Päihdetyötä tekevien Juhani Vihervän ja Anu Ruotsalaisen viikoittainen vakioreitti kulkee Helsingissä Dallapénpuistosta Kurviin ja sieltä Helsinginkadun ja Hakaniemen kautta Tokoinrantaan. Matka taittuu pyörillä, suojahansikkaat käsissä.

Mukana Vihervällä ja Ruotsalaisella on kymmeniä eväspusseja, jotka sisältävät esimerkiksi lihapiirakkaa, suklaata ja nenäliinoja sekä puhtaita huumeiden käyttövälineitä.

Toisinaan eväspussit loppuvat jo Kalliossa, koska kaduilla on paljon nälkäisiä ihmisiä.

Vihervän ja Ruotsalaisen havaintojen mukaan Helsingin kaduilla pyörivät huumeiden käyttäjät ovat menneet kevään ja kesän aikana huomattavasti aiempaa huonompaan kuntoon. Mistä se johtuu?

Kinaporinpuistossa porukka huumeita käyttäviä ihmisiä tunnistaa Vihervän ja Ruotsalaisen jo kaukaa. Käyttäjät kävelevät kaksikkoa vastaan kadulle hymy huulillaan.

”Ruokaa, ei ole totta!”

”Ihan hirveä nälkä, lihapiirakkaa!”

Kiitokset kaikuvat. Yksi porukasta haluaisi halata ruoan jakajia, mutta lopulta he päätyvät yhteistuumin ”koronatervehdykseen” ja kopsauttavat kyynärpäät yhteen.

Tällä kertaa mukana oli vähemmän eväspussukoita kuin yleensä, alle 20. Ensimmäisen kohtaamisen jälkeen niitä on jäljellä enää pari.

Päihdetyöntekijät Juhani Vihervä ja Anu Ruotsalainen toimivat jalkautuvan työn verkostossa, jonka on tarkoitus auttaa asunnottomia ja päihdeongelmaisia ihmisiä.

Vihervä ja Ruotsalainen työskentelevät päihdeongelmaisia auttavassa Tukikohta ry:ssä. Yhdessä muiden samantapaisten järjestöjen ja Helsingin kaupungin kanssa he toimivat jalkautuvan työn verkostossa, jonka on tarkoitus auttaa asunnottomia ja päihdeongelmaisia ihmisiä.

Järjestöjen työntekijät toimivat työpareittain, ja heille on jaettu vastuualueiksi Helsingin eri kaupunginosia. Työntekijät tapaavat parin viikon välein palaverissa, jossa keskustellaan viime viikkojen aikana havaituista akuuteista ilmiöistä.

Vihervä ja Ruotsalainen ovat tehneet jalkautuvaa työtä pian viisi kuukautta.

”Meillä on ollut 1 100 kohtaamista. Olemme tavanneet 700 käyttäjää ja jakaneet 3 500 puhdasta välinettä. Se on valtava määrä näin pienellä alueella.”

Puhtaita tarvikkeita sisältävässä pussissa on muun muassa neuloja, ohjeet oikeaoppimiseen pistämiseen ja kondomeja.

Huumeiden käyttäjät ovat kertoneet, että joidenkin päihteiden, kuten korvaushoitolääke Subutexin, saatavuus on ollut kehnompaa koronavirusepidemian aikana. Silloin ihmiset ovat korvanneet pääasiallisen päihteensä esimerkiksi pillereillä ja alkoholilla.

”Kun sellaisia päihteitä, joita ei ole aikaisemmin vetänyt, vetää sekaisin, on tietysti yliannostuksen riski suurempi”, Vihervä sanoo.

Molemmat työntekijät nostavat esille alkoholin käytön lisääntymisen sellaisilla ihmisillä, jotka eivät yleensä sitä käytä.

”Alkoholin avulla yritetään buustata esimerkiksi lääkkeiden vaikutusta”, Ruotsalainen kertoo.

Vihervä on huomannut, että viime kuukausien aikana huumeiden käytöstä on tullut Helsingissä myös entistä näkyvämpää.

”Enemmän näkee huumeiden kaupantekoa ja käyttötilanteita, kuten suonensisäistä käyttöä puistoissa, joissa kierrämme.”

Toinen näkyvä ilmiö kaduilla on pistosinfektiot.

”Silloin pistoskohta on turvoksissa ja iho saattaa punoittaa ja kuumottaa. Juuri pistosinfektiot ovat syy, jonka takia on tärkeää jakaa puhtaita välineitä. Infektioista aiheutuneiden isojen operaatioiden kustannus on huomattavasti suurempi verrattuna puhtaisiin välineisiin”, Vihervä kertoo.

Hän ei osaa sanoa, ovatko pistosinfektiot yleistyneet viime kuukausina vai johtuuko havainto siitä, että työntekijät tekevät työtä nyt käyttäjien ”maaperällä”.

