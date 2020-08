Kun Sirkka Palonen osti 1990-luvun lopussa siirtolapuutarhamökkinsä Helsingin Kumpulasta, se maksoi 60 000 markkaa. Se tuntui silloin kovalta hinnalta.

”Mieheni ihmetteli, että mitä sinä nyt tuollaisen mörskän menet ostamaan”, Palonen sanoo.

Nykyrahaksi muunnettuna Palonen maksoi mökistään noin 14 000 euroa. Se on moninkertaisesti vähemmän kuin vastaavasta kesäpaikasta joutuu tällä hetkellä maksamaan. Siirtolapuutarhojen ja kesämajojen suosio on kasvanut, ja samalla hinnat ovat nousseet rytinällä.

Kumpulaan siirtolapuutarhuriksi haluavilla on lauantaina harvinainen tilaisuus: yhdestä puutarhapalstasta järjestetään huutokauppa.

Tarkemmin sanottuna huutokauppa koskee puutarhapalstan vuokraoikeutta ja palstalla olevaa mökkiä, joka on määritelty purkukuntoiseksi.

Huutokaupattavan mökin piha on kasvanut pahasti umpeen.

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtajan Erkki Tiaisen mukaan palstan vuokraoikeus huutokaupataan, koska vuokrasopimus on jouduttu irtisanomaan sopimusrikkomuksen vuoksi. Se ei Tiaisen mukaan ole tavallista.

Helsingissä on yhdeksän siirtolapuutarha-aluetta, ja yhdistykset ovat vuokralla Helsingin kaupungilla. Kaikkien siirtolapuutarhojen vuokrasopimukset ovat voimassa vuoteen 2026, ja useimmissa sopimukset on solmittu vuonna 1997.

Mökin saa hankkia vain Helsingissä kirjoilla oleva yksityishenkilö, eikä niitä saa vuokrata eteenpäin. Puutarhakausi kestää toukokuusta syyskuun puoleenväliin. Mökeissä ei ole luvallista asua talvella.

Tiainen ei halua arvioida ennen huutokauppaa, kuinka korkeaksi myyntihinta nousee. Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Kaija Kumpukallio arvioi hinnan nousevan useisiin kymmeniintuhansiin euroihin, vaikka itse mökki täytyisikin purkaa.

Kumpukallion mukaan siirtolapuutarhapalstojen keskihintoja on vaikea arvioida, koska hintoihin vaikuttavat merkittävästi mökin kunto ja sen sijainti alueella. Herttoniemessä hyväkuntoiset ja hyvällä sijainnilla olevat mökit voivat hänen mukaansa maksaa yli 100 000 euroa. Edullisimmillaan puutarhaan voi päästä kiinni noin 50 000 eurolla, mutta tällöin rahaa menee mökin kunnostukseen tai uuden rakentamiseen. Uuden siirtolapuutarhamökin rakennuskustannuksissa puhutaan kymmenistätuhansista euroista.

Siirtolapuutarhamökit vaihtavat perinteisesti omistajaa harvoin. Tiainen kertoo, että Kumpulassa on tänä vuonna tehty poikkeuksellisen paljon kauppoja. Se tarkoittaa ”toistakymmentä” kauppaa, kun mökkejä on alueella yhteensä 267.

”Sukupolvenvaihdos on käynnissä.”

Asunnonvälityssivusto Oikotiellä on tällä hetkellä Helsingissä myynnissä yksi siirtolapuutarhamökki, joka sijaitsee juuri Kumpulassa. 24-neliöisestä mökistä pyydetään 99 000:ta euroa. Mökin ilmoitetaan olevan erinomaisessa kunnossa, mutta siinä ei ole keittiötä tai keittotilaa, kuten osassa siirtolapuutarhamökeistä.

Vertailun vuoksi: noin 100 000 eurolla on Oikotiellä tarjolla esimerkiksi iso kaksio Itä-Vantaalla, keskustakolmio Oulussa tai kokonainen saari ja siellä oleva mökki Pohjois-Karjalassa.

Myös perinteisesti työväen harrastuksena pidetyistä kesämajoista saa nykyään maksaa kymmeniätuhansia euroja. Tori.fi-sivustolla kaupataan 12-neliöistä, sähkötöntä ja vedetöntä majaa Lammassaaressa 38 000 eurolla.

