Helsingissä koronavirustilanne muuttaa koulukuvauksen järjestämistä osassa kouluja ja päiväkoteja.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) kertoo, että on suositeltu, että kuvauksia siirretään kevääseen tai suoritetaan ulkona. Hänen mukaansa ei kannata olla huolissaan, sillä kuvat saadaan kyllä.

”On myös mahdollista esimerkiksi ottaa kuvat jokaisesta oppilaasta erikseen ja niistä muodostaa kuvankäsittelyllä jonkinlainen kollaasi”, kertoo Pakarinen sähköpostitse.

Henkilöstöpulasta kärsineissä päiväkodeissa koronavirusepidemia ei ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut henkilöstön määrään suuresti.

”Palkatulla henkilöstöllä on varmasti syksyllä flunssapiikki siinä missä muuallakin. Pyritään kuitenkin siihen, että päiväkodeissa olisi mahdollisimman pysyvä porukka. Sijaisten puolesta pyritään siihen, että sama sijainen olisi saman ryhmän kanssa”, kertoo Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n puheenjohtaja Anna Laakkonen.

Laakkonen arvioi, että pääkaupunkiseudun testiruuhka saattaa näkyä pidempinä sairauspoissaoloina.

Lomakausi on juuri loppunut, joten tarkkaa kuvaa koronatilanteen vaikutuksista ei ole vielä.

”Keväällä oltiin vähän erilaisessa tilanteessa, kun lapset tuli pitää mahdollisuuksien mukaan kotona. Nyt syksy on starttaamassa ja olemme uuden edessä, katsotaan miten syksy lähtee uuden normaalin kanssa eteenpäin.”

Henkilöstö pyytää, että lapset tuotaisiin terveinä päiväkotiin, toteaa Laakkonen. Päiväkodeissa turvavälien pitäminen lapsiin on haastavaa ellei mahdotonta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensi testausohjeiden sanamuotoa lasten osalta torstaina. Uuden ohjeistuksen mukaan lapset tulee viedä koronatestiin vain, kun kyseessä on uusi infektio. Jatkuvien samankaltaisten oireiden kohdalla tarvetta ei ole.

Alkuperäisestä suosituksesta saattoi saada käsityksen, että jos lapsella on hengitystieinfektio-oireita, hän ei voi osallistua varhaiskasvatukseen tai kouluun ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on poissuljettu testillä.

Maskisuositusta Helsingin päiväkoteihin ei kuitenkaan vielä ole tulossa.

”Se on oma vaikeutensa, sillä meidän työssämme vuorovaikutus tärkeää. On tärkeää, että lapset näkee opettajan ilmeet ja eleet. Tiedän, että on henkilöstöä, joka terveydellisistä syistä käyttää maskia, mutta heitä on kuitenkin suhteellisen vähän”, sanoo Laakkonen.

Apulaispormestari Pakarinen kertoo, että maskien suhteen Helsinki noudattaa valtakunnallisia suosituksia.

”Niissä ei suositella alle 15-vuotiaille maskeja eikä maskisuositus koske kouluja eikä päiväkoteja. Yksittäiset oppilaat ja opettajat saavat käyttää halutessaan maskeja”, sanoo Pakarinen.

Päiväkodeissa koronavirus pyritään pitämään kurissa esimerkiksi hygieniaohjeilla, kuten käsienpesulla ja tehostetulla siivouksella, ulkoilulla, sekä sillä, että ryhmät ovat omissa tiloissaan mahdollisimman paljon ja että varsinkin aikuiset huomioivat turvavälit mahdollisuuksien mukaan.

”[Henkilökunnan] tartuntoja ja altistumisia on ollut onneksi hyvin vähän”, kertoo Pakarinen.