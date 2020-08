Koronavirustartuntoja on todettu testausmääriin nähden hyvin vähän alle 10-vuotiailla suomalaislapsilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajat ovat sitä mieltä, että koronavirustestauksen valtakunnallisia kriteerejä olisi muutettava, jotta ruuhkat saadaan kuriin.

”Jos jokainen nuhainen lapsi ohjataan molekyylibiologiseen testiin useaan kertaan vuodessa, on se melkoinen savotta niin työn kannalta kuin taloudellisestikin”, kommentoi Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Testausjärjestelmä kärsii pahoista ruuhkista pääkaupunkiseudulla. HS:n tietojen mukaan viikonloppuna pääsyä neuvontapuhelimeen saattoi joutua odottamaan jopa viisi tuntia. Puhelinpalvelua ruuhkauttavat nyt etenkin päiväkoti- ja kouluikäisten lasten flunssaoireista soittavat vanhemmat.

Myös testien diagnosointi on ruuhkautunut, ja niinpä ensimmäisestä yhteydenotosta testitulokseen saattaa kulua jopa viikko.

Keskimäärin lapsi sairastaa kuusi hengitystieinfektiota vuodessa, Lehtonen huomauttaa.

Tämänhetkisten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan nuhaistakaan lasta ei saa viedä päiväkotiin, ja koronavirustestiin olisi suositeltavaa hakeutua matalalla kynnyksellä.

Husilta ei maanantaina osattu tarkalleen kertoa, kuinka iso osuus testeistä tehdään tällä hetkellä pikkulapsille.

”Olemme juuri aloittaneet selvityksen, jonka tarkoitus on valottaa, kuinka suuri osuus testatuista on lapsia”, sanoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi .

Hänen arvionsa mukaan selvitys valmistuu tällä viikolla. Tarkoituksena on selvittää, kuinka raskaasti pikkulapset ruuhkauttavat nyt testausjärjestelmää. Tiedot välitetään THL:lle.

Hänkin pitää lasten nuhakuumeiden aiheuttamia ruuhkia ongelmallisina.

”Melko paljon hiekkaa on yhteiskunnan rattaissa, jos tällä lailla pyöritetään”, Mäkijärvi sanoo.

Koronavirustartuntoja on todettu testausmääriin nähden hyvin vähän alle 10-vuotiailla suomalaislapsilla. Huslabin näytteistä positiivisia on ollut noin 150, kun varmistettuja tartuntoja kaikkiaan on ollut runsaat 5 600.

”Pienet lapset sairastavat infektioita 4–5 kertaa enemmän kuin aikuiset. Valtakunnallisessa testausstrategiassa ei pystytty ennakoimaan tätä, kun linjattiin, että kaikki oireiset riippumatta altistumisesta on testattava. Lisäksi syksyn flunssakausi ei ole vielä edes alkanut”, Mäkijärvi sanoo.

Yle uutisoi, että Fimlabin näytteistä (Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alue) joka neljäs on otettu alle 10-vuotiaalta.

Hus ei kuitenkaan lähde omin päin muuttamaan testausstrategiaa, vaan tarkoituksena on noudattaa valtakunnallisia ohjeita.

Lehtosen mukaan ennen testausta olisi järkevää selvittää koronavirukselle altistumisen todennäköisyyttä.

”Jos asuu alueella, jossa koronavirusta ei juuri tavata, ei ole järkeä kiusata lasta testaamalla koronaa. Sen sijaan jos lähipiirissä on ollut tartuntoja, niin ilman muuta testiin. Jonkinlainen riskiarvio tähän pitäisi liittää, jotta kohdennus olisi järkevää”, Lehtonen sanoo.

Hän ehdottaa esimerkiksi riskilaskuria, joka antaisi prosentuaalisen todennäköisyyden koronavirukselle altistumiselle.

”Esimerkiksi jos koronaviruksen todennäköisyys olisi yli yksi prosentti, niin laskuri suosittelisi testiä”, sanoo Lehtonen.

Husin alueella testatuista näytteistä koronaviruspositiivisia on tällä hetkellä noin 0,25 prosenttia näytteistä.

Lehtonen sanoo, että etenkin jäljittämisen kannalta mahdollisimman ripeä testiin pääseminen olisi tärkeää.

”Testiin pitäisi päästä nopeasti. Jos ohjaamme vääränlaisia ihmisiä koronavirustestaukseen ja kuormitamme sillä järjestelmää, on se resurssien tuhlaamista.”

Pitkäksi venähtäneet testijonot ovat aiheuttaneet sen, että nyt monet jo oireettomat odottelevat kodeissaan testiin pääsyä.

Näin kävi espoolaisen Ninarose Maozin 13-vuotiaalle tyttärelle, jonka koulun aloitus venähti mahdollisesti yli viikolla koronatestijonojen takia.

Tyttären viikonloppuna alkanut kurkkukipu oli jo maanantaina tiessään, mutta virallisten ohjeiden mukaan kouluun ei ole menemistä ennen kuin koronavirustestistä varmistuu negatiivinen tulos.

Valtakunnallisten ohjeiden mukaan koronavirustestiin pitäisi hakeutua matalalla kynnyksellä. Yksikin koronaviruksen oire, kuten kurkkukipu, kuume tai yskä riittävät perusteeksi testille.

Maozin perheessä noudatettiin tätä ohjeistusta, mutta nyt siitä tuntuu olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä pääkaupunkiseudulla testiin pääsemisessä kestää useita päiviä.

Sunnuntaina illalla Maoz soitti päivystysapuun, josta soitettiin takaisin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Seuraava testausaika oli tarjolla torstaiksi. Maozille neuvottiin, että hänen kannattaisi soittaa aamulla Espoon terveyskeskukseen, josta voisi mahdollisesti saada nopeamman ajan.

Näin ei kuitenkaan ollut. Terveyskeskuksessakin seuraava aika oli tarjolla vasta torstaina.

Näillä näkymin testituloksen saamiseen menee noin kolme päivää.

”Luokassa useampi oppilas odottaa testituloksia. Jännittää kyllä, miten tämä syksy tulee menemään, nythän pahin flunssakausi ei ole edes vielä alkanut. Koululaitos on ihan uuden edessä”, Maoz sanoo.

Maoz miettii, miten opetus voidaan saada sujumaan, jos osa oppilaista on vähän väliä kotona viikkoja odottamassa koronaviruksen testituloksia.

”Ja minun lapseni sentään ovat jo 11- ja 13-vuotiaita. Miten käy niiden, joilla on alle kouluikäisiä lapsia ja joilla ei ole mahdollisuutta tehdä etätyötä?”

Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että perhe ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan uusi testausstrategia pyritään julkaisemaan tällä viikolla.

Testausjonoista syntyvä kuormitus koskee myös terveydenhuollon työntekijöitä, joilla itsellään on sairastelevia lapsia, Mäkijärvi kertoo.

”Meillä on hoitajia ja lääkäreitä poissa töistä tämän saman syyn takia.”