”Käyttäjät kertovat asioista paljon avoimemmin, kun he ovat heidän omalla alueellaan ja me olemmekin niin sanottuja vierailijoita heidän maailmassaan eikä toisin päin.”

Tukikohta ry:n työntekijät Juhani Vihervä ja Anu Ruotsalainen käyvät jakamassa ruoka- ja tarvikepakkauksia Kallion ja Tokoinrannan välisellä alueella pari kertaa viikossa.

Kesä–heinäkuussa kaduilla pyöri Vihervän tietojen mukaan paljon todennäköisesti jotain amfetamiinin johdannaishuumetta ja ihmiset olivat erityisen sekaisin. Koska huumeista ei ole otettuna näytteitä, kukaan ei tiedä, mitä ne lopulta sisältävät.

”Kesällä oli selvästi kausi, kun jotain tällaista huumetta pyöri. Useiden käyttäjien kasvot nykivät ja kropat olivat jännittyneitä mutta puhe täysin normaalia ja rauhallista. Se oli outoa.”

Amfetamiinin käyttö lisääntyi kevään poikkeusolojen aikana ennätystasolle.

Lue lisää: Amfetamiinin käyttö nousi kevään aikana ennätystasolle, kertoo jätevesitutkimus – huumeiden tarjonnan luultiin vähenevän poikkeusoloissa

Poikkeusolot tulivat voimaan maaliskuun puolivälissä. Sen jälkeen amfetamiinin käyttö on lisääntynyt keskimäärin 15 prosenttia verrattuna edelliseen puolen vuoden ajanjaksoon pääkaupunkiseudulla. Vuoteen 2013 verrattuna käyttö on kolminkertaistunut.

Kokaiinin käyttö moninkertaistui pääkaupunkiseudulla vuosina 2013–2019. Viime aikoina sen käyttö on tasaantunut ja jopa hieman vähentynyt ennätysmääriin verrattuna, kerrottiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) kesäkuussa.

Amfetamiinin yleistyminen selvisi THL:n tekemistä jätevesitutkimuksista Viikinmäen vedenpuhdistamolta Helsingistä.

Jalkautuvat päihdetyöntekijät Vihervä ja Ruotsalainen vastaavat muun muassa Kallion alueesta ja kertovat tavanneensa noin viiden kuukauden aikana 700 huumeiden käyttäjää ja jakaneensa 3 500 puhdasta välinettä.

Yksi silmiinpistävä havainto, jonka verkosto on huomannut, on ollut huumeita käyttävät nuoret naiset, Vihervä kertoo.

”Se tekee todella tiukkaa nähdä, sillä ylipäätään nuorten naisten asema kadulla ja huumepiireissä on huono. On paljon itsensä myymistä tai vastikkeellista seksiä ja väkivaltaa huumeiden takia.”

Vihervä ja Ruotsalainen kertovat todistaneensa useita tilanteita, joissa heiltä on tultu kysymään kondomeja seksikaupan takia tai he ovat nähneet, kun naiset avoimesti odottavat kyytiä esimerkiksi Aleksis Kiven kadulla.

Monen tutun huumeiden käyttäjän fyysinen kunto on romahtanut viime kuukausien aikana, Vihervä kertoo.

”Ihmiset menevät kadulla nopeasti todella huonoon kuntoon. Olen tavannut paljon palveluitamme käyttäneitä, ja kaikkia ei ole enää edes tunnistaa.”

Yksi syy kunnon romahtamiseen on lämpimän ruoan puuttuminen. Ruoanjakopaikkoja suljettiin keväällä, ja vain osa on nyt auennut uudestaan.

”Kaikilla on kamala nälkä, ja ihmiset ovat laihtuneet valtavasti. Itse olen laihtunut kymmenen kiloa kevään jälkeen”, kertoo eräs 46-vuotias eväspussin hakenut mies ja hörppii olutta.

”Ruoan jakamisesta on kaikista suurin apu. Nämäkin tyypit pyöräilevät monta kilometriä viikossa jakaakseen meille ruokaa ja ovat vielä aina iloisia.”

” ”Kaikilla on kamala nälkä, ja ihmiset ovat laihtuneet valtavasti.”

Joistain ruoka-apua tarjoavista paikoista voi hakea annoksia mukaan, mutta ne täytyy päästä jonnekin lämmittämään. Mies kertoo olevansa asunnoton, minkä vuoksi ruoan lämmitys on hankalaa.

”Mutta kyllä tästä selviää, jos osaa vähän luovia.”

Mies kertoo käyvänsä muun muassa Vanhankaupunginlahdella nuotiopaikalla, jossa voi saada kalastajilta hyvällä tuurilla lisukkeeksi kalan, jos niitä on jäänyt ylimääräisiä.

