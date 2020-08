Koronatestien kysyntä on ruuhkauttanut nyt myös yksityiset lääkäriasemat ja niiden testauspisteet. Ruuhkista on kerrottu HS:lle ainakin Mehiläisen näytteenottopaikoissa ja Pihlajalinnan puhelinpalvelussa.

HS uutisoi viime viikolla julkisen terveydenhuollon erittäin ruuhkautuneista puhelinpalveluista sekä pahimmillaan jopa useiden päivien jonoista koronatestin näytteenottoon. Myös koronatestien tulosta on viime viikkojen aikana saattanut joutua odottamaan useita päiviä julkisen terveydenhuollon puolella.

Ruuhkien syynä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvion mukaan se, että ihmiset ovat kesälomien jälkeen hakeutuneet odotettua enemmän testeihin. Nuhatautien arvellaan lisänneen testien kysyntää. Todellinen flunssakausi on kuitenkin vasta edessä, arvioivat asiantuntijat.

Erityisen näkyviä jonot ovat olleet Mehiläisen Hernesaaressa sijaitsevassa näytteenotossa, johon voi saapua ilman ajanvarausta. Jonotus on voinut kestää tuntikausia.

Hernesaaren piste avattiin viime viikon maanantaina ja se toimii yhteistyössä näytteet tutkivan Vita Laboratorioiden kanssa. Kävijämäärät kasvoivat viime viikolla, ja etenkin keskiviikon ja perjantain välisenä aikana alueella oli kova ruuhka näytteenottoon saapuvien autojen vuoksi, kuvailee Vita Laboratorioiden ylilääkäri Jukka Hurme.

”Kävijämäärät olivat viime viikon kasvussa. Perjantai oli se pahin päivä”, Hurme kertoo.

Nyt alueella on saatu pahimmat autojonot pois häiritsemästä tavallista liikennettä ja tilanne on Hurmeen mukaan tasaantunut.

”Näytteenottoresurssia on lisätty ja paikalla on myös ammattimainen liikenteenohjaus. Tilanne on tällä viikolla selvästi helpottanut”, Hurme sanoo.

Hernesaaressa otetaan Mehiläisen mukaan 500–800 näytettä päivittäin. Kaikkiaan Mehiläisen pääkaupunkiseudun näytteenottopisteissä otetaan noin 1 500 näytettä päivittäin.

Ruuhkilta ei ole HS:n tietojen mukaan vältytty myöskään Mehiläisen Tikkurilan näytteenottopisteellä.

Tiistaina näytteenottopaikan lähellä Tikkurilantiellä seisoi noin 200 metrin mittainen autojono, kertoi näytteenottoon saapunut HS:n lukija. Autot jonottivat päästäkseen ilmoittautumaan näytteenottoon. Ilmoittautumisen voi tehdä vasta näytteenottopisteen pihalla, missä on toimintaohjeet.

HS:n lukija kertoi jonottaneensa pääsyä ilmoittautumiseen puolisen tuntia. Tämän jälkeen itse näytteenottoon jonotettiin vielä reilu tunti.

Tilanne Tikkurilassa on hankala liikenteellisesti, myöntää Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf.

”Pahoittelen poikkeuksellista tilannetta. Selvitämme parhaillaan miten liikennejärjestelyjä pystytään parantamaan. Meillä on selvityksessä myös löytyisikö alueelta joku liikenteellisesti parempi paikka.”

Mehiläisellä on neljä erillistä näytteenottopaikkaa pääkaupunkiseudulla. Yritys on avaamassa keskiviikkona uutta näytteenottopistettä Espoon Otaniemeen.

Pihlajalinnasta kerrotaan sähköpostin välityksellä, että yhteydenottojen määrä on kasvanut selvästi lähipäivinä.

Ruuhkaa on siksi ollut erityisesti puhelinpalveluissa. Yrityksellä on toistaiseksi yksi näytteenottopiste Helsingissä, mutta kysynnän vuoksi toinen pyritään avaamaan Vantaalle lähiaikoina. Näytteitä otetaan satoja päivittäin, yrityksestä kerrotaan.