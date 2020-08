Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar on vetoaa kauniaislaisiin sosiaalisessa mediassa. Masar teki eilen tiistaina pitkän päivityksen Facebookin Puskaradio Grani-sivulle. Taustalla ovat lähipäivinä toistuneet hankalat tilanteet varhaiskasvatuksen puolella.

Päivityksessä Masar vetoaa Kauniaisten asukkaisiin, että he ymmärtäisivät kaupungin työntekijöiden olevan hyvin hankalassa asemassa ja tekevän parhaansa. Tällainen Masarin päivitys oli:

”Pyydän kaupungin henkilöstön puolesta kuntalaisilta armollisuutta kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita kohtaan. Viittaan tällä erityisesti koulujen, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöön. Koronatilanne ja siihen liittyvä kansallinen ohjeistus ja sen toimeenpano on pistänyt henkilöstön harvinaisen koville. Kuntalaisten ymmärrettävä huoli tilanteesta ja läheisten terveydestä näkyy välillä hyvin ikävänä käytöksenä tai kohtuuttomina vaatimuksina henkilökuntaa tai yksittäisiä työntekijöitä kohtaan.

Kaupungin henkilöstö on puun ja kuoren välissä, mutta tekee joka päivä parhaansa palvellakseen kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Tilanne ei ole kenellekään helppo, mutta hyvällä yhteistyöllä ja suositusten noudattamisella selviämme kaikki tästä kuitenkin paremmin.”

HS:lle Masar kertoo, että viime päivien aikana hankala koronatilanne ja koronatestien ruuhkautumisen aiheuttama paine on purkautunut ajoittain ikävänä käytöksenä kaupungin työntekijöitä kohtaan.

Etenkin joissain lapsiperheissä on ilmennyt hetkittäin välinpitämättömyyttä rajoituksia ja suosituksia kohtaan, Masar kuvailee.

Yksi ilmiö Kauniaisissa on ollut se, että on viety nuhainen lapsi päiväkotiin ja jätetty lapsi hoitoon vaikka henkilökunta on huomauttanut nykyisistä suosituksista.

”Se on hieman huolestuttava ilmiö. Se tilanne, missä päiväkodin henkilökunta on yrittänyt kertoa näistä suosituksista on voinut johtaa välillä hankalaan tilanteeseen.”

Kauniaisissa on Masarin mukaan tulkittu nykysuosituksia siten, että pienessä nuhassa olevaa lasta ei voi estää tulemasta päiväkotiin vaan hänet on otettava hoitoon, mikäli vanhemmat eivät suostu pyynnöistä huolimatta viemään lasta kotiin.

”Tavallisesti pienessä nuhassa voi tulla päiväkotiin, mutta nyt suositellaan tehtäväksi koronatesti.”

”Kaupungin työntekijät eivät ole keksineet rajoituksia ja suosituksia. Ymmärrän, että kaikilla on vähän hermot kireällä, mutta se ei edistä mitään jos tiuskitaan niille arjen työntekijöille.”

Masarin toivookin että kaupunkilaisilta heruisi hieman ymmärrystä sekä nykyisiä suosituksia ja rajoituksia kohtaan että henkilökuntaa kohtaan. Pelkona on Masarin mukaan, että jos suosituksia ei noudateta joudutaan palaamaan tiukempiin rajoituksiin tai sulkuihin.

”Ymmärrän, että tämä on hankalaa etenkin kun testeihin pääsyä joutuu nyt odottamaan, mutta me selviämme tästä kunhan kaikki noudatamme suosituksia ja rajoituksia. Olemme kaikki yhdessä vastuussa tästä.”