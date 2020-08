Syksy huolettaa nyt pääkaupunkiseudulla työskenteleviä päihdetyöntekijöitä. Koronaepidemian toinen aalto uhkaa lisätä entisestään niiden kurjuutta, joilla menee jo huonosti.

Esimerkiksi Helsingissä Kontulan ostoskeskuksen tuntumassa on ollut viime aikoina poikkeuksellisen levotonta. Näin kertoo Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan yhteisötyöntekijä Anne Hietalahti Kontulan D-asemalta.

”Se on mielestäni lieveilmiötä siitä, kun muutenkin haastavat elämäntilanteet paineistuvat nyt koronan takia”, Hietalahti sanoo.

Pelkona on, että palveluita jouduttaisiin taas turvallisuuden nimissä rajoittamaan. Keväällä esimerkiksi päihteidenkäyttäjille tarkoitettua toimintaa ja päiväkeskuksia suljettiin, ja tukea pystyttiin antamaan vain etänä.

Nyt moni toiminta on palannut normaalitilanteeseen, mutta tartunnat ovat taas nousussa ja edessä on pimeä vuodenaika.

Esimerkiksi huumeiden käyttäjät eivät ole välttämättä saaneet koronavirusrajoitusten takia ostettua itselleen päihdettä, jota ovat aikoneet.

”Olen kuullut asiakkailta, että sitten on käytetty sitä, mitä on saatu käsiin, ja ihmiset ovat olleet hirveän sekaisin. Huhujen mukaan liikkeellä on ollut myös väärennettyä rahaa.”

Hietalahti painottaa, etteivät huumeiden käyttäjät ole ainoita, jotka aiheuttavat ostoskeskuksen ympärillä hälinää.

Alueella on yli kymmenen baaria, joissa käy oma asiakaskuntansa. Kun baarit olivat kiinni tai asiakasrajoitukset voimassa, monet jäivät hengailemaan baarien ulkopuolelle käyttäen päihteitä. Myös se lisäsi olennaisesti alueen levottomuutta, Hietalahti sanoo.

D-asemia on Kontulassa, Kannelmäessä ja Kalliossa, ja ne ovat kaikille alueen asukkaille avoimia yhteisöllisen toiminnan tiloja, joissa tuetaan muun muassa yksinäisiä ja heikommassa asemassa olevia ihmisiä.

Ahdistus ja pelko eristäytymisestä näkyy Hietalahden mukaan myös psykiatrian poliklinikoilla. Niissä on ollut viime aikoina ruuhkaa. Myös uusia asiakkaita on tullut paljon lisää.

Poikkeustoimet iskevät kovaa juuri niihin, jotka ovat jo valmiiksi heikoilla.

Lisähuolta tuottavat pian kylmenevät illat.

”Monet pelkäävät todella paljon, että tilanne menee samanlaiseksi kuin keväällä. Varsinkin jos miettii asunnottomia ihmisiä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, se on hirveä tilanne.”

Viime päivinä Hietalahden korviin on kantautunut huolta muun muassa maskeista. D-asema toivoo saavansa Helsingin kaupungilta maskeja jaettavaksi.

Diakonissalaitoksen toimipaikoissa kerrotaan nyt kävijöille koronatilanteen pahentumisesta.

Mikään ei ole ihmiselle niin paha kuin epätietoisuus ja sen sietäminen, Hietalahti sanoo.

”Jos elämä on muutenkin epävarmaa ja sitä varjostaa vielä tällainen näkymätön uhka, se on hankalaa.”

Keväällä julkisuudessa kannettiin paljon huolta vanhusten yksinäisyydestä. Hietalahti muistuttaa, että on myös nuorempia, jotka ovat aivan yksin.

”Emme saa unohtaa toinen toisiamme, vaikka mikä tulisi.”

Normaalisti Hietalahti työskentelee Kontulan D-asemalla maanantaista perjantaihin, mutta viime aikoina hän on järjestänyt asiakkaille erilaisia retkiä myös lauantaisin. Hän toivoo, että ihmiset saisivat ”ladattua positiivisuutta” ennen syksyn tuloa.

Kontulan ja Kannelmäen D-asemien tuottajan Saija Karjalan mukaan päihdeongelmaisten ja syrjässä elävien keskuudessa näkyy nyt halu hakeutua muiden ihmisten pariin ja löytää arkeen tavallisia asioita.

