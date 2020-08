Arkkitehdit ovat nousseet vaatimaan parempaa asuntorakentamista. Suomen Arkkitehtiliitto Safa ry:n kannanotossa vaaditaan muun muassa kunnollisia ikkunoita kaikkiin asunnon huoneisiin.

HS kertoi maaliskuussa Helsingin Sompasaareen rakennetusta asuintalosta, jossa osassa kaksioista on ikkunaton makuuhuone.

Lisäksi pienten asuntojen kiivaasta rakennustahdista on keskusteltu julkisuudessa lähivuosina. Pääkaupunkiseudulla rakennetuista asunnoista 2010-luvulla on yli puolet yksiöitä tai kaksioita. Pieniä asuntoja on noussut runsaasti esimerkiksi Vantaalle.

Arkkitehtiliiton mukaan nykyinen kehitys on seurausta siitä, että rakennusyhtiöt haluavat rakentaa mahdollisimman paljon asuntoja samojen ulkoseinien sisälle. Myös pääkaupunkiseudun kaupungeilla on usein paineita mahdollisimman tehokkaaseen asuntorakentamiseen.

Nykyisin halutaan rakentaa mahdollisimman monta asuntoa kullekin asuinrakennuksen porrastasanteelle. Pienten asuntojen rakentaminen ei kuitenkaan ole kohentanut kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa, Safan kannanotossa huomautetaan.

1950-luvulla rakennetuissa asuintaloissa on tavallisesti kolme asuntoa yhdessä kerroksessa. Uusissa taloissa asuntoja voi olla kymmenen. Tämä tarkoittaa yhä paksumpia eli rakennusrungoltaan syvempiä asuintaloja.

Lue lisää: 1950-luvulla rakennettiin kerrostaloasuntoja, jotka soveltuvat täydellisesti etätyöskentelyyn – Miksi samanlaisia ei rakenneta enää?

”Tämä yhdessä yhä pienempien asuntokokojen kanssa vaikuttaa siihen minkälaisia asunnot ovat”, sanoo Safa ry:n puheenjohtaja Henna Helander.

”Tällaisista pienistä asunnoista tulee yhä useammin pitkulaisia ja hieman hankalia sisustaa. Niissä on usein paljon käytävätilaa ja ikkunoita vain yhteen suuntaan. Siksi ne ovat usein pimeitä”, Helander kuvailee.

Hän huomauttaa, että usein puhutaan tehokkuudesta ja siitä, että saadaan enemmän asukkaita.

”Sen kääntöpuolena on, että samoissa neliöissä, joissa aiemmin oli kohtuullisen kalustettava huoneisto, on nyt pimeä ja kapea käytäväasunto.”

Se voi toki sopia joillekin, mutta on myös paljon ihmisiä, joilla ei ole varaa valita asuntoa sen toimivuuden tai valoisuuden perusteella, Helander sanoo.

”Meidän väestö vanhenee. Se minkälainen asunto on, on aivan eri asia nuorille opiskelijoille, jotka voivat itse valita elämäntyylinsä kuin vanhoille tai huonosti liikkuville, jotka ovat käytännössä lukittuina ympäri vuorokauden siinä asunnossaan.”

”Usein heille, joilla ei ole mahdollisuutta valita, jäävät juuri jäännösasunnot. Mitä se asuminen heille tarjoaa? Tästä pitää pysytä puhumaan, tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys.”

Nykyinen kehityskulku on Helanderin mukaan seurausta ainakin kahdesta suuresta yhteiskunnallisesta muutoksesta: Arava-sääntelyn poistumisesta ja asuntosijoittamisen yleistymisestä.

”Aravaa kritisoin itsekin ja oli se toki kankea järjestelmä, mutta säännöillä oli myös puolensa. Silloin oli suunnittelijoiden pakko mitata, että huoneiston pystyy kalustamaan. Se mitoitus oli selkäytimessä. En kaipaa uusia mitoitusnormeja, mutta jotenkin pitää pystyä takaamaan hyvä asuminen myös pienissä asunnoissa.”

Asuntosijoittaminen taas muutti Helanderin mielestä asuntorakennuttajien näkemyksiä. Asuntoja ei yhtäkkiä enää rakennettu asukkaille vaan asuntosijoittajille.

”Tässä on nyt kuitenkin kysymys ihan vähimmäisvaatimuksista. Eli että ne ihmiset, joilla ei ole valinnanvaraa, voisivat saada vähimmäisvaatimusten mukaisen hyvän asumisessaan.”

Vähimmäisvaatimus voisi Helanderin mukaan olla esimerkiksi se, että asunnon jokaisessa huoneessa olisi yksi ikkuna.

Yhdeksi ratkaisuksi alan ongelmiin liitto esittää lainsäädännön tiukentamista. Lakia pitäisi liiton mukaan selventää siten, että sisäikkunallisen tilan ei pitäisi täyttää asuinhuoneen vaatimusta, Safa esittää.

Juurikin tällaisia sisäikkunallisia makuuhuoneita on Sompasaareen rakentuneessa asuinkerrostalossa.

Lue lisää: Nyt rakennetaan ikkunattomia huoneita – ”Onko valosta tulossa luksusta?”

Helsingissä rakennetaan uusia asuinrakennuksia hurjaa vauhtia.

Tahti on ollut viime vuosina kiihtyvä. Viime vuonna rakenteilla oli noin 10 000 asuntoa eri puolilla kaupunkia. Pääkaupungin volyymi on kova, kun Rakennusteollisuus RT:n mukaan asuntotuotannon aloituksia oli viime vuonna koko Suomessa yhteensä 46 000.

Rakennusalaa on moitittu toistuvasti heikosta rakentamisen laadusta. Julkisuuteen nousevat yleensä yksittäiset asuintalot ja niissä ilmenneet viat.