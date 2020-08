Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan perinteinen neljäsluokkalaisille järjestetty itsenäisyyspäivän juhla siirretään keväälle. Vapaavuori ilmoitti asiasta keskiviikkona kaupungin tiedotustilaisuudessa.

”Tänä vuonna tämä mahtava tapahtuma joudutaan valitettavasti siirtämään. Tärkein tehtäväni on tällä hetkellä taistella koronaviruksen toista aaltoa vastaan. Tämänkaltaista ja -kokoista tapahtumaa on yksinkertaista mahdotonta järjestää vastuullisella tavalla. Siksi on parasta siirtää juhlat jo tässä vaiheessa ensi kevääseen”, Vapaavuori kertoo.

Viime vuonna tapahtumaan osallistui Helsingin kaupungin mukaan ennätysmäärä koululaisia, yhteensä yli 6 000.

Juhlaa oli tänä vuonna tarkoitus viettää 3. joulukuuta Finlandia-talossa.