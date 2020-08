Useimmilla pääkaupunkiseudun postinumeroalueilla on eniten harmaita henkilöautoja.

Auton värillä on väliä omistajilleen. Näin Sellon parkkihallin rivistöstä erottuu elokuisena arkipäivänä muun muassa sähkönsininen Audi, jolla on nuori mieskuljettaja. Kuljettajan paidasta löytyy täsmälleen samaa sävyä kuin autosta, mutta hän ei ehdi jäämään juttelemaan menopelinsä värityksestä.

Kauppaostoksia tumman Alfa Romeon takakonttiin nosteleva Anne Seppänen sen sijaan ehtii. Hän on tullut ostoksille perheen kakkosautolla, toinen on hopeanharmaa.

”Tämän pitäisi olla musta, mutta nyt auto on vaan likainen, kun se on ollut tästä tilanteesta johtuen paljon hallissa”, Seppänen kertoo maski kasvoillaan.

Kauppaostoksia Sellossa pakanneen Anne Seppäsen mielestä auton kahvojen pitää olla samaa sävyä kuin muukin auto eli musta.

Perheessä on ollut myös valkoisia ja punaisia autoja. Viereisessä ruudussa parkissa olevaa oranssinruskeaa hän ei voisi ajatellakaan.

Seppänen myöntää, että hän on tarkka, mitä tulee auton väritykseen. ”Kerran yhdet autokaupat olivat jäädä tekemättä, kun mustassa autossa oli vääränväriset kahvat”, hän kertoo naurahtaen.

Metallinväristen kahvojen tilalle saatiin kuitenkin tilattua mustat, ja kaupat syntyivät.

”Myös auton mukavuuksilla on paljon merkitystä. Vakionopeudensäädin, automaattiset pyyhkijät ja peruutustutka.”

Pääkaupunkiseudulla henkilöautojen väreissä kärkipaikkaa pitää harmaa niin Helsingissä (44 614 kappaletta), Espoossa (25 968) kuin Vantaallakin 22 418).

Helsingissä toiseksi suosituin auton väri on musta ja kolmanneksi valkoinen. Vantaalla ja Espoossa valkoinen pitää kakkospaikkaa, ja musta on kolmanneksi suosituin. Espoossa neljänneksi suosituin auton väri on sininen, Vantaalla ja Helsingissä neljänneksi suosituin on punainen.

Seuraavasta kartasta voi tarkastella tarkemmin kunkin alueen suosituinta henkilöauton väriä.

Useimmilla alueilla suosituin auton väri on siis harmaa. Pääkaupunkiseudun kartalla on yksi muista erottuva pieni pilkku, jossa suosituin auton väri on sininen. Se on Ilmala. Kyseisellä postinumeroalueella asuu kuitenkin hyvin vähän autonomistajia.

Helsingissä on muutama alue, jossa postinumeroalueen suosituin henkilöauton väri on musta. Tällaisia ovat Kuusisaari-Lehtisaari, Punavuori, Kaartinkaupunki, Kaivopuisto ja Santahamina.

Kuusisaari-Lehtisaari -postinumeroalueella suosituin henkilöauton väri on musta. Kuva on Kuusisaarentieltä.

Postinumeroalueita, joissa valkoisia autoja on eniten ovat Helsingissä Itäsalmi, Roihupellon teollisuusalue, Verkkosaari, Kalasatama, Itä-Pasila ja Pitäjänmäen teollisuusalue.

Espoossa alueita, joissa valkoisia autoja on eniten ovat Uusmäki, Mankkaa, Friisilä, Finnoo-Eestinmalmi, Nöykkiönpuro, Saunalahti-Kattilalaakso ja Suvisaaristo.

Vantaallakin harmaa jyrää, ja valkoinen pitää kärkisijaa ainoastaan Kaivokselassa, Tuupakan ja Martinlaakson teollisuusalueilla, Petikossa, Veromiehenkylässä sekä Kirkonkylä-Veromäki-alueella.

”Värillä on monelle iso merkitys”, sanoo Laakkosen Espoon ja Jumbon myymälöiden johtaja Jori Andberg.

Näissä liikkeissä myydään paljon BMW-merkkisiä työsuhdeautoja.

”Koska metalliväri maksaa usein vähintään tuhat euroa ja sillä on suuri vaikutus verotusarvoon, siitä lähdetään ensimmäisenä tinkimään”, Andberg kertoo.

