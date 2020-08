Ravintolat

Helsinki panee omistamansa, Kaisaniemen puistossa sijaitsevan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Ravintola Kaisaniemen rakennuksen myyntiin.

Tyhjillään seisova talo on päässyt erittäin huonoon kuntoon, ja se on houkutellut paikalle myös vandaaleja. Kaupungin tilaomaisuudesta vastaavan yksikön päällikkö Osmo Rasimus toivoo, että myymään päästään vielä tämän vuoden puolella.

Rasimuksen mukaan tyhjän talon ylläpito maksaa Helsingille ”muutamia kymmeniätuhansia euroja vuodessa”. Lisäkustannuksia on tuonut vandaalien vuoksi lisätty kiinteistön vartiointi.

”Olemme lisäksi joutuneet tekemään taloon korjauksia, ihan vain, että se pysyy edes jollakin tavalla kunnossa”, Rasimus kertoo.

Hän viittaa Helsingin kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymään kaupungin toimitilastrategiaan. Sen mukaisesti Helsinki pyrkii eroon joko myymällä tai vähintään vuokraamalla ulos kiinteistöt, joille sillä itsellään ei ole käyttöä.

Kaupunki korjaa ja huoltaa useita omistamiaan mutta tyhjinä tai väliaikaiskäytössä olevia kiinteistöjään vain sen verran, että niiden mahdollinen seuraava omistaja kykenee peruskorjaamaan ne. Näin pyritään tekemään myös Ravintola Kaisaniemen rakennuksen kohdalla.

”Pidämme sen minimillään kunnossa. Korjausvelkaa on kertynyt suuria summia”, Osmo Rasimus sanoo.

Talotekniikka on aikansa elänyttä. Esimerkkinä Rasimus mainitsee öljylämmityksen. Hän ei halua ottaa julkisesti kantaa korjausvelan suuruuteen tai korjausten kustannuksiin.

”Ostajakandidaatti voi vedota niihin”, hän sanoo.

Ravintola Kaisaniemi on rapistunut.

Rasimus ei arvioi myöskään, kuinka suuria käyttökustannukset ovat, kun kiinteistö on toiminnassa.

”Mahdollisen ostajan tulee aloittaa korjaukset heti. Sitten kun talo pidetään lämpimänä, kun siellä on henkilökuntaa, kustannukset ovat tietysti paljon suurempia siihen nähden, kun se on tyhjänä.”

Rasimus väläyttää mahdollisuutta, että Ravintola Kaisaniemen rakennus saattaa uuden omistajan käsissä olla jotakin muuta kuin ravintola. Tämä vaatisi käyttötarkoituksen muutoksen asemakaavaan. Asemakaava määrää, mitä missäkin kiinteistössä saa olla.

”Riippuu siitä, kuka sen ostaa ja mitä hän haluaa sillä tehdä. On kysyttävä, onko tuo paikka ravintolalle toimiva, vai pitääkö sen olla jossakin muussa käytössä?”

Ravintola Kaisaniemen kiinteistö on ollut tyhjillään siitä lähtien, kun verottaja haki yrittäjä Mika Hultin konkurssiin runsas puolitoista vuotta sitten. Hult kritisoi vuonna 2019 Helsingin kaupunkia siitä, ettei se ollut pitänyt omistamastaan rakennuksesta huolta.

”Pyysin vuosia kaupunkia tekemään perusparannuksia, mutta kaupunki ilmoitti, ettei ole rahaa”, Hult sanoi HS:lle.

Talon viimeisimmät perusparannukset, joihin kuului lämmityslaitteita ja lvi-töitä, on tehty vuonna 1985. Tämän jälkeen kaupunki ei Hultin mukaan tehnyt muuta kuin välttämättömiä korjauksia.

”Runkoputkisto ei edes vetänyt kunnolla, oli niin huonossa kunnossa.”

Helsinki omistaa noin 1 800 kiinteistöä. Osa on arvorakennuksia, jollainen Ravintola Kaisaniemenkin kiinteistö kulttuurihistoriansa tähden on.

Ravintolan perusti Catharina ”Cajsa” Wahllund, joka sai ravintolaoikeudet Yleiseen kävelypuistoon eli nykyiseen Kaisaniemeen vuonna 1837 yhdessä teurastaja Salomon Janssonin kanssa.

