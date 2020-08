Kalasataman peruskoululla on yksi niistä 40 salista, joiden vuorot Helsinki perui. Liikuntasali on otettu opetuskäyttöön.

Helsinki perääntyy osittain päätöksestään perua liikuntasalivuorot urheiluseuroilta lukuvuoden ajaksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen twiittasi torstaina uskovansa, että liikuntasaleja voidaan todennäköisesti vapauttaa sittenkin iltakäyttöön.

”Ratkomme liikuntatilojen käyttöä parhaillaan koulujen kanssa, uskon ratkaisun löytyvän ja voimme todennäköisesti vapauttaa liikuntasaleja iltakäyttöön. Lasten liikkuminen on tärkeää”, Pohjolainen kirjoitti.

Liisa Pohjolainen.

Helsinki ilmoitti viime perjantaina urheiluseuroille sähköpostiviestillä, että koronavirustilanteen vuoksi kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee koulujen liikuntasaleja toistaiseksi opetuskäyttöön aikavälillä 31.8.2020–30.5.2021.

Vuorot peruttiin 39 koulun neljästäkymmenestä liikuntasalista. Seurojen liikuntakäytössä on 150 koulusalia, joten peruutus koskee niistä lähes kolmannesta.

Pohjolaisen mukaan tilannetta on nyt ratkottu ”hartiavoimin”.

”Tavoitteena on, että liikuntasaleja pystytään vapauttamaan. Isona kysymyksenä on, että jos sali on opetuskäytössä, miten kalusteita siirretään”, sanoo Pohjolainen.

Hänen mukaansa joitakin saleja pystytään vapauttamaan. Kouluilta on tarkoitus saada vahvistuksia torstaina iltapäivällä.

Saleja vapautetaan esimerkiksi järjestämällä ruokailu entistä enemmän muissa tiloissa, kuten luokkahuoneissa. Sitä varten tarvitaan ruokakärryjä ja henkilöstöä ruuan jakamiseen. Lisäksi kaupunki selvittää Pohjolaisen mukaan sitä, onko koulujen lähiympäristöissä tiloja, joita voisi käyttää opiskeluun.

Kaikki ratkaisut tehdään koulukohtaisesti.

Pohjolainen kertoo, että perjantaina seuroille lähti liian aikaisin jakoon arvio tilanteesta. Tilannetta on nyt täsmennetty ja tarkennettu.

”Ymmärretään, että lapsen pitää liikkua iltaisin. Helsingissä on koulut täynnä oppilaita, ja on iso palapeli, miten saadaan riittävä tilaväljyys kouluihin”, toteaa Pohjolainen.

Kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio kertoi maanantaina HS:lle, että epidemiatilanteen muuttuessa ratkaisuja voidaan tehdä nopeallakin aikataululla.

”Heti kun tiedämme, että joku sali on käytettävissä liikuntaan, otamme sinne vuoroja”, sanoi Laitio.

”Tautitilanne elää ja opetusjärjestelyt kehittyvät, ja koulukäyttöön tarvittavien salien määrä voi muuttua kumpaankin suuntaan.”

Kaupunki oli saanut urheiluseuroilta huolestunutta, pettynyttä ja jopa vihaista palautetta päätöksen jälkeen.

Yksi suurimmista seuroista, joihin salivuorojen peruutukset iskivät kovalla kädellä, on noin 2 000 jäsenelleen salibandytoimintaa järjestävä EräViikingit.

”Tyrmistyttävä päätös. Ymmärrän sen, että koronavirus aiheuttaa kaikenlaisia poikkeusjuttuja, mutta olisin toivonut kaupungin miettivän muita ratkaisuja kuin liikunnasta tinkimisen”, EräViikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen kuvaili maanantaina.