Helsinki on tilannut kolmelta konsulttiyhtiöltä selvityksen Eteläsataman maankäytön mahdollisuuksista. Makasiinirannasta Olympiaterminaalille ulottuvalle merenrantavyöhykkeelle on aseteltu paikkaa muun muassa arkkitehtuuri- ja designmuseolle.

LOCI maisema-arkkitehtien ja JKMM arkkitehtien selvitys ”Eteläsataman lahden maisemallinen tilavaraus- ja periaatesuunnitelma” esittelee alueen maankäytön mahdollisuuksia maiseman ja toimintojen näkökulmasta.

Ramboll Finlandin alustavan ”teknisten tilavarausten ja toteuttamistavan periaatesuunnitelman” tarkoitus on ollut tutkia ja tuottaa asemakaavoituksen ja jatkosuunnittelun pohjaksi alustavat tiedot kunnallistekniikan ratkaisuista, tilavarauksista ja kustannuksista.

Tarkemmin Rambollin työssä on tarkasteltu suunnittelualueen katujen, ranta-alueiden, vesihuollon, teknisen huollon verkostojen sekä ranta- ja laiturirakenteiden ja kansi- ja kattamisratkaisuiden tilavaraus- ja toteutumistavan ratkaisuja.

Konsulttityöt ulottuvat Eteläsataman länsi- ja itärannalle, Etelärantaan ja Katajanokalle. Tässä keskitytään läntiseen osaan, Makasiinirannasta Olympiaterminaaliin ulottuvalle vyöhykkeelle.

LOCI:n ja JKMM:n yhteinen selvitys esittää maankäytön ja rakentamisen ratkaisuiksi kahta eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa uudet kiinteistöt rakennettaisiin kannen päälle, ja sataman rekkaliikenne ohjattaisiin sen alitse. Merenranta jäisi kannen yllä vapaaksi kevyelle liikenteelle.

Toisen vaihtoehdon mukaan uudet rakennukset pysyisivät katutasossa. Arkkitehtuuri- ja designmuseo rakennettaisiin alueen pohjoispäätyyn. Sen lisäksi Eteläsataman vesialueen, Etelärannan ja Laivasillankadun rajaamalle kaistaleelle nousisi useita toisistaan erillisiä rakennuksia.

Sataman henkilöauto- ja rekkaliikenne ohjattaisiin sekin maanpäällä ”mahdollisimman lähelle” – kuten selvityksessä asia ilmaistaan – Eteläsataman vesiallasta. Tällöin rakentamiselle vapautuu yhtenäinen alue Laivasillankadun ja rannassa säilyvän satama-alueen väliin.

Myös rantareitti eli jalankulun ja pyöräilyn väylä asettuisi nykyistä lähemmäksi rantaviivaa kuin nykyään. Se on myös mahdollista nostaa satamakentän tasoa korkeammalle, selvityksessä todetaan.

Selvitys asettuu selkeästi jälkimmäisen, katutasoon rakentamisen kannalle. Sen eduiksi todetaan sataman ja rakentamisen yhtäaikainen, keskeytymätön toiminnallisuus sekä maisemalliset arvot. Kannen ja sen päälle rakentaminen todetaan teknisesti erittäin vaikeaksi ja kalliiksi.

Molemmissa vaihtoehdoissa Olympiaterminaali säilyy nykyisellä paikallaan. Tähän päädyttiin myös Helsingin Sataman omassa selvityksessä, joka koski Helsingin satamien tulevaisuutta. HS uutisoi asiasta heinäkuussa.

Jos ”kanneton” vaihtoehto lopulta valitaan, uusien kiinteistöjen rakentaminen sataman toimintojen kanssa yhtäaikaisesti helpottuu: ”Uusi rakentaminen sijoittuu satamakentän ulkopuolelle, eikä ole sidottu sataman toimintoihin tai kansirakenteeseen. Vaihtoehto onkin niin satamatoiminnan kuin liikerakentamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisempi”, selvityksessä sanotaan.

”Rakentamisalue on yhtenäinen ja vapaasti massoiteltavissa. Sataman toiminta ei tahdista rakentamista, mikä sallii konseptin itsenäisen kehittämisen ilman haasteellisia sopimusrakenteita ja alueen jakamisen kiinteistöiksi ja tonteiksi tarpeen mukaan.”

Tämä tarkoittaa sitä, että sataman rekkaliikenteen ja rakentamisen aikaisen muun kuljetuslogistiikan ohjaileminen yhtäaikaisesti massiivisen kansirakennelman ”valamisen” kanssa on monin kerroin vaikeampaa kuin jos toisistaan erillisiä kiinteistöjä rakennetaan pala palalta yksi kerrallaan.

