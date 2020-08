Punavuoressa Pursimiehenkadulla voi törmätä liikkeeseen, joka näyttää ulkoapäin jämähtäneen historiaan.

Kivijalkaliikkeen näyteikkuna on täynnä pölyttyneitä tietokoneita ja tietokoneen osia. Osa niistä on kymmenien vuosien ikäisiä. Laitteet suorastaan huutavat atk:ta, vanhentunutta termiä, jota tietotekniikasta käytetään nykyään lähinnä kieli poskessa.

Näyteikkuna kuuluu Bitmaster-nimiselle tietokonehuollolle.

”Vaikka ihmiset eivät tietäisi yrityksemme nimeä, monet tuntevat näyteikkunamme. Se on meidän käyntikorttimme”, sanoo Timo Kokkonen.

Kokkonen on omistanut Bitmasterin yhdessä yhtiökumppaninsa Pasi Ruokoahon kanssa vuodesta 2005 alkaen. He ovat myös liikkeen ainoat työntekijät.

Sisään astuessa huomio kiinnittyy hyllyihin, jotka pursuilevat johtoja, näyttöjä ja kannettavia tietokoneita.

Tietokoneliike perustettiin kuitenkin jo 1990-luvun alussa. Aikanaan liikkeessä myytiin tietokoneita ja niiden komponentteja. Huolto oli silloin sivuroolissa. Kokkosen ja Ruokoahon siirryttyä yrittäjiksi, myynnistä luovuttiin nopeasti miltei kokonaan. Nykyään Bitmaster keskittyy pääasiassa tietokoneiden korjaamiseen.

”Verkkokaupat ovat kilpailuttaneet tietokoneiden ja komponenttien hinnat niin alhaisiksi, etteivät kivijalkafirmat pärjää pelkällä myynnillä. Tämä muutos oli käynnissä jo silloin, kun me rupesimme pyörittämään yritystä”, Kokkonen kertoo.

On ehkä hieman yllättävää, että kivijalkaliike onnistuu pysymään pystyssä tarjoamalla tietokoneiden huoltopalveluita. Koronaviruskriisi ajoi keväällä useat kivijalkakaupat ahdinkoon, mutta jo ennen sitä kaupan alan murros on koetellut monia liikkeitä.

”15 vuotta olemme tässä jo olleet, ja asiakkaita riittää edelleen”, Kokkonen sanoo.

Hän arvelee menestyksen johtuvan siitä, että vastaavia huoltoliikkeitä on varsin vähän, mutta korjausosaamista tarvitaan edelleen.

”Vaikka kaikilla on älypuhelimet, niillä ei pärjää, jos joutuu esimerkiksi kirjoittamaan paljon. Pitää olla toimiva tietokone, jossa on toimiva näppäimistö.”

Vaikka liikkeen molemmat omistajat joutuvat tekemään kaikkia hommia, Timo Kokkonen on päävastuussa asiakaspalvelusta.

Koronavirusepidemian iskiessä myös Bitmasterin asiakasmäärät romahtivat.

”Keväällä oli merkittävästi vähemmän asiakkaita, mutta kun olen katsonut heinäkuun tilastoja, niin huoltoja on ollut saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan”, Pasi Ruokoaho sanoo.

Yllättäen koronavirustilanteen alkuvaiheessa liikkeessä nähtiin myös pieni asiakaspiikki.

”Useampi asiakas tuli sanomaan, että kun joutuu olemaan kotona, niin pitää olla toimiva kone, tai polla hajoaa”, Kokkonen kertoo.

Kokkosen mukaan Bitmasterissa käy asiakkaita laidasta laitaan. Vakioasiakkaita on paljon, mutta liikkeeseen astuu usein myös ensikertalaisia.

Moni uusi asiakas tulee paikalle Bitmasterin mieleenpainuvan näyteikkunan vuoksi.

”Osa ei olisi ehkä muuten tullut meidän asiakkaaksemme, mutta he ovat tulleet ikkunan takia sisään ja me olemme jääneet mieleen”, Kokkonen kertoo.

”Jotkut taas tulevat katsomaan vain ikkunaa, eikä heistä koskaan tule asiakkaita.”

Näyteikkunassa olevat laitteet on pistetty esille suurimmilta osin jo liikkeen entisten omistajien aikaan 1990-luvulla. Suurin osa esillä olevista laitteista on saatu lahjoituksina, mutta mukana on myös koneita, jotka on tuotu huollettavaksi. Jos korjaaminen ei ole onnistunut, asiakas on voinut jättää koneen liikkeeseen.