Toukokuusta lähtien D-asemilla on järjestetty kerran viikossa pikniktoimintaa, joka alkoi yhden vakiokävijän ehdotuksesta. Hän kertoi, että ilmassa on koko ajan ahdistusta, masennusta sekä väkivallan uhkaa, ja ihmiset kaipaisivat rinnalle nyt jotakin hyvää.

Työntekijöiden kanssa suunniteltiin viereiseen puistoon kerran viikossa yhdessä järjestettävä piknik. Osallistujat ovat olleet pääasiassa päiväkeskus Symppiksen päihde- ja mielenterveysasiakkaita.

”Mukana on ihmisiä, jotka myös yleensä itse häsläävät ostarilla. Nyt he ovat järjestäneet ja hoitaneet käytännön asioita piknikejä varten, kuten kahvitermareita ja kaupassa käyntiä.”

Piknikeillä on rauhoituttu keskustelemaan elämästä ja muistelemaan esimerkiksi lapsuuden kesiä.

”Eräs mukana olleista ei esimerkiksi muistanut, milloin olisi viimeksi syönyt tuoreita mansikoita.”

Karjala muistuttaa, että pienet, ihan tavalliset arjen asiat ovat tavattoman tärkeitä kaikille. Erityisen merkityksellisiä niistä tulee vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille.

D-aseman hävikkiruokakioski Kannelmäen juna-aseman vieressä tavoittaa paljon ihmisiä. Työntekijät jakavat myös tietoa koronaviruksesta ja siihen suojautumisesta.

Yksinäisyyden lisääntymisen on havainnut myös Vantaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö Hanna Ahokas. Apua päihteiden ja mielenterveyden ongelmien takia hakevien määrä on lisääntynyt huomattavasti.

”Työntekijät ovat kertoneet, ettei aikaisemmin ole ollut tällaista tilannetta, että näin paljon tulee uusia asiakkaita.”

Etenkin nuoret aikuiset hakevat nyt apua entistä enemmän, ja syitä on monia.

”Kaikille esimerkiksi etätyöt eivät ole välttämättä sopineet, koska työpaikan kontrolli puuttuu. Sosiaalisessa mediassa liikkuu vitsikkäitä kuvia läppärin edessä dokaamisesta. Joissain tapauksissa se on totta.”

Ja vaikka etätyöt sujuisivat vielä ihan hyvin, päiviä seuraavat pitkät illat, Ahokas toteaa.

Rahavaikeudetkin painavat: moni on joutunut lomautetuksi ja yrittäjät vaikeaan tilanteeseen. Paineita saatetaan alkaa purkaa viinaan tai huumeisiin.

”Kyllä minua hirvittää, että jos toinen aalto ryöpsähtää, joudummeko esimerkiksi keskeyttämään taas ryhmätoiminnan. Syksyn kaamos on rankka kaikille.”

Vertaistukea päihde- ja mielenterveysasiakkaille Vantaalla tarjoavan A-Kilta ry:n toiminnan johtajan Jouni Hotin mukaan ihmiset ovat nyt ”odottavalla kannalla”.

Vaikka palvelut ovat palanneet liki normaaleiksi, korona on edelleen puheissa.

Kävijät ovat Hotin mukaan olleet kiitollisia ja hyvällä mielellä siitä, että paikka on auki, palveluita on taas tarjolla ja ihmiset ovat saaneet tavata toisiaan.

”Yksinäisyys on ollut se, mikä ihmisiä on koetellut.”

Kasvava yksinäisyys huolettaa myös vastaavaa koordinaattoria Irene Ponkala-Karlssonia Kalliolan setlementin ylläpitämästä kohtaamispaikka Askel Espoosta.

Se avasi tilansa uudestaan elokuun alussa ja toimii nyt normaalisti.

”Ihmisillä on valtava tarve kohdata toisiaan.”

Koko yhteiskunnan outo tilanne näkyy Askeleessa, Ponkala-Karlsson kertoo.

”Ihmisillä on tarvetta keskusteluun ja toisaalta myös käytännön apuun ohjaus- ja neuvontapalveluissamme.”

Tilat ovat pienet, mutta toimintaa on järjestetty pihassa turvavälein. Kylmenevä sää ja koronaviruksen leviäminen kuitenkin huolettavat.

”Se mietityttää ja aiheuttaa levottomuutta tietysti myös meidän kävijöissämme. Yhdessä kuitenkin selviämme tästä.”