”Moni päätyykin sitten parempiin varusteisiin tai isompaan moottoriin, vaikka haluaisi jonkun muun kuin mustan tai valkoisen perusvärin.”

Myös toimitusaika vaikuttaa Andbergin mukaan joskus lopulliseen värin valintaan.

”Maahantuojat tilaavat suosituimpia perusvärejä harvinaisempia enemmän varastoon. Jos varastossa on kymmenen harmaata autoa, asiakas saattaa valita sen, koska saa sen nopeasti, vaikka alun perin miettii jotain muuta.”

Andberg kertoo, että ihmiset kysyvät teippauksia autoihin jonkin verran.

”Kirkkaat vihreät ja keltaiset eivät ole kovin kysyttyjä, vaikka olisivat kuinka tyylikkäitä”, Andberg toteaa bemareita hankkivien valtavirran mausta.

”Myös jos sisustuksessa on punainen nahkaverhoilu, niin voi hetken mennä, että auto löytää uuden asiakkaan.”

Harvinaisia värejä kartetaan Andbergin mukaan myös siksi, että sellainen voi vaikuttaa auton jälleenmyyntiarvoon. Tällä hetkellä uusien autojen suosituin väri on valkoinen.

Lue lisää: Näin autosi väri vaikuttaa jällenmyyntiarvoon – Suositun ja hyljeksityn värin ero voi olla iso

Jos tarkastellaan postinumeroalueittain (Traficomin tilasto 1. heinäkuuta 2020) pääkaupunkiseudun henkilöautokantaa, niin jonkin verran eroavaisuuksia löytyy. Listasimme postinumeroalueittain suosituimpia värejä.

Täältä voit katsoa, minkävärisiä autoja on pääkaupunkiseudun eri alueilla.

Liikenne- ja viestintäviraston tilastoihin perustuvasta hakukoneesta selviää muun muassa Helsingin alueet, joissa punainen on toiseksi suosituin väri. Tällaisia ovat Ruskeasuo, Kivihaka, Munkkivuori-Niemenmäki, Pajamäki, Reimarla, Malminkartano, Kannelmäki, Vallila, Koskela-Helsinki, Käpylä, Maunula-Suursuo, Veräjämäki, Malmi, Pihlajamäki, Pukinmäki-Savela, Jakomäki, Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, Etelä-Laajasalo, Puotila, Myllypuro, Kontula, Pohjois-Vuosaari ja Mellunkylä.

Espoon Leppävaarassa punaisella farmari-Volkswagenilla liikkeellä on Karl-Heinz Behnke.

”Tätä ennen autoni ovat olleet aina valkoisia”, Behnke mainitsee, mutta toteaa pitävänsä myös punaisesta.

Väriä tärkeämpi hänelle on auton merkki. ”Ja kuljetuskapasiteetti sekä vetokyky, sillä vedän autolla asuntovaunua.”

Behnken mielestä autolla pitää pystyä kuljettamaan helposti isoakin tavaraa.

”Tähän menee sisään niin puuklapit kuin 2,3-metrinen joulukuusi.”

Useimmiten viiden kärjessä ovat siis harmaa, valkoinen, musta, punainen ja sininen, järjestys toki hieman vaihdellen. Näiden jälkeen tyypillisimmät henkilöauton värit ovat ruskea ja hopea, myös alueittain hieman vaihdellen. Sen jälkeen kahdeksatta sijaa pitää usein vihreä. Tämän jälkeen on jo harvinaiseksi luokiteltavia värejä, kuten oranssia, violettia ja keltaista.

Monessa perheessä on ollut tapana leikkiä automatkan ajankuluksi ”keltaista autoa”. Siinä keltaisen auton ensimmäiseksi bongannut huudahtaa ääneen ”keltainen auto” ja läppäisee kevyesti vieruskaveria.

Kuvaajan kanssa Sellon parkkihallissa käydessämme näimme yhden kirkkaankeltaisen auton. Keltaisia autoja on eniten Korsossa, 80 kappaletta. Korsossa on eniten myös oransseja autoja, 48. Violettien autojen ennätysmäärä, 47, löytyy Tikkurilasta.

Kalasataman alueella valkoinen on suosituin autojen väri. Valkoisia autoja Junonkadun ja Parrulaiturin risteyksessä.