Helsingin poliisin rikostutkinta on aloittanut blogien kirjoittamisen.

Helsingin poliisin rikostutkinta julkaisi maanantaina ensimmäisen blogikirjoituksensa.

Aiheena rikostarkastaja Jari Kosken allekirjoittamassa blogissa on törkeiden väkivaltarikosten määrän merkittävä nousu kevään ja kesän aikana Helsingissä.

”Samaan aikaan kun tavanomaisten pahoinpitelyiden määrä on ollut laskussa, poliisin tietoon tulleiden törkeiden väkivaltarikosten määrä on noussut. Suuntaus on huolestuttava”, Koski kirjoittaa.

”Koronaepidemialla on varmasti oma vaikutuksensa, mutta yhä useammin rikoksesta epäilty on erilaisista päihteistä sekaisin kuin seinäkello.”

Koski toteaa sosiaalisessa mediassa arvuutellun, että yhä useammin väkivallan tekijä olisi taustaltaan ulkomaalainen. Kosken mukaan on totta, että myös väkivaltarikoksissa ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat rikoksista epäillyissä yliedustettuina, mutta vakavissa väkivaltarikoksissa sekä uhri että tekijä ovat edelleen useimmiten suomalaisia.

Tänä vuonna poliisin tietoon oli 15. heinäkuuta mennessä tullut 120 erilaista Helsingissä tapahtunutta vakavaa väkivaltarikosta.

Vakavia väkivaltarikoksia ovat henkirikokset, niiden yritykset sekä törkeät pahoinpitelyt. 81 tapauksessa rikoksesta epäilty oli suomalainen ja 23 tapauksessa Suomessa pysyvästi asuva, ulkomaalaistaustainen henkilö.

Kuudessatoista tapauksessa epäillyn henkilöllisyydestä ei vielä ole varmuutta.

”Ulkomaalaistaustaisten tekemissä vakavissa väkivaltarikoksissa myös uhri on usein ulkomaalaistaustainen, jolla on sama kieli- ja kulttuuritausta kuin tekijällä”, Koski kirjoittaa blogissa.

Mainitulla aikavälillä neljässä tapauksessa rikoksesta epäilty oli ulkomaalaistaustainen ja asianomistaja eli rikoksen uhri suomalaistaustainen. Asetelma oli toisinpäin kymmenessä tapauksessa.

Valtaosassa, 77 tapauksessa, sekä rikoksesta epäilty että rikoksen uhri olivat molemmat suomalaistaustaisia.

Lähisuhteessa tapahtuneita törkeitä väkivaltarikoksia tuli poliisin tietoon kaksikymmentä. Mielenterveyden ongelmat näkyvät erityisesti törkeissä väkivaltarikoksissa, Koski kirjoittaa.

”Usean tapauksen kohdalla joutuu miettimään, onko tahdonvastaisen hoidon kynnys meillä liian korkea tai mielenterveyspalveluiden resursointi liian matala.”

Täysin sivulliseen henkilöön kohdistuneet väkivaltarikokset ovat rikostarkastaja Kosken mukaan harvinaisia. Hän pitää kuitenkin huolestuttavana, että samalla kun huumeiden käyttö on lisääntynyt, rikoksesta epäillyt ja usein myös uhrit ovat erittäin sekavassa mielentilassa.

Suuressa osassa vakavista väkivaltarikoksista yhteisenä nimittäjänä on huono-osaisuus ja syrjäytyneisyys, Jari Koski kirjoittaa.

”Rikosten osapuolet eivät välttämättä ole halukkaita selvittämään asiaa poliisin kanssa, esimerkiksi kertomaan puukottajan henkilöllisyyttä, vaikka se olisi tiedossa. He eivät myöskään ole motivoituneita hakeutumaan hoitoon tai ottamaan vastaan tarjottuja tukipalveluita.”