Siirtolapuutarhamökin omistajat maksavat vuosittain vuokraa palstastaan yhdistykselle, joka puolestaan maksaa vuokraa kaupungille.

Lauantaina huutokaupattavan puutarhapalstan vuosivuokra on 429,30 euroa. Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessorin Tuukka Saarimaan mielestä hinta kuulostaa pikemmin kuukausivuokralta kuin vuosivuokralta, kun ajattelee, että tontti sijaitsee Helsingin kantakaupungissa.

”Mutta markkinahintaa on vaikea arvioida, koska alue on mökkikäytössä. Jos kaupunki järjestäisi tontista huutokaupan niin, että sinne saisi rakentaa asuintaloja, vuokra nousisi totta kai paljon korkeammaksi.”

Saarimaa on kritisoinut usein esimerkiksi Kivinokan säilyttämistä kesämaja-alueena. Hänen mukaansa alle markkinahinnan vuokratuissa tonteissa ongelma on se, että niistä pääsevät hyötymään vain harvat: siirtolapuutarhoihin ja kesämajoihin pääsee kiinni kourallinen ihmisiä.

”Nyt hyvistä alueista, kuten Kivinokasta ja Vallilan siirtolapuutarha-alueesta, hyötyy vain pieni joukko ihmisiä. Kaupunki argumentoi usein, että alueet ovat vapaita virkistysalueita, mutta iso osa alueista on kuitenkin mökkiläisten pihoja.”

Saarimaan mukaan edulliset mökkitontit ovat epäsuora kustannus Helsingin veronmaksajille. Mitä paremmilla sijainneilla siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueet ovat, sitä enemmän kaupungin kassaan tulisi rahaa, jos se vuokraisi tontteja markkinahintaan.

Esimerkiksi Kumpulan siirtolapuutarha-alueesta kaupunki saa tänä vuonna vuokratuloa 112 000 euroa. Alue on 112 000 neliömetriä, josta puutarhapalstojen osuus on noin 76 000 neliömetriä. Vuokraa peritään vain palstoista, eli alueen neliövuokra on noin 1,50 euroa.

Epäoikeudenmukaista on Saarimaan mielestä myös se, että hyöty edullisista tonteista jää tai on jäänyt ensimmäiselle mökkiläiselle. Tämä on saanut vuokraoikeuden halvalla ja on päässyt tai pääsee myynnin yhteydessä ansaitsemaan sillä.

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyskin tulee todennäköisesti saamaan vuokraoikeuden myynnillä kymmenientuhansien eurojen voiton. Yhdistyksen puheenjohtajan Erkki Tiaisen mukaan raha käytetään pitkäaikaisinvestointeihin, joista ensisijainen on aluesähköverkon uusiminen.

Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaa.

Saarimaa toivoo järjestelmään läpinäkyvyyttä.

”Kaupungin omistamat maa-alueet ovat veronmaksajien yhteistä omaisuutta. Jos niistä ei oteta tuottoa, se on rahalliseen tukeen verrattava subventio. Näistä tulee helposti isoja lukuja. Tämä tulonmenetys ei kuitenkaan näy kaupungin budjetissa, kuten esimerkiksi asumistuet ja muut tulonsiirrot.”

Saarimaa myöntää, että läpinäkyvyyden toteuttaminen ei ole aivan yksinkertaista. Mökkialueiksi vuosikymmeniä sitten perustettujen tonttien markkinahintaa on vaikea laskea.

”Mutta tuntuisi, että julkisen sektorin toiminnalle olisi minimivaatimus se, että kustannukset olisivat läpinäkyviä. Jollain menetelmällä tulisi tuottaa vuosittain arvio siitä, kuinka paljon tuottoa menetetään siihen nähden, että alueelle rakennettaisiin asuntoja.”

Tonttien vuokrankorotukset ovat Saarimaan mielestä kinkkinen kysymys.

Toisaalta vuokrat ovat hänestä liian halvat, mikä aiheuttaa tulonmenetystä veronmaksajille. Kaupunki voisi koota enemmän rahaa korottamalla siirtolapuutarhojen vuokria, jolloin myös vuokraoikeuksien myyntihinnat todennäköisesti laskisivat. Toisaalta: jos vuokria yhtäkkiä nostettaisiin, kantaisivat mökkien nykyiset omistajat yksin vastuun kustannuksista.

