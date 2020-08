Mielenterveys

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Helsingissä. Kuva on otettu marraskuussa 2019.

Helsingin kaupunki avaa toisen matalan kynnyksen Mieppi -pisteen. Uusi Mieppi aloittaa toimintansa Kalasatamassa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa maanantaina 31. elokuuta.

Mieppi on nuorille ja aikuisille tarkoitettu maksutonta keskustelutukea tarjoava matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, jonne voi varata verkosta ajan ilman lähetettä.

Verkossa on myös sähköinen yhteydenottopyyntö, jossa ei varata suoraan aikaa, mutta työntekijä soittaa pyynnön jättäneelle. Myös soittamalla voi ottaa yhteyttä.

Nuorten lieviin mielenterveyden ongelmiin on Helsingissä ollut tarjolla liian vähän perustason hoitoa. Siksi monet oireilevat nuoret joutuvat jonottamaan erikoissairaanhoitoon pitkiä aikoja. Miepin perustamisella on pyritty helpottamaan mielenterveyspalveluihin pääsyä.

Ensimmäinen Mieppi avattiin viime marraskuussa Myllypuron terveysasemalla. Puolisen vuotta Myllypurossa toiminut Mieppi on keskittynyt palvelemaan Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemien alueen asukkaita, mutta yhteydenottoja on tullut ympäri Helsinkiä.

Palvelun ajatuksena on, että apua saa varhaisessa vaiheessa, jos on huolia tai vaikea elämäntilanne.

Miepin palvelut on suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Asiakkaista suurin osa on ollut 20–25-vuotiaita.

”Myllypuron pilotissa olemme tavoittaneet hyvin sen kohderyhmän, joka oli ajatuksenakin eli varhaisen vaiheen apua tarvitsevia nuoria ja nuoria aikuisia, joiden ongelmat eivät ole vielä suuria”, psykiatria- ja päihdepalveluiden ensilinjan palveluiden päällikkö Sami Keränen kertoo.

”Yhteyttä ottaneilla on ollut lieviä masennuksen ja ahdistuksen oireita sekä elämäntilannekriisejä. Useimmille on riittänyt Miepin apu, mutta joitakin yksittäistapauksia on ohjattu jatkohoitoon.”

Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelussa on työskennellyt neljä sairaanhoitajaa ja kaksi psykologia. Samanlaisella kokoonpanolla toiminta aloitetaan myös Kalasatamassa.

Miepit on sijoitettu terveysaseman yhteyteen, jotta tarvittaessa – esimerkiksi lääkitystä harkittaessa – lääkäri on lähellä.

Alkuvuoden aikana Myllypuron Mieppiin pääsi myös walk in -periaatteella eli tulemalla sisään aukioloaikojen puitteissa.

Koronaepidemian näin ei voi tällä hetkellä tehdä, vaan on otettava ensin yhteyttä verkossa tai puhelimitse. Miepissä myös suositaan etävastaanottoja tai puhelinkeskusteluja.

Keräsen mukaan syksyn aikana olisi kuitenkin tavoitteena taas molemmissa pisteissä avata sekin mahdollisuus, että paikan päälle voisi tulla suoraan ilman lähetettä tai ajanvarausta.

Verkossa yhteydenottolomakkeen täyttäneelle luvataan vastata kolmen päivän kuluessa.

Kalasataman Miepin aukioloaika on arkipäivisin 8–20. Myllypuron Mieppi palvelee arkisin 8–16.