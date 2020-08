Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ostamassa yhteensä yli 20 miljoonalla eurolla lisää voimaa koronavirustestien analysointiin. Kahden erilaisen analysointilaitteiston hankkiminen ei silti suuresti auta niitä, jotka nyt jonottavat ruuhkiksi asti antaakseen koronanäytteen.

”Tämä ei ratkaise isoa kuvaa, koska jonotusta on näytteenottoon. Mikään laboratorion laitehankinta ei ratkaise näytteenoton ruuhkia”, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Näytteiden ottokapasiteetti on kiinni henkilökunnan määrästä. Jonojen purkamiseksi tarvittaisiin Husin mukaan nopeasti ainakin 200 uutta näytteenottajaa.

Hus päätti keskiviikkona 5,6 miljoonan euron hankinnasta: rahalla ostetaan 18 pika-analysaattoria. Novodiag System -nimiset pikalaitteet täydentävät muuta testauskapasiteettia. Vaikka pikalaitteita tulee niukasti, ne auttavat Lehtosen mukaan tilanteissa, joissa testitulos on saatava nopeasti. Esimerkiksi lentokentällä tai sairaaloiden päivystyksissä.

Lisäksi Husin hallituksen on maanantaina määrä ylimääräisessä kokouksessaan puida noin 15,5 miljoonan euron käyttämistä toisiin diagnostiikkalaitteisiin. Näitä suomalais-ranskalaisia Amplidiag Easy -laitteita ostettaisiin kymmenen.

Lehtonen perustelee hankintojen tarpeellisuutta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kunnianhimoisella linjauksella, jonka mukaan koronatestien päivittäinen ottomäärä on saatava kaksinkertaistettua 20 000:een. Hus pystyy Lehtosen mukaan nyt noin 3 000 koronanäytteen ottoon ja noin 4 000 korona-analyysiin laboratoriossa.

Lasse Lehtonen

Vaikkei mittava laitehankinta ratkaisekaan näytteenoton ruuhkia, se auttaa Lehtosen mukaan nopeuttamaan testitulosten valmistumista.

”Olemme lähteneet siitä, että otamme nyt syksyllä Husissa 10 000 näytteen kakun itsellemme”, Lehtonen sanoo.

Uusista pika-analysaattoreista pääosa eli kymmenen on määrä sijoittaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lehtonen sanoo odottavansa valtioneuvostolta eli Suomen hallitukselta linjausta lisätesteistä lentokentän ja Helsingin satamien kautta Suomeen tuleville matkustajille.

Husissa olisi Lehtosen mukaan uusien laitteiden myötä samankaltainen valmius ulkomailta tulevien matkustajien testaamiseen kuin toimistaan kiitosta saaneella Turulla. Lehtonen on patistanut jo heinäkuussa suitsimaan koronaa esimerkiksi vierastyöläisten testaamisella.

”Lääketieteellisen riskin arvioinnin kannalta olisi erittäin perusteltua testata riskimaista tulevia matkailijoita esimerkiksi espoolaisten päiväkotilasten sijaan”, Lehtonen sanoo.

Muut pika-analysaattorit päätyvät sairaaloihin, kuten Lohjalle ja Porvooseen. Pikatesteihin pääsevät hoidollisista syistä kiireellisimmät potilaat sekä joskus lääkärit ja muu hoitohenkilökunta, joiden näytteet on tarvetta analysoida nopeasti.

Potilailla tulee olla esimerkiksi vakavia hengitysvaikeuksia tai tarve selvittää mahdollinen koronatartunta ennen leikkausta.

”Jonon ohi pannaan nyt sote-henkilökunta, mutta tavallisen testiin tulijan prosessi on ihan liian pitkä”, Lehtonen sanoo.

Vielä kesken olevalla, yli 15 miljoonan euron laitehankinnalla koronatestien analyysia on Husin mukaan mahdollista nostaa 3 000 tutkimuksella vuorokaudessa. Hus arvioi siis pystyvänsä lokakuussa analysoimaan yli 8 000 näytettä vuorokaudessa.

Kyseisiä analysointilaitteita on jo Husissa viisi. Sekä uudet kymmenen laitetta että 18 pika-analysaattoria ollaan hankkimassa ilman kilpailutusta. Se on Lehtosen mukaan mahdollista, koska Euroopan unionissa on pandemian takia helpotettu suorahankintojen tekemistä. Paine nopeisiin ostoihin kumpuaa STM:n tarpeesta nostaa testikapasiteettia pikaisesti.

Sekä uudet pika-analysaattorit että varsinaiset uudet diagnostiikkalaitteet ovat Lehtosen mukaan varsin tarkkoja. Pika-analyysissa tarkkuus viruksen löytämiseksi on hänen mukaansa 99 prosenttia ja diagnostiikkalaitteissa 99,9 prosenttia.

Lopulta runsaan 20 miljoonan euron laskun ei ole määrä jäädä Husin taustalla olevien kuntien maksettavaksi. Hus kertoo edellyttävänsä, että valtio korvaa laiteinvestointien kulut täysimääräisesti.

”Ministerit ovat näin luvanneet julkisesti. Toivottavasti valtiovarainministeriön virkamiehet ovat samaa mieltä. Kieltämättä meillä on huoli, pitääkö lupaus”, Lehtonen sanoo.