helsingin koronaneuvontapalveluun. Tuntien odottelun sekä uuden puhelinsoiton jälkeen tuli vastaus: vapaita testausaikoja ei ole tarjolla lainkaan.

”Tiedustelin, kannattaisiko minun soittaa uudestaan tulevina päivinä. Minulle sanottiin, että ei kannata, sillä ei ole näköpiirissä, että tilanne muuttuisi”, Harberg sanoo.

Vaihtoehdoksi Harbergille ehdotettiin Laakson tai Malmin koronaterveysaseman päivystykseen menemistä.

Ensisijaisesti koronavirustartuntaa epäilevän tulisi soittaa oman kuntansa koronaneuvontapuhelimeen tai kunnan ohjeiden mukaisesti soittaa terveysasemalle. Oirearvion voi tehdä myös Omaolo-verkkopalvelussa. Jos terveysasema on suljettu, tulisi soittaa ympärivuorokautiseen päivystysapuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että koronaviruksen oireita kokevan tulisi hakeutua koronavirustestiin matalalla kynnyksellä. Yhdenkin oireen perusteella pitäisi olla mahdollista päästä testiin. Koronaviruksen oireisiin kuuluvat esimerkiksi kurkkukipu, kuume, yskä, nuha ja vatsaoireet.

Myös Helsingissä testiin ohjataan kaikki, joilla on yksi tai useampi koronaviruksen oirekuvaan sopiva oire. Linjaus pätee edelleen, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

”Helsingissä toimitaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki, joilla on koronaan viittaavia oireita, ohjataan testeihin.”

Lukkarinen arvelee, että Harbergin tapauksessa kyse on väärinkäsityksestä.

”Jotain nyt on pielessä tai ymmärretty väärin joko siinä, miten henkilökuntaa on meillä ohjeistettu tai siinä, miten henkilökunta on asian viestinyt. Kyllä me ohjaamme kaikki oireilevat testeihin. Se, milloin testi saadaan suoritettua, on eri juttu.”

Lukkarisen mukaan tällä hetkellä testeihin pääsy Helsingissä kestää pari päivää yhteydenotosta. Sunnuntaina puoliltapäivin tehty sähköinen oirearvio tai puhelu neuvontapuhelimeen olisi tuottanut testiajan keskiviikolle. Näytteenotosta tulosten saamiseen menee tällä hetkellä 3–4 päivää.

Sunnuntaina koronavirukseen sopivista oireista kärsivä voisi odottaa testituloksiaan siis noin viikon kuluttua yhteydenotostaan terveydenhuoltoon. Se on myös Lukkarisen mielestä liian pitkään.

Testaamiseen liittyvien viiveiden vuoksi koronavirustartuntoja ei kyetä jäljittämään tehokkaasti, hän sanoi perjantaina HS:n haastattelussa.

Tällä hetkellä nuhaista lasta ei saa viedä päiväkotiin.

Oireileva lapsi pitäisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan viedä herkästi koronavirustestiin. Jos testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi päiväkotiin palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin.

Harbergin puoliso jäi hoitamaan lasta kotiin.

Harbergillä itsellään on yritys, jonka työntekijöitä hän on juuri ohjeistanut jäämään etätöihin ja hakeutumaan testeihin, jos mitään oireita ilmenee.

”Onhan tämä tosiaan hankalaa, jos testeihin ei sitten pääsekään.”

Lukkarisen mukaan sillä, onko oireileva lapsi vai aikuinen, ei pitäisi Helsingissä olla vaikutusta siihen, pääseekö tämä testiin. Ajan saaminen voi tosin kestää toisessa näytteenottopaikassa toista pidempään: esimerkiksi Hus testaa Helsingin alueella aikuisia Meilahden drive in -pisteellä ja lapsia Uuden lastensairaalan drive in -pisteellä.

”Mutta Helsingin kaupungin omassa toiminnassa kaikki näytteenottopisteet ottavat näytteitä sekä lapsista että aikuisista, eikä priorisointia harjoiteta”, Lukkarinen sanoo.

Toinen Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut helsinkiläinen hengitystieoireisen lapsen vanhempi kertoo, että jo keskiviikkona tälle kerrottiin päivystysapu-puhelimessa, ettei testiaikoja loppuviikolle enää ole. Kysyttäessä testiaikaa ensi viikolle vanhemmalle kerrottiin, että testiajanvaraus ensi viikolle avataan vasta saman viikon maanantaina.

”Ei suinkaan ole niin, että ensi viikon testiaikoja olisi varattavissa vasta saman viikon alussa. Meidän täytyy selkeästi tarkentaa sisäistä ohjeistusta”, Lukkarinen sanoo.

”Osa toimipisteistä aukaisee aikoja vaiheissa, osassa ne ovat auki jo valmiiksi vuoden loppuun. On mahdollista, että joku lista ei ole ollut juuri tuolloin auki, mutta näen itsekin järjestelmästä, että testiaikoja on auki vaikka kuinka pitkälle.”

Helsingin kaupunki on ilmoittanut vastaavansa testitarpeen kasvuun lisäämällä näytteenottokapasiteettia. Tällä viikolla Helsingissä avattiin uusi näytteenottopiste Kruununhakaan ja yhteistyössä Mehiläisen kanssa drive-in-piste Itäkeskukseen.

Lähiaikoina aukeaa näytteenotto myös Jätkäsaareen.

Lisäksi kaupungilla on tällä hetkellä näytteenottopisteitä Itäkeskuksessa, Kannelmäessä, Laaksossa ja Malmilla. Näytteenotosta ja näytteiden tutkimisesta vastaa Huslab.

