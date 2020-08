Tullisaaren puistossa Laajasalossa sijaitseva Aino Acktén huvila valmistui vuonna 1877. Sen on suunnitellut Theodor Decker ja arkkitehtuuri edustaa uusrenessanssia. Rakennus on ollut pitkään käyttökiellossa kosteuden aiheuttamien sisäilmaongelmien takia.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta saa tänään käsiteltäväkseen lausunnon siitä, ettei kaupunki myisi kaikkia omistamiaan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjään.

Kaupungin toimitilastrategiaa sivuavan aloitteen on tehnyt valtuutettu Seija Muurinen (kok), ja sen on allekirjoittanut 19 muuta valtuutettua. Aloitteen pääviesti aikanaan valtuustoon päätettäväksi tulevassa asiassa on, että kaupunki tarkastelisi jokaisen kohteen myyntiä erikseen ja tapauskohtaisesti – ei siis niin kuin nyt, että kaikki kiinteistöt ovat samalla myyntilistalla niiden kulttuurihistoriallisesta arvosta riippumatta.

Esimerkkinä Muurisen aloitteessa mainitaan vuonna 1877 valmistunut Aino Acktén huvila. Helsingin Laajasalossa sijaitseva huvila on ollut tyhjillään liki vuosikymmenen.

Rakennus on arvokas muun muassa sen vuosisadan takaisen omistajansa takia. Ackté (1876–1944) oli maailmankuulu sopraano, joka omisti kesäasuntonaan pitämänsä huvilan vuosina 1904–1929.

Oopperatähti Aino Ackté vuonna 1931.

Ackté lauloi Pariisin oopperassa kuusi vuotta. Hän kiersi Lontoossa ja Saksan kaupungeissa. Metropolitan-oopperassa New Yorkissa hän lauloi vuosina 1904–1906. Acktén lasten nimiin siirtynyt tila myytiin Helsingin kaupungille 1920-luvun lopussa, mutta ehtona oli, että Aino Ackté saisi asua siellä kuolemaansa, vuoteen 1944 saakka.

Suojeltu huvila on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi myös kiinteistön itsensä sekä ympäristönsä, kuvankauniin Tullisaaren puiston tähden.

Aino Acktén huvilassa pidettiin ennen vaurioiden havaitsemista erilaisia kulttuuritapahtumia.

Eräässä vaiheessa kaupungin omistamaa rakennusta hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, joka kuitenkin luopui siitä säästösyistä, ja huvila siirtyi Aino Acktén huvilan ystävät ry:n hoitoon vuonna 2010.

Vesivahinko turmeli taloa vuonna 2011. Talossa todettiin muun muassa sädesientä, ja se suljettiin yleisöltä. Myyntiin kaupunki siirsi huvilan vuonna 2014. Viime vuonna 2019 kaupunki kuitenkin ilmoitti, ettei huvila enää ole aktiivisessa myynnissä.

Kaupungin strategia on ollut myydä itselleen tarpeettomat kiinteistöt siinä kunnossa, kuin ne myyntihetkellä ovat. Acktén huvila on vain yksi esimerkki kansallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista, jotka sisältyvät – tai Acktén huvilan tapauksessa ovat sisältyneet – kaupungin virkamiesten laatimaan Helsingin omistamien kiinteistöjen myyntilistaan. Nyt poliitikot siis ottavat kantaa siihen, onko myyntilista oikea.

”Tämä on ikuisuusaihe, josta väännetään”, lautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) sanoi HS:lle tiistaina päivällä ennen alkuillan kokousta.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin uuden toimitilastrategian kesäkuussa. Strategiassa on kyse siitä, miten kaupungin mittavaa kiinteistöomaisuutta jatkossa hallitaan. Hallittavaa tosiaan on: noin 2 000 kiinteistöä.

Eivätkä myyntihalut tunnu vähentyneen: Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupungin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään niistä luopumista, esityslistassa todetaan.

”Helsingin kaupungilla on useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka myyty suojeltu rakennus on saanut hyvän, investointihalukkaan ja ylläpidosta hyvin vastaavan omistajan kaupungin luopumisen tuloksena”, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho toteaa esityksessään lautakunnan lausunnoksi kaupunginhallitukselle.

Esimerkkeinä Aho mainitsee Lauttasaaren ja Puotilan kartanot, Paciuksenkadun pajan, Ljungamon huvilan, Villa Furuvikin Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset. Suunnitelmallisesti peruskorjatuista tai korjattavana olevista kaupungin omistamista kohteista toimialajohtajan esityksessä mainitaan Hakaniemen halli ja Grunskolan Norsen.

Uutena asiana Helsingin virkamiesten ja poliitikkojen pakkaa on tullut sekoittamaan niin kutsuttu osallistuva budjetointi. Sen pohjaksi kaupunkilaisilta kysytään, mitä he omalla alueellaan erityisesti haluaisivat, että kaupunki kehittää.

Kaakkoisen Helsingin äänestyksen voitti ylivoimaisesti vaatimus Aino Acktén huvilan peruskorjaamisesta. Äänestyksen jälkeen kaupunki on valmistautunut tekemään rakennuksen kuntotutkimuksen sekä korjaus- ja rahoitussuunnitelman yhdessä alueen yhdistysten ja asukkaiden kanssa.