”Sitten täytyy toki osata vielä valmistaa se. Itseäni harmittaa, kun ei ole televisiota ja en ole voinut katsoa kokkiohjelmaa, jossa kerrottaisiin, miten särki valmistetaan.”

Miehen mukaan huumeita on ollut sen sijaan liikkeellä koko ajan, mutta niiden etsiminen on hieman hankalampaa ja harvalla on hallussaan suuria eriä.

”Huumeita myydään pienempiä määriä myös sen takia, että niitä riittäisi kaikille tarvitseville.”

Miehen havaintojen mukaan Helsingissä myydään eniten marihuanaa.

”Se auttaa nukahtamaan, mihin moni tarvitsee apua. Mutta se on vähän kaksipiippuinen juttu: samalla se herättää ruokahalua, ja ruokaa ei ole.”

Eväspussit menevät nopeasti nälkäisten suuhun. Maanantaina pussissa oli lihapiirakka, suklaata, mehu ja nenäliinoja, joita voi käyttää myös wc-tarpeisiin.

Toimitusjohtaja Kimmo Karvonen Sininauhasäätiö-konsernista kertoi toukokuussa, että myös säätiön jalkautuvaa päihdetyötä tekevät työntekijät olivat havainneet päihdekäytöksessä muutoksia koronavirusepidemian aikana.

Sininauhasäätiö ylläpitää asuntoja päihdeongelmaisille ja auttaa palveluiden ulkopuolella olevia saamaan koteja.

Karvosen mukaan epidemian aikana ovat lisääntyneet esimerkiksi butaanikaasujen käyttö päihdyttävänä aineena sekä lääkepillereiden käyttö.

”Pillereitä jauhetaan ja käytetään suonensisäisesti, vaikka niitä ei ole tarkoitettu suonensisäiseen käyttöön. Lisäksi alkoholin käyttö on lisääntynyt ja korvannut opioidien ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä”, Karvonen kertoi.

Lue lisää: Päihdetyöntekijät näkevät poikkeustilan seuraukset Helsingin kaduilla, korvikkeet johtaneet jopa amputaatioihin

Rikoskomisario Markku Heinikari sen sijaan kertoo, että poliisien arkeen korona-aika ei ole aiheuttanut suurempia muutoksia. Valtaosa huumeista tulee Suomeen tavaraliikenteen mukana. Tavaraliikennettä ei rajoitettu poikkeusolojen aikana.

”Takavarikoita olemme tehneet samalla lailla kuin ennenkin, ja ihmisiä otettiin kiinni huumerikoksista oikeastaan samalla lailla kuin aina ennenkin”, Heinikari sanoo.

Poliisin ainoa poikkeava havainto on, että osa huumaavista lääkeaineista, kuten Rivatril, väheni keväällä selvästi katukaupassa.

”Se todennäköisesti johtuu siitä, että niitä tulee Itä-Euroopasta henkilöliikenteen mukana. Myyjät eivät päässeet rajan yli Suomeen.”

Heinikarin mukaan keväällä oli myös jonkin verran nähtävissä huumeiden hintojen nousua.

”Meidän näkemyksemme on, että eivät ne sitten lopulta nousseetkaan.”

Erityisesti marihuana tuntuu nyt olevan Helsingissä hyvin yleinen päihde, Heinikari kertoo.

Poliisin mukaan huumeet ovat kuluvan vuoden aikana liittyneet yhä useampaan poliisin tietoon tulleeseen rikokseen.

Poliisi on tiedottanut aikaisemmin, että kuluvan vuoden aikana huumeet ovat liittyneet yhä useampaan poliisin tietoon tulleeseen rikokseen. Huumausainerikokset lisääntyivät Helsingissä tammi–kesäkuussa 35 prosenttia.

Henkirikoksen yritykset lisääntyivät 48 prosenttia ja törkeät pahoinpitelyt yli 40 prosenttia.

Lue lisää: Huumausainerikokset jyrkässä kasvussa Helsingissä, Itä-Uudellamaalla eletään henkirikosten mustaa vuotta – Poliisi: ”Kynnys väkivallan käyttöön on madaltunut”

Silmiinpistävä havainto on Heinikarinkin mukaan se, että Helsingissä tapahtuvat ryöstöt liittyvät suurelta osin huumausaineisiin.

”Se on joko velan perintää tai Tor-verkon kautta sovittuja tällejä, joihin toinen osapuoli saapuukin paikalle ryöstömielessä.”

Tilastointia haittaa jonkin verran se, ettei asianomistaja välttämättä halua kertoa heti kaikkea tai myöntää, että oli tekemässä huumekauppaa, Heinikari sanoo. Havainto ei kuitenkaan liity koronaepidemiaan vaan on ollut nähtävissä pidempään.