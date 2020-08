91-vuotiaan entisen koulurakennuksen muuttaminen asunnoiksi ja liiketiloiksi kauhistuttaa Helsingin Kallion Torkkelinmäessä.

Syynä on rakennukseen kaavailtu lisärakennus, joka muuttaisi Pengerpuistoon avautuvan u:n muotoisen rakennuksen umpikortteliksi.

Aluetta koskeva kaavaehdotus on ollut kesän aikana nähtävillä. Siitä jätettiin määräaikaan 14. elokuuta mennessä 74 muistutusta.

Kiinteistösijoitusyhtiö Kojamo osti seitsemän ammattikorkeakoulu Metropolian käytöstä poistunutta koulurakennusta vuonna 2017. Yksi niistä on vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskouluksi alun perin tehty rakennus, joka sijaitsee Kalliossa Pengerpuiston vieressä osoitteessa Agricolankatu 1–3.

Kallion Eduskuntataloksikin kutsuttu entinen koulu on tarkoitus muuttaa liiketiloiksi ja asunnoiksi, joiden koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin. Lisäksi Pengerpuiston puolelle halutaan rakentaa lisärakennus, johon tulisi niin ikään asuntoja ja liiketiloja.

Yksi muistuksen jättäneistä tahoista on Suomen Arkkitehtiliiton alaosasto Rakennusperintö-Safa.

Sen mielestä Agricolankadun teollisuuskoulurakennuksen kaavaehdotusta ei tule hyväksyä.

”Kaupunkikuvallisten reunaehtojen määrittely asemakaavaa laadittaessa ei ole ollut riittävää”, toteaa Rakennusperintö-Safa tiedotteessaan.

Se katsoo, että kaava on on ristiriidassa valtakunnallisesti tunnustettujen arvojen kanssa.

”Torkkelinmäki on tunnettu ja yhtenäinen tietyn aikakauden ympäristö, ja se rinnastuu Puu-Käpylään sen vuoksi, että se on jo 50 vuotta sitten kaupungin omassa selvityksessä määritelty arvokkaaksi ja säilytettäväksi ympäristöksi”, toteaa Rakennusperintö-Safan johtokunnan jäsen Sari Nieminen.

”Olen yrittänyt selvittää neljän eri henkilön kanssa kaupungin eri organisaatioista, onko ennen kiinteistön myyntiä tutkittu sitä, voisiko rakennuksessa jatkossakin olla yhä opetustoimintaa, kun opetustilasta käsittääkseni on pulaa, ja Kalliossa samaan aikaan tehdään uudisrakennusta muun muassa päiväkodille.”

Sisäpihalla rakennuksen julkisivu on u:n muotoinen.

Agricolankadun koulurakennus edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia ja muistuttaa Eduskuntataloa. Sen pylväsmäinen Pengerkadun puoleinen julkisivu on näyttävä. Sisäpihalla julkisivu on u:n muotoinen.

Rakennusperintö-Safan mukaan olennainen osa rakennusta on sisäpiha tai niin kutsuttu kunniapiha, joka avautuu Pengerpuistoon siipirakennusten rajaamana. Esimerkiksi Versailles'in linna Ranskassa on rakennettu saman periaatteen mukaan, kerrotaan tiedotteessa.

”Rakennus avautuu puistoon siipirakennusten rajaaman pihan välityksellä, eli puisto ja talo ovat siten erottamattomat. Esikuvia tästä on muualla Euroopassa. Suojelutavoitteet eivät toteudu, mikäli tämä lisärakentamisella rikotaan”, sanoo Nieminen.

Kaavan valmistelussa mukana ollut Helsingin kaupungin arkkitehti Suvi Huttunen kertoo, että useissa muistutuksissa ollaan Rakennusperintö-Safan tapaan huolissaan rakennukseen suunnitellusta lisäosasta ja sen tarpeellisuudesta.

Huolena on, että näkymä Pengerpuiston suunnasta muuttuu. Muistutuksia on tullut pääosin naapurustosta, mutta myös muualta kuin Kallion alueelta. Muistutuksia ovat lähettäneet niin taloyhtiöt kuin yksityishenkilötkin.

”Osa muistutuksista on sitä mieltä, että rakennuksen tulisi säilyä julkisena rakennuksena, kuten kouluna. Osan mielestä taas on hienoa, että rakennus muutetaan asunnoiksi”, summaa Huttunen.

Huttunen muistuttaa, että kaavaehdotuksessa oleva esitys lisärakennuksesta on vasta luonnos, joka on tehty sen pohjalta kuinka paljon rakennusoikeutta annetaan.

”Minkä näköinen lisärakennuksesta lopulta tulee on rakennuslupavaiheen asioita.”

Seuraavana prosessissa on Huttusen mukaan luvassa vastineiden tekeminen muistutuksille. Lisäksi selvitetään yhdessä kaupunginmuseon kanssa tuleeko kaavaan tehdä vielä muutoksia.

”Metropolian rakennukset on myyty Kojamolle, jonka ydinliiketoiminta on vuokra-asuntojen tuottaminen ja on ymmärettävää, että he pyrkivät kehittämään heille siirtyneitä kiinteistöjä asunnoiksi”, sanoo Huttunen.