Kaupunkiympäristöstä vastaavan apulaispormestarin Anni Sinnemäen (vihr) mukaan siirtolapuutarhojen ja kesämaja-alueiden säilyttäminen on osa niitä strategisia päätöksiä, joilla Helsinkiä kokonaisuudessaan rakennetaan.

Nykyinen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2016, ja siinä valtuusto päätti, että viher- ja virkistysalueisiin kosketaan mahdollisimman vähän. Asuntorakentamisessa päätettiin keskittyä täydennysrakentamiseen sekä esimerkiksi satama-alueisiin ja uuteen Pasilan alueeseen.

”Yleiskaavassa tehtiin joukko periaatteellisia valintoja, joista yksi on se, että pidetään kiinni laajoista viheralueista, joiden osia siirtolapuutarha-alueet ovat”, Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen mukaan on hyvin mahdollista, että alueiden nykyiset vuokrat ovat jääneet markkinakehityksestä jälkeen, sillä sopimukset on solmittu pääasiassa yli 20 vuotta sitten. Vuokria voidaan sopimuskauden vaihtuessa nostaa, mutta kaupungin tarkoitus ei silloinkaan ole tehdä voittoa siirtolapuutarhatonteilla.

”Näistä alueista peritään vuokraa, mutta suurimmasta osasta viheralueitahan kaupunki ei saa minkäänlaista vuokraa. Niiden merkitys on muissa arvoissa”, Sinnemäki sanoo.

Kesämajoja ylläpitivät ennen erilaiset yhdistykset ja yritykset, jotka tarjosivat niitä työntekijöilleen. Asetelma ei ole täysin kuollut, sillä osa Kivinokan mökeistä kuuluu edelleen vain Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) jäsenille.

Siirtolapuutarhojen ja kesämajojen hintojen nousu on Sinnemäestä osa luonnollista kehitystä.

”Kaupungin toimin kesämajat avautuivat hitaasti kaikkien hankittaviksi, ja se näkyy tietenkin hintatasossa. Siirtolapuutarhat ja kesämajat ovat hintavia, mutta ei kaikilla voi olla varaa kaikkeen, mitä kaupungissa on tarjolla.”

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Siirtolapuutarhat ja kesämaja-alueet ovat virallisesti kaikille kaupunkilaisille avoimia virkistysalueita. Sinnemäen mukaan tätä puolta alueista pitäisi tuoda enemmän esiin, jotta yhä useampi kokisi alueet osaksi omaa elinpiiriään.

”Kannustaisin siirtolapuutarhayhdistyksiä avaamaan alueitaan enemmän myös niille, joilla ei siellä ole mökkiä. Jonkin verranhan niissä järjestetään avoimia tapahtumia, ja sitä suuntaa pitäisi jatkaa. Ihmiset voisivat saada paremmin kiinni siitä, että alueita voi käyttää esimerkiksi osana omaa kävelyreittiä.”

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) on Sinnemäen kanssa koko lailla samoilla linjoilla. Hän ei näe nykyisessä tonttipolitiikassa ongelmia.

”Tässä on muitakin arvoja kuin talous. Siirtolapuutarhat ovat kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueita, joita yksityiset ihmiset ylläpitävät.”

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava.

Rautavan mukaan esimerkiksi Kivinokka on lähialueen asukkaille tärkeä. Hän myöntää kuitenkin, että kaikki alueet eivät välttämättä ole mökkiläisiä lukuunottamatta kovin ahkerassa käytössä.

Alueiden aktiivisesta avaamisesta isolle yleisölle on Helsingissä Rautavan mielestä hyviä kokemuksia. Hän nostaa esimerkiksi Vallisaaren ja Kuninkaansaaren, joiden asemakaava hyväksyttiin keskiviikkona kaupunginvaltuustossa. Kuninkaansaareen on tarkoitus rakentaa niin ikään mökkejä, tosin matkailukäyttöön.

”On vain positiivista, että kaupungissa on mahdollisimman paljon eri käyttötarkoituksiin olevia alueita”, Rautava sanoo.