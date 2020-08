Toukokuussa helsinkiläinen Marleena Lehtonen, 32, seurasi muiden tavoin tiiviisti hallituksen naisviisikon koronatiedotustilaisuuksia kotonaan Kalliossa.

Samalla muodista kiinnostunut ja vaatteita vanhempiensa kotona Kulosaaren työhuoneessa ompeleva Lehtonen teki huomioita ministereiden vaatevalinnoista, sillä niin se oli mennyt niin kauan kuin Lehtonen muistaa: hän tarkkaili aina ihmisten pukeutumistyyliä. Tavatessaan vanhan tutun Lehtonen saattoi muistaa hänestä ensimmäisenä tietyt housut, joita tuttu oli tavannut ennen pitää.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli kautensa alussa käyttänyt mustia jakkuja, mutta kevään myötä värejä alkoi näkyä yhä enemmän. Vaaleanpunaista ja punaista, suomalaisia brändejä. Lehtosen mielestä erityisesti sininen puki Marinia, ja hän näytti suosivan puuvillaa.

Sitten ajatus vain tuli jostakin: entä jos lähettäisi pääministerille mekon?

Lehtonen kertoo pääsevänsä luksusbrändien ylijäämäkankaiden jäljille ”suhteilla ja tutkimalla”.

Valoisassa, korkeassa huoneessa kulosaarelaisessa rivitaloasunnossa on kankaita kattoon asti: komea puinen kirjahylly on muutettu kangasvarastoksi.

Kankaat on viikattu moitteettomasti ja lajiteltu siististi sävy sävyyn. Vaaterekeissä riippuu mekkoja, hameita ja naisten paitoja kullanvärisissä vaateripustimissa.

”Jokainen vaatteeni on uniikkikappale, sillä valmistan ne luksusbrändien ylijäämäkankaista. Usein saan yhtä kangasta vain yhdestä viiteen metriä”, Lehtonen kertoo.

Jokainen Lehtosen valmistama vaate on uniikki.

Hän on pukeutunut oman Lili Marleena -nimisen brändinsä vaaleansiniseen kietaisumekkoon, joka on sataprosenttista silkkiä. Tämä on toinen Lehtosen valmistamien vaatteiden ominaispiirre: mekot ja hameet ovat kietaisumallisia, eli ne sopivat kaiken kokoisille naisille.

”Eikä vaatteesta tarvitse luopua, jos vaikka lihoo.”

Lehtonen päätyi valmistamaan tällaisia vaatteita monen mutkan kautta. Ehkä eniten asiaan vaikutti Italiassa vietetty aika sekä eräs äidin omistama Marimekon neuletakki.

Lehtonen muutti vanhempiensa kanssa Firenzen lähelle ollessaan yläasteikäinen.

”Siellä ollessani sain ajatuksen, että minusta tulee muotisuunnittelija.”

Ajatus kuitenkin karisi, kun perhe palasi muutaman vuoden jälkeen Suomeen. Lehtonen ajatteli, ettei muotisuunnittelijalla ole Suomessa mitään tulevaisuutta. Hän pääsi toisella yrittämällä Turun kauppakorkeakouluun ja harkitsi monen muun tavoin hakevansa töihin Marimekon markkinointiin.

Eräänä päivänä äiti kysyi, haluaisiko Lehtonen hänen Marimekon neuletakkinsa.

”Hän ei halunnut käyttää sitä, koska äiti oli huomannut, että muka-suomalainen neule oli Made in China eli tehty Kiinassa.”

Lehtonen päätyi tekemään gradunsa siitä, miten vaatteiden tuotanto halpatyömaissa vaikuttaa luksusbrändien imagoon ja kuluttajien ostopäätöksiin.

Gradua tehdessään hän tutki vaatteiden valmistusprosesseja ja alkuperämerkintöjä. Selväksi tuli, että vaateteollisuuteen liittyy valtavasti ongelmia.

”Opin, että esimerkiksi Italiassa valmistetaan edelleen joitakin kankaita, kuten silkkiä. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Italiassa on pikku-Kiinoja, alueita, joissa tuhannet laittomasti maassa olevat kiinalaiset valmistavat kankaita ja vaatteita. Niihin laitetaan sitten lappu Made in Italy.”

Lehtonen huomauttaa, että toisaalta se, että vaatteet ovat kiinalaisten tekemiä tai valmistettu Kiinassa ei tietenkään automaattisesti tarkoita huonoa laatua.