Yksi Helsingin kaupunkiympäristötoimen asettamista reunaehdoista maankäytön ja rakentamisen suunnittelulle oli, että maisemallisia arvoja tärveltäisiin mahdollisimman vähän.

Eteläsataman ranta-alueet ovat yksi Helsingin ja koko Suomenkin keskeisimmistä historiallisista ranta-alueista, ja ne ovat osa merellistä kansallismaisemaa. LOCI maisema-arkkitehdit ja JKMM arkkitehdit toteavat, että rakennetaan tähän herkkään maisemaan miten ja mitä hyvänsä, massoitus muuttaa alueen luonnetta ratkaisevasti.

Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee lukuisia arvokohteita Presidentinlinnasta Helsingin kaupungintalon ja Kauppatorin kautta näköalapaikkana toimivaan Tähtitorninvuoren puistoon. Sen huipulta aukeaa laajoja näkymiä Eteläsataman lahdelle, Kauppatorille, Katajanokalle ja avomerelle.

Tähtitorninvuoren puistosta on esteetön näkymä kohti kolmea suurta kirkkoa: Tuomiokirkkoa, Uspenskin katedraalia ja Suomenlinnan kirkkoa. Nämä näkymät eivät jää entiselleen, olivat rakentamisen ratkaisut mitkä hyvänsä.

Tässäkin suhteessa konsulttiyritykset päätyvät katutasoon rakennettavan monen erillisen kiinteistön kannalle. Kansirakennelma näyttäytyisi esimerkiksi Kauppatorilta katsoen massiivisena ja elottomana jättiläisenä, kun taas erillisten rakennusten väliin jää ilmaa katseen vaeltaa.

Konsultit toteavat, että heidän suosimansa konseptin heikkoutena on, että se ei rakenna yhteyttä rantaan. Ihmisten toiminnot jäävät suhteessa rantaviivaan satamatoimintojen taakse.

Laivasillankadun puolella kaupunkirakenteellinen yhteys kuitenkin muodostuu luontevaksi, LOCI ja JKMM toteavat: kansirakennelma tekisi nykyisin avoimesta Laivasillankadusta kuilumaisen. Sen sijaan erillisiin kiinteistöihin sijoittuvat liiketilat voidaan järjestää avautumaan katutilaan, mikä tukee Helsingin kantakaupunkimaisen rakentamisen tavoitteita.

Ja sitten se raha: kansiratkaisu toisi selvityksen mukaan uutta kokonaiskerrosalaa arviolta noin 40 500 kerrosneliömetriä. Konsulttien mukaan siitä noin 16 000 kerrosneliötä on kuitenkin vaikeasti käytettävää. Olympialaiturin matkustajaterminaalin tiloille on kokonaisalasta varattava noin 1 000–1 500 kerrosneliötä.

”Rakentaminen jää vaihtoehdossa todennäköisesti taloudellisesti kannattamattomaksi, vaikka massat toteutettaisiin kansien päälle laajoinakin kerroksina. Rakentaminen on teknisesti erittäin haastavaa ja kannen kustannukset nousevat suhteessa saavutettavaan uuteen kerrosalaan kohtuuttoman suuriksi”, selvityksessä sanotaan.

Katutason usean uuden kiinteistön kokonaisuudessa kerrosalaa olisi vähemmän, noin 30 500 kerrosneliömetriä. Se olisi konsulttien mukaan kuitenkin monipuolisemmin käytettävissä – ja kävisi mitä ilmeisimmin paremmin kaupaksi.

Yksi alueen rakentamisen epävarmuustekijöistä on maaperä. Alueesta suurin osa on sataman käyttöön rakennettua sekalaista täyttömaata. Täyttäminen on tapahtunut useassa vaiheessa: osa täytöistä on tehty jo 1800-luvulla ja viimeisimmät 1950-luvulla. Täyttöjen ja niiden alapuolisten savi- ja kitkamaakerrosten paksuus vaihtelee.

”Täyttömaan laadusta ei ole juurikaan näytetutkimustietoa. Arviolta täyttö on vaihtelevaa kitkamaatäyttöä, jossa on seassa muun muassa lohkareita ja rakennusjätettä. Täytön arvioidaan sisältävän myös pilaantuneisuutta”, Ramboll Finlandin selvityksessä todetaan.

Kannellisen vaihtoehdon hinnaksi Ramboll on laskenut noin 160 miljoonaa euroa, kun katutasoon rakentamisen kustannukset olisivat noin 70 miljoonaa euroa.