Vanhemmat ovat huolissaan kouluruuan laadusta ja riittävyydestä Vantaalla.

Yksi huolestuneista vanhemmista on Henna Forsten, jonka lapsi käy yhdeksättä luokkaa pohjoisvantaalaisessa koulussa. Forsten ei halua nostaa koulun nimeä julkisuuteen, sillä kouluruuan kanssa näyttää olevan haasteita myös muualla Vantaalla.

Forsten kertoo, että ruoka ei olisi aina riittänyt viimeisinä syömään meneville yhdeksäsluokkalaisille ja heille on tarjottu eri ruokaa kuin listalla on luvattu.

”Koulua on ollut kaksi viikkoa, listalla oleva ruoka ei riitä kaikille ja sitä korvataan milloin milläkin”, kertoo Forsten.

”Tästäkin viikosta kolmena päivänä luvattu ruoka ei ole riittänyt kaikille. Käytännössä ikinä ei ole sitä ruokaa mitä piti olla.”

Nostaakseen asiaa esille Forsten kirjoitti ongelmasta Vantaan puskaradio -Facebook-ryhmään.

Tiistaina tehtyyn julkaisuun on perjantaihin mennessä kertynyt noin 200 kommenttia. Osa kommentoijista kertoo samankaltaisista ongelmista muualla Vantaan kouluissa.

”Yllätyin itsekin miten paljon julkaisu herätti keskustelua, sillä luulin, että tämä olisi yhden koulun juttu”, sanoo Forsten.

Julkaisussa Forsten pyysi laittamaan hänelle viestiä samanlaisista kokemuksista. HS:n näkemissä viesteissä muut vanhemmat kertovat kuulleensa nuorilta samanlaisista ongelmista. Listalla luvattu ruoka ei riitä aina kaikille eikä palautteen antaminen tunnu tuovan muutosta.

Keskusteluun ovat ottaneet osaa myös vantaalaiset kunnallispoliitikot. Kaupunginvaltuutettu Minna Räsänen (sd.) kirjoittaa, että kouluruuan alkuperästä, tasosta ja riittävyydestä on käyty keskustelua valtuustossa jo aiemmin. Räsäsen mukaan aihe nousee tasaisin väliajoin esille.

Forsten ihmetteleekin, miksei kaupungin puolelta asiaan ole reagoitu aiemmin.

”Viime vuoden puolellakin tästä on puhuttu eikä mitään muutosta ole tapahtunut mihinkään suuntaan”, kertoo Forsten.

Hän arvioi, että koronarajoitukset ovat korostaneet ongelmaa entisestään, sillä koululaiset menevät syömään porrastetusti.

”Ruokailu on tiukkaan aikataulutettu luokkaa kohden. Jos pääruoka loppuu, niin ei siinä jää aikaa odotella, vaan jäljelle jäävät salaatti ja näkkileipä.”

Kukaan ei ole jäänyt kokonaan ilman ruokaa, vakuuttaa Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo. Kaupunki on tehnyt puskaradion keskustelun pohjalta selvityksen asiasta.

”Pieniä poikkeamia kouluruuan riittävyydessä on ollut”, sanoo Kalo.

Poikkeamilla Kalo tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa listalla luvattu ruoka on ehtinyt loppua ja osalle oppilaista on tarjottu korvaavaa ruokaa. Joskus hänen mukaansa sattuu myös tapauksia, joissa ruoka näyttää väliaikaisesti loppuvan linjastolta ennen kuin sitä ehditään täydentämään keittiöstä.

Listalla oleva ruoka on loppunut etenkin päivinä, jolloin listalla on oppilaiden suosikkiruokaa pizzaa. Korvaavana ruokana on voitu tarjota esimerkiksi saman viikon tai seuraavan päivän ruokaa.

”Ymmärtäähän sen, että oppilaat eivät ole tyytyväisiä, jos muut saavat pizzaa ja itse saa lihapullia.”

Kalo arvioi, että kouluruuassa on ollut poikkeamia myös viime lukuvuonna vähäisissä määrin. Hän korostaa, että sellaista tilannetta ei ole päässyt syntymään, jossa osa oppilaista olisi jäänyt kokonaan ilman ruokaa.

”Kokonaisuutena arvioituna kouluruokailu toimii asianmukaisesti”, sanoo Kalo.

”Nyt ollaan toimintakauden alussa ja riski on isompi, että poikkeamia tulee, kun eri ruokien sopivia määriä haetaan.”

Kalo kertoo, että Vantaan 45 peruskoulusta neljästä koulusta on tullut valituksia ruuasta. Ne koskevat puolukkahillon, salaatin sekä pizzan loppumista.

Kouluruoka maksaa koko maassa keskimäärin 2,80 euroa oppilasta kohden, kertoo Opetushallituksen keräämä tilasto. Vantaalla laskennallinen hinta on keskiarvoa alhaisempi ja annos kouluruokaa maksaa noin 1,74 euroa. Esimerkiksi Helsingissä kouluruoalle tulee hintaa 2,41 euroa ja Espoossa 2,25 euroa oppilasta kohden.

Myös apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske otti osaa sosiaalisen median keskusteluun. Kalskeen mukaan kaupungin selvityksessä kävi ilmi, että muutamaan otteeseen ruokalistalla ollut ruoka ei ole riittänyt viimeisessä ruokailuvuorossa oleville yhdeksäsluokkalaisille.

”Tilalle on kuitenkin tarjottu muuta ruokaa, eivätkä oppilaat ole tietojemme mukaan jääneet kokonaan ilman ruokaa”, kirjoittaa Kalske kommentissaan.

Ruuan suurimpaan osaan Vantaan kouluista ja päiväkodeista tuottaa Vantti. Toinen kouluihin ja päiväkoteihin ruokaa tuottava taho on Palmia.

Vantilta vakuutetaan, että ruokaa riittää kaikille.

”Suosikkiruokien kanssa korkeampaan menekkiin on varauduttu, mutta kyseisenä päivänä viimeisille ruokailijoille tätä listan mukaista ruokaa ei ole riittänyt ja on tarjottu korvaava ruoka”, kerrotaan Vantilta sähköpostitse.

Vantti kertoo vastaavansa kaikkiin palautteisiin, jotka tulevat nettisivujen kautta. Vantti pahoittelee, että listan mukainen ruoka ei ole riittänyt kaikille.

”Olemme varautuneet siihen, että ruuan loppuessa tilalle on aina tarjolla korvaava ruoka. Sellaista tilannetta ei ole, että lapset jäisivät kokonaan ilman ruokaa.”