”Made in China yhdistetään huonoon laatuun, mutta loppujen lopuksi esimerkiksi vaatteessa on tärkeää kankaan ja ompelutyön laatu, ei valmistusmaa.”

Sitten olivat ympäristöongelmat: monilla vaatemerkeillä on valtavia varastoja täynnä myymättömiä vaatteita. Niitä jopa tuhotaan mieluummin kuin annetaan kierrätykseen.

”Se ahdistaa. Olen kasvanut aikuiseksi aikana, jolloin henkkamaukat ja zarat tulivat Suomeen. Massa- ja pikamuoti on ollut se juttu.”

Lehtonen on itse oppinut suunnittelemaan ja valmistamaan vaatteita lukuun ottamatta lyhyttä opintopätkää firenzeläisessä muotikoulussa.

Gradua tehdessään Lehtonen myös vietti edelleen usein aikaa Italiassa, jossa hänen vanhempansa omistavat asunnon. Lehtonen puhuu italiaa, ja hänellä on maassa kontakteja.

Sattumien kautta Lehtonen tutustui ihmisiin, jotka välittävät italialaisten luksusbrändien ylijäämäkankaita. Tarkemmin hän ei suostu brändien nimiä sanomaan.

”Minua on kielletty nimeämästä niitä. Tämä ylijäämäkankaiden välitys on vähän sellainen ala, etteivät välittäjät halua liikaa huudella asiasta. Sen voin sanoa, että välittäjäfirma kuuluu samaan konserniin kuin monet luksusbrändit.”

Yhtäkkiä palaset alkoivat loksahdella kohdalleen.

Lehtonen ajatteli, että ostamalla ylijäämäkankaita ja valmistamalla niistä kaiken kokoisille naisille sopivia vaatteita hänen ei tarvitsisi luoda uutta turhaa materiaa maailmaan, ja vaatteet myös säilyisivät mahdollisimman pitkään käytössä. Lisäksi vaatteet olisivat taatusti yksilöllisiä, vastakohta massamuodille.

Lehtonen ei kuitenkaan ole erikoisuudentavoittelija.

”Suosin klassisia ja pelkistettyjä malleja vaatteissani, mutta haluan niiden olevan myös naisellisia.”

Melko pienimuotoinen vaatetuotanto sopi ajatuksena Lehtoselle loistavasti. Hän kuuluu siihen nuorten suomalaisten muotisuunnittelijoiden joukkoon, jolle tärkeää on käsillä tekeminen, kotimaisuus ja yksilöllisyys.

Lue lisää: Tätä on tulevaisuuden muotikauppa: Parikymppiset miehet loivat kellarissa visaiselta kuullostavan vaatemerkin ja myyvät sitä tarkkaan valitulle yleisölle

Lehtonen suunnittelee vaatteet itse ja ompelee ne yhdessä ystävänsä kanssa. Kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin tarjontaa, ja Lehtonen valmistaa jo vaatteita päätyönään.

”Puskaradio on toiminut.”

Mutta takaisin siihen toukokuun päivään, jolloin Lehtonen päätti lähettää Sanna Marinille mekon.

Lehtosella oli valmiina kimonomallinen, tummansininen ja puuvillasta valmistettu pitkä mekko, jossa oli näyttävä kukkakuviointi. Se varmasti sopisi pääministerille, mutta miten sen saisi hänelle?

Äiti ehdotti, että Lehtonen veisi mekon pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan.

”Annat jollekin vartijalle siellä”, äiti sanoi.

Lehtonen päätti kuitenkin ottaa yhteyttä Valtioneuvoston kansliaan. Sieltä vastattiinkiin yllättävän nopeasti ja kerrottiin, mihin mekon voisi lähettää.

Lehtonen laittoi mekon postiin. Pääministeristä ei kuulunut mitään, mutta yhtäkkiä kesäkuussa Lehtosen veli soitti: Marin oli Suomen Kuvalehden kannessa mekko yllään!

Lehtonen esittelee kesäkuussa ilmestynyttä Suomen Kuvalehteä, jonka kannessa pääministeri Sanna Marin poseeraa hänen valmistamassaan mekossa.

Rauhallisena, seesteinen katse syreenien alla.

Mekko oli siis kelvannut, mutta lahjasta pääministeri ei ole toistaiseksi kiittänyt.

#kestävävaate-kampanjassa on kerätty listaa suomalaisista yrityksistä, jotka ovat luomassa kiertotalouteen perustavaa kestävää tekstiilien kuluttamisen tapaa. Päivittyvä lista löytyy täältä.