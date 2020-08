Tuusulan Riihikallion koulun henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta, tiedotti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) sunnuntaina. Tartunnan saanut on tiedotteen mukaan hyväkuntoinen ja kotihoidossa. Riihikallion koulu on noin 680 oppilaan yhtenäiskoulu Etelä-Tuusulassa.

Koulussa 18. elokuuta altistuneet oppilaat ja henkilökuntaa on asetettu kotikaranteeniin syyskuun alkuun saakka. Yhteensä karanteeniin asetetaan 80 oppilasta ja kuusi henkilökunnan jäsentä.

Altistuneiden oppilaiden perheet ja henkilökunta saavat tiedon puhelimitse ja Wilma-järjestelmän kautta. Karanteeniin asetettuihin ollaan yhteydessä myös Keusotesta alkuviikon aikana.

Porvoossa Lyceiparkens skolan oppilaalla on todettu koronavirustartunta, tiedotti Porvoon kaupunki niin ikään sunnuntaina. Tartunnan saanut on määrätty karanteeniin, ja altistuneita selvitetään parhaillaan. Lyceiparkens skola on ruotsinkielinen yläkoulu, jossa on noin 335 oppilasta.

Tartunnalle on altistunut kymmeniä henkilöitä sekä koulussa että kahden urheiluseuran harjoituksissa ja peleissä 15.–17. elokuuta. Koulussa tartunnalle on altistunut yksi luokka, kaksi ryhmää sekä neljä koulun opettajaa. Urheiluseuroissa on altistunut nuoria sekä useita valmentajia.

Kaikki altistuneet asetetaan kotikaranteeniin, joka päättyy 31. elokuuta. Myös Porvoossa altistuneille koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen asiasta ilmoitetaan Wilma-järjestelmän kautta. Tiedotteen mukaan myös terveysviranomaiset ottavat heihin puhelimitse yhteyttä mahdollisimman pian. Jos yhteydenottoa ei tule, oppilaalla tai henkilökunnan jäsenellä ei ole ollut kontaktia tartunnan saaneeseen.