”Aiemmin tänään meillä oli yksi Windows 95 -pöytäkone huollossa. Sehän on nyt jo ihan historiallinen laite. Jos emme olisi saaneet konetta korjattua, sen sisukset olisivat saattaneet päätyä näyteikkunaan”, Ruokoaho sanoo.

Pasi Ruokoaho nauttii ongelmien ratkaisemisesta ja tietokoneiden käyttöiän pidentämisestä.

Ruokoaho kertoo kuulleensa moneen kertaan samat kommentit, joita ikkuna kirvoittaa ohikulkijoilta. Osa vitsailee, että vanhoista laitteista saisi toimistolle uudet tietokoneet ja jotkut intoutuu tarinoimaan, miten heillä oli nuoruudessaan jokin ikkunassa esillä oleva tietokone.

”Välillä jotkut kysyvät myös, että osaatteko te korjata mitään tuoreempaa”, Kokkonen sanoo.

Lähes joka päivä joku tulee liikkeeseen kysymään, voisiko näyteikkunan tavaroita ostaa. Erityisesti vanhat ”linnunpöntöt”, eli vuonna 1984 julkaistut Applen Macintosh -tietokoneet houkuttelevat ostajia.

Ruokoaho ja Kokkonen eivät kuitenkaan suostu myymään koneita. Silloin pitäisi keksiä jotain uutta tilalle.

”Joskus annamme laitteita kuvausrekvisiitaksi, jos joku bongaa ikkunasta jonkun tietyn tarvitsemansa koneen”, Ruokoaho sanoo.

Bitmasterissa käy usein ohikulkijoita kysymässä, voisiko näitä vanhoja ”linnunpönttöjä” ostaa.

Näyteikkuna on Ruokoahon ja Kokkosen mukaan myös hyvä esimerkki siitä, miten vauhdikkaasti tekniikka kehittyy.

”Ikkunassa on 1990-luvun huippuelektroniikkaa, joka on ihan käyttökelvotonta nykyään”, Kokkonen kertoo.

Tietokonehuollon pyörittäminen onkin sen omistajillekin jatkuvaa opiskelua, kun ohjelmat ja laitteet muuttuvat jatkuvasti. Silloin kun Ruokoaho ja Kokkonen aloittivat yrittäjinä, moni toi vielä pöytätietokoneita huollettavaksi. Nyt keskellä liikettä on pöytä, jonka päällä on rivi korjausta odottavia kannettavia tietokoneita.

Asiakkaidenkin ongelmat ovat muuttuneet vuosien takaisesta. Kokkosen mukaan moni hakee heiltä apua, kun edessä on ylioppilaskirjoitukset ja tietokone ei toimi. Ylioppilaskokeet muuttuivat kokonaan sähköisiksi keväällä 2019.

Kokkosta ja Ruokoahoa harmittaa, että tietotekniikka on nykyään lähes kertakäyttötavaraa. Monet kuluttajille myytävät tietokoneet ovat käytettävyydeltään lyhytikäisiä ja samalla niin halpoja, että korjauttamisen sijaan on usein helpompaa ja kannattavampaa ostaa uusi tietokone.

Ongelmana on myös se, että vanhojen tietokoneiden osien kierrättäminen ja uusiokäyttö on usein haastavaa.

Bitmasterin hyllyllä on läppäreitä, joista otetaan mahdollisuuksien mukaan varaosia.

Bitmasterin hyllyssä lojuu läjä vanhoja kannettavia tietokoneita, jotka odottavat vain, että ne viedään jäteasemalle. Koneet ovat asiakkaiden, jotka ovatkin päättäneet ostaa uuden tietokoneen, sillä vanhan korjaaminen tulisi kalliimmaksi.

”Joskus koneista saadaan joitain osia kierrätettyä, jos käy tuuri. Eri valmistajat kuitenkin käyttävät eri komponentteja, joten huoltoon pitäisi melkeinpä tulla juuri samanlainen malli, jotta osia voisi vaihtaa. Ja viiden vuoden kuluttua sitä samaa mallia ei ole enää välttämättä edes olemassa”, Kokkonen sanoo.

Kokkonen ja Ruokoaho saavat leipänsä tietokoneiden huoltamisesta, mutta samalla he haluavat työllään ja liikkeellään taistella kertakäyttökulttuuria vastaan.

”On ekologista, että laitteet korjataan eikä vain heitetä menemään. Korjaaminen, ongelmien ratkaiseminen ja laitteiden käyttöiän pidentäminen ovat lähellä meidän sydämiämme”, Ruokoaho sanoo.