Espoon kaupunki suunnittelee ottavansa käyttöön yksittäisiä lääkärikäyntejä koskevan palvelusetelin 1. syyskuuta alkaen.

Palveluseteliä on tarkoitus kokeilla 1 000 lääkärikäynnin verran syksyllä 2020. Kokeilun kustannusarvio on 50 000 euroa.

Kokeilua suunnitellaan, koska koronaepidemia on pahentanut ruuhkia espoolaisten käyttämissä terveysasemapalveluissa.

Espoossa terveysasemapalveluja tuottavat tällä hetkellä kahdeksan omaa terveysasemaa, yksi ulkoistettu eli Mehiläisen Oma Lääkärisi Matinkylä sekä palvelusetelituottajina kaksi yksityistä eli Mehiläisen Oma Lääkärisi Espoontori ja Terveystalo Espoontori.

”Korona on tehnyt sen, että kysyntää on enemmän ja keväällä on jäänyt kiireettömiä vastaanottoja hoitamatta”, sanoo terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn, joka esittelee palveluseteliehdotuksen lautakunnalle.

Hänen mukaansa poikkeustilanteessa tarvitaan erityisesti joustavuutta, jotta palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan.

”Näin hyödynnetään alueen resursseja ja vastataan kuntalaisten palveluntarpeeseen, saadaan yksi järjestämisen tapa mukaan lisää tähän oman toiminnan rinnalle.”

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa torstaina syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan.

”Terveysasemien ruuhkatilanne on nyt niin hurja, että kaikki konstit tarvitaan käyttöön”, toteaa lautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.)

Päätösehdotuksessa todetaan, että lääkärikäynnin palveluseteli voidaan myöntää espoolaiselle hoidon tarpeen arvion perusteella hoitoon pääsyn turvaamiseksi, jos terveysasemapalvelujen jonotilanne näin edellyttää.

Lääkärissäkäynnin hinta palveluseteliä käyttävälle on suuruudeltaan korkeintaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja vastaava.

Viime toukokuusta lähtien espoolaiset ovat voineet valita palvelusetelillä koko terveysasemapalvelujensa tuottajaksi Oma Lääkärisi Espoontorin ja Terveystalo Espoontorin.

Lue lisää: Espoo otti käyttöön terveysasemien palvelusetelin Espoon keskuksen alueella – seteliä on tarjottu ensisijaisesti Suvelan ja Tuomarilan asukkaille

Nyt kuntapäättäjien pöydällä oleva palveluseteli ei kuitenkaan tarkoita kaikkia terveysasemapalveluita vaan yksittäistä lääkärikäyntiä.

Yksittäisen lääkärikäynnin mahdollistavalla palvelusetelillä pyritään purkamaan ruuhkaa.

Maaliskuun puolivälistä kaikkien terveysasemapalveluja tuottavien toimintaa sopeutettiin koronaepidemiatilanteeseen ja tänä aikana lääkärikäyntejä on ollut 55 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Tämä tarkoittaa noin 30 000 kiireetöntä aikaa vähemmän.

Yksittäistä lääkärikäyntiä varten pitää hakeutua tavalliseen tapaan ensin hoidontarpeen arviointiin, ja jos hoidon tarve sekä terveysasemapalvelujen jonotilanne edellyttää, palveluseteli yksittäistä käyntiä varten myönnetään.