Helsingin Normaalilyseossa on todettu yksi koronavirustartunta.

Tartunta on todettu peruskoulun yläluokkien puolella. Tartunnan vuoksi yksi koulun luokka on asetettu kahdeksi viikoksi karanteeniin, sillä se on altistunut tartunnalle.

”Tämä altistuminen on tapahtunut sellaisena päivänä, että tämä ryhmä on toiminut yhtenä ryhmänä”, sanoo Normaalilyseon johtava rehtori Tapio Lahtero. Altistuminen on siis koskenut Lahteron mukaan vain kyseistä luokkaa.

”Tällainen tieto meillä on nyt, asiat voivat tietenkin myöhemmin täsmentyä.”