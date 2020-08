Suurin osa lasten näytteistä on Husissa otettu Meilahdessa uuden lastensairaalan drive in -näytteenottopisteessä.

Tuoreimmat tartuntaluvut Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin alueelta osoittavat, että lapsia on sairastunut koronaan vähän.

Viimeisen kahden viikon aikana alle 10-vuotiaista lapsista kahdella on todettu koronavirustartunta. 10–20 -vuotiaiden joukosta on löydetty yhdeksän tartuntaa.

Koko koronaepidemian aikana alle 10-vuotiaiden lapsien näytteistä on Huslabissa ollut positiivisia noin 150. Varmistettuja tartuntoja kaikkiaan on ollut runsaat 5 600, ja testejä on kaikkiaan otettu yli 180 000.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Husin luvut kertovat siitä, että lasten sairastuminen koronaan on ”todella vähäistä”.

”Viime viikolla alle 10-vuotiaista ei löytynyt yhtään positiivista näytettä, vaikka lapsia testattiin varmasti tavallista enemmän”, Lehtonen sanoo.

Lasten koronatestaus on herättänyt viime päivinä keskustelua. Koulujen alkaessa ja päiväkotien täyttyessä lasten testaaminen on lisääntynyt. Husin johtajat arvioivat maanantaina HS:lle, että lasten laajamittainen testaaminen ruuhkauttaa testausjärjestelmää.

Alle 10-vuotiaiden osuus testattavista oli Husilla 19. heinäkuuta – 16. elokuuta välisenä aikana noin 18 prosenttia.

Lehtosen mukaan koko ajattelutapa on koronatestauksessa nyt muuttunut, eikä tämänhetkinen menettely ole epidemian hillitsemisen kannalta tehokasta.

”Pääpaino on nyt siinä, että tuotetaan erilaisia todistuksia työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin. Sen sijaan, että pyrittäisiin löytämään positiivisia näytteitä, käytetään nyt resursseja siihen, että tuotetaan negatiivisia näytteitä.”

Lasten koronatestaamista lisää tällä hetkellä se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut varhaiskasvatukselle tiukentuneet ohjeet lasten viemisestä päiväkotiin.

Ohjeiden mukaan lapsi täytyy hakea kotiin kaikkien hengitystieinfektion oireiden takia, ja päiväkotiin saa mennä takaisin vasta negatiivisen koronanäytteen jälkeen. Oireeksi riittää Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallaksen mukaan esimerkiksi vain nenän valuminen.

Lasse Lehtosen mukaan erilaisia hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on tällä hetkellä liikkeellä satoja. Husin lukujen perusteella on tällä hetkellä hyvin epätodennäköistä, että lapsella ilmenevät oireet olisivat juuri koronaa.

”Nyt käytetään varsin kallista teknologiaa siihen, että lapsilta haetaan negatiivisia koronanäytteitä”, hän sanoo.

Lastentautien valtakunnallinen vastuulääkäri Petri Koponen Mehiläisestä kertoo, että kahteen viime viikkoon ei ole löytynyt yhtään positiviista koronatulosta alle 10-vuotiailta. Koko epidemian aikana positiivisia on ollut 10.

Mehiläinen on yksityinen terveydenhuoltoyhtiö, joka tekee tällä hetkellä Husin jälkeen eniten koronatestejä.

Koposen mukaan myös Mehiläisessä lasten osuus testattavista on kasvanut, ja viimeisen viikon aikana alle kouluikäisiä on ollut testatuista 15 prosenttia. Alle 18-vuotiaita on ollut 20 prosenttia.

Koponen yhtyy Lehtosen näkemykseen siitä, että lapsen hengitystieinfektion oireet ovat tällä hetkellä hyvin epätodennäköisesti koronaa.

”Todennäköisyys on pieni, mutta se ei ole nolla, ja todennäköisyydet voivat muuttua nopeastikin. Tauti on lapsilla keskimäärin hyvin lievä, eikä sitä pysty pelkällä lääkärintutkimuksella erottamaan tavallisesta flunssasta.”

Koposen mukaan on olemassa alustavaa tieteellistä näyttöä siitä, että lapset levittävät koronavirusta vähemmän kuin tavallisia hengitystieinfektioita.

”Siinä mielessä tilanne on hyvin erilainen, sillä lapset ovat perinteisesti se reservi, joka levittää flunssia. Näyttää siltä, että lapset eivät tartua koronaa yhtä herkästi, mikä on hyvä asia”, Koponen sanoo.