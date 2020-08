Rakentaminen

Ruoholahden yhtenä maamerkkinä tunnettu Rumba-veistos siirretään pois rakentamisen tieltä.

Rumbanaukiolla Kaapelitehtaan vieressä sijaitseva Rumba on Helsingin taidemuseon omaisuutta. Rumban on tehnyt kuvanveistäjä Martti Aiha ja se on valmistunut vuonna 1992. Teos on mustaa alumiinia ja 15 metriä korkea.

Teos puretaan ja siirretään tontin rakentamisen tieltä. Kaapelitehtaan ja Tanssin talon naapuritontille ryhdytään rakentamaan rakennusyhtiö NCC:n kehittämää We Land -toimistotaloa. Rakennushankkeen on arvioitu kestävän kolme vuotta.

Veistoksen siirtäminen aloitetaan purkamalla se osiin. Purkamiseen joudutaan käyttämään nostokalustoa. Teoksen purkamisen vuoksi Porkkalankadun ja Itämerenkadun välisiä kevyenliikenteen väyliä joudutaan rajaamaan.

Veistos palautetaan takaisin paikoilleen rakennustöiden päätyttyä.