Seuraavana vuonna 1838 avattiin ravintola Kaivohuone. Kummatkin piirsi monet helsinkiläiset arvorakennukset suunnitellut C. L. Engel. Ravintola Kaisaniemi avautui 1839.

Ravintola Kaisaniemi vuonna 1908.

Historiansa aikana Ravintola Kaisaniemi on kokenut nousuja ja laskuja. Sen kulta-aikaa olivat 1800–1900-lukujen vaihteen vuodet, jolloin ravintolassa kävivät lukuisat tuon ajan merkkihenkilöt ja kuuluisuudet.

Vuosikymmenien ajan ylioppilaat kokoontuivat Kaisaniemeen juhlistamaan vappua. Vielä 1970–1980-luvun Helsingissä oli rajallinen määrä terasseja, ja Ravintola Kaisaniemen puistoterassilla oli kysyntää esimerkiksi Kaivohuoneen, Kappelin ja Eliten ohella.

1990-luku monikymmenkertaisti terassien määrän, ja Kaisaniemen kävijöiden määrä hiipui. On esitetty, että vaikka ravintola seisoo yhdellä aivan keskeisimmistä paikoista Helsingissä, se sijaitsee 800 metriä väärään suuntaan Kaivokadusta, eivätkä asiakkaat löydä sinne.

Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja Henna Helander toteaa, että Helsingin rakennuskannasta vain yksi prosentti on rakennettu ennen vuotta 1900, ja ennen itsenäisyyttäkin vain neljä prosenttia.

Suomessa on hänen mukaansa vähemmän vanhoja rakennuksia kuin missään muussa Euroopan maassa.

”Näin ollen Ravintola Kaisaniemen rakennus on itsestään selvästi erittäin arvokas”, Helander sanoo.

Vapunviettoa Kaisaniemessä 1900-luvun alussa. Ylioppilaskuoro esiintyy ravintolan soittolavalla.

Samaa sanoo osastonjohtaja Mikko Härö Museovirastosta. Hän löytää ravintolakiinteistön isolle arvolle montakin perustetta.

”Sitä on muutettu ja laajennettu, ja nykyvaihe on kasinomainen. Mutta se on Kaivohuoneen ohella Helsingin vanhimpia ravintoloita, ja koko Suomenkin ravintolahistoriassa keskeinen. Näiden paikkojen pitäminen kunnossa ja käytössä on tärkeää”, Härö sanoo.

Lisäksi Härö näkee Ravintola Kaisaniemellä symboliarvoa, esimerkiksi perustajansa Cajsa Wahllundin takia, ja myös ylioppilaiden historian kannalta, he kun tuppasivat kokoontumaan Kaisaniemessä.

”Yhdessä Helsingin yliopiston puutarhan kanssa siinä on ympärillä Helsingin historiallinen puistoympäristö.”

Härö paheksuu sitä, että Helsingin kaupungin omistama ravintolarakennus on päästetty huonoon kuntoon. Puolitoista vuotta tyhjillään olleen rakennuksen kunnostaminen olisi pitänyt aloittaa jo kauan, vuosia tai vuosikymmeniä sitten.

”Tämä on tosi tyypillistä kuntien, kaupunkien ja valtionkin omistamille arvorakennuksille. Ne ovat kuntien käsissä eräänlaisessa välitilassa. Omistaja ei löydä tai ei halua löytää niille käyttöä”, hän sanoo.

”Se on tätä bisnesajattelua, että kiinteistöillä on vain rahallinen arvo. Se ei poista omistajan vastuuta siitä, että rakennukset pidetään kunnossa. Välinpitämättömyyden takia arvokohteita lähtee kävelemään.”

Helsingin kaupungin tuoreessa toimitilastrategiassa korostetaan ostajan vastuullisuutta, kun arvokiinteistöjä myydään. Tästä Härö on tyytyväinen. Viimeksi viime viikolla asiaa korostettiin kaupunkiympäristölautakunnassa: jokaista arvokohdetta myytäessä arvioidaan ostajan halua ja taloudellista kykyä pitää rakennusta kunnossa vuosikymmeniä eteenpäin.

”Mielestäni Helsingin kaupungin pitäisi ihan vain jo historiansa takia pitää kiinni rakennuksistaan vaikka sitten vuokraamalla ne”, Härö sanoo.

”Keskeinen termi on ’vastuullinen luopuminen’. On olennaista, että myytäessä tiedetään uuden omistajan tausta, asenteet, osaaminen ja ymmärrys kohteen arvosta.”