Epävarmuus syksystä painaa nyt raskaasti yökerhoja ja keikkapaikkoja.

Ravintolat saivat avata poikkeusolojen jälkeen ovensa rajoituksin kesäkuussa, ja lähes normaalisti ne ovat saaneet olla auki heinäkuusta asti.

”En sano, että yökerhot olisivat turvasatamia. Tämän hetkisestä keskustelusta tulee kuitenkin fiilis, että ajatus on, jos yökerhot olisi suljettu niin koronaa ei olisi”, sanoo monia Helsingin tunnettuja yökerhoja, kuten Kaivohuonetta, Baarikärpästä ja Apolloa pyörittävän Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.

Hän kokee, että ravintola-alaa syyllistetään nyt liikaa Suomen koronaepidemian toisesta aallosta.

”Ymmärrän monien ajattelevan, että yökerhot voi sulkea, toisin kuin esimerkiksi kaupat. Voidaan sulkea sellaisella mallilla, että valtio maksaa”, sanoo Raunio.

Viime sunnuntaina Raunio vetosi avoimessa Facebook-julkaisussaan suomalaismediaan, jotta myös yökerhojen yksittäisen koronatapauksen tartuntaketjun katkeamisesta uutisoitaisiin. Taustalla on Kaivohuoneen epäilty joukkoaltistuminen elokuun alussa, joka ei näytä johtaneen jatkotartuntoihin.

Ravintolakonsernissa odotetaan tällä hetkellä tulevaa koronasovellusta ”kuin kuuta nousevaa”. Raunio arvelee, että sovellus auttaa paljon siinä, ettei yksittäinen yökerho leimautuisi niin helposti koronalingoksi.

Raunio sanoo, että koronakriisi on aiheuttanut Night People Groupin liikevaihtoon miljoonien eurojen loven. Vielä vaikeammassa asemassa ovat monet yksinyrittäjät.

Ketjun ravintoloissa kesä on Raunion mukaan sujunut kohtuullisesti, mutta syksyssä painavat puuttuvat tilaisuudet, jotka Helsingissä muodostavat huomattavan osan liiketoiminnasta.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi näkee horisontissa tummia pilviä. Virkistyneen kesän jälkeen tuleva syksy näyttää yökerhoille heikolta. Matkustusrajoitusten ja etätyösuositusten myötä asiakaskuntaa nakeravat niin matkailijat kuin opiskelijat.

Lappi kertoo, että jäsenyrittäjiltä on tullut järjestölle viestiä, joissa ihmetellään, miksi ravintolat on nostettu erityisesti esille koronarajoituksissa. Tapahtuuhan kohtaamisia muuallakin.

”Istumarajoitus vähentää asiakkaiden määrää, ja jotkut ovat investoineet pöytiin ja tuoleihin. Kyseessä on ala, jossa tulos tehdään lyhyen ajan sisällä. Ravintoloiden tulee näinä hetkinä olla täynnä, joten tämä on taloudellisesti erittäin vaikea yhtälö.”

Vaikeaa oli jo ennen koronakriisiä, kertoo Lappi. Syyllisiä tähän ovat hänen mukaansa alkoholin tuominen Baltiasta sekä Suomen alkoholiverotus, jonka myötä juominen on kalliimpaa ravintoloissa kuin muualla.

”Tämä on johtanut siihen, että yökerhoissa nautitaan yhä vähemmän alkoholia. Ihmiset vuokraavat esimerkiksi enemmän omia paikkoja, joissa ei ole vastuullista järjestäjää. Tällainen on lisääntynyt koronaviruksen aikana”

Lappi viittaa esimerkiksi ulkona pidettyihin vapaamuotoisiin teknobileisiin, joista HS heinäkuussa uutisoi.

”Onko tämä se suunta mihin suomalaista yöelämää halutaan viedä? Juhliminen siirtyy paikkoihin, joissa ei ole järjestäjää.”

Ravintoloille on Suomessa asetettu koronatilanteen takia tiettyjä velvoitteita. Jokaiselle asiakkaalle tulee muun muassa varata oma istumapaikka. Lisäksi henkilökunnan pitää ohjeistaa asiakkaita hygieniakäytännöistä ja puhdistaa pintoja tehostetusti. Tiiviitä jonoja, tungoksia ja väen pakkautumista ei saa päästää syntymään.

Ravintolan pitää tehdä suunnitelma siitä, miten laissa ja asetuksessa määrätyt rajoitukset ja velvoitteet toteutetaan käytännössä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi eilen, että koronakuri on paikoin höltynyt Uudenmaan ravintoloissa. Rajoituksia ei kaikkialla noudateta täsmällisesti, valvontaiskussa ilmeni.

Lapin mukaan yökerhoala on toiminut vastuullisesti koronakriisin aikana. Yksittäisiä poikkeustapauksia löytyy, mutta kokonaisuus on hänen mukaansa kunnossa.

”Altistumisia on tapahtunut, mutta tartuntaketjuja ei ole lähtenyt yökerhoista.”

Jos rajoituksia tiukennetaan, se saattaa olla monelle yökerholle kuolinisku, Lappi arvioi.

”Rahat on ihan loppu ja on ihan selvää, ettei uusia rajoituksia kestettäisi. Alusta asti viestimme on ollut, että turvallisuus ja hygienia huolehditaan, mutta rajoituksia ei voi asettaa, sillä silloin taloudelliset ja inhimilliset seuraukset ovat liian suuret.”

”Ravintoloitsijoilla on vastuu, mutta niin on myös asiakkailla”, summaa Lappi.

Monessa ravintolassa tehdään isot myynnit iltoina, jolloin järjestetään keikkoja tai muita tapahtumia.

”Bisnes on jouduttu rakentamaan uudelta pohjalta”, toteaa Juhani Merimaa, Helsingin ydinkeskustan Tavastia-klubia pyörittävän Helsingin Rock and Roll Oy:n toimitusjohtaja.

Kulunut vuosi on ollut Tavastian 50-vuotisjuhlavuosi. Koronaepidemian vuoksi juhlimaan ei ole kuitenkaan paljon päästy. Tavastia oli suljettuna maaliskuusta heinäkuuhun. Elokuussa muutamia keikkoja on päästy järjestämään tavallista pienemmällä yleisömäärällä.

”Joitain keikkoja on siirretty toista kertaa, ensin keväältä syksylle ja nyt elokuulta ensi vuodelle”, sanoo Merimaa.

”Syyskuu edetään vielä varovaisesti, lokakuussa kalenterissa on täyttä. Millä kapasiteetilla silloin operoidaan, on minulle vielä täysi mysteeri.”

Tavastian liikevaihdosta on sulanut alkuvuoden aikana 80–90 prosenttia. Merimaa sanoo yrityksen selviävän, jos tilanne ei kestä vuosia. Keikkojen taustalla on iso alihankintaketju, joiden elinkeino täytyy Merimaan mukaan turvata.

Hän korostaa, että on tärkeää saada tautitilanne kuriin.

”Kukaan ei halua kenellekään pahaa, ei epidemian kanssa voi leikkiäkään.”