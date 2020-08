Koronavirustartunnan saanut on oleskellut Metropolian toimipisteessä Helsingin Myllypurossa.

Ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron-kampuksella olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, kertoo Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tiedotteessaan.

Henkilö oli Myllypuron kampuksella 25. elokuuta.

Ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatussa tiedotteessa kerrotaan, että Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta soittaa viimeistään tänään lauantaina kaikille lähikontakteiksi tunnistetuille henkilöille.

Altistuneet asetetaan kahden viikon karanteeniin 8. syyskuuta asti.

”Jos yhteydenottoa ei tule lauantain aikana, tällöin voi todeta, ettei ole altistuneiden joukossa”, kertoo Metropolian viestintäpäällikkö Liisa Salo.

Salo kertoo, että he ovat lähettäneet tiedot altistuneista Helsingin kaupungille, joka hoitaa altistuneille tiedottamisen. Salo kertoo, ettei hänellä ole tiedossa, kuinka moni on altistunut tai missä päin suurta kampusta tartunnan saanut henkilö on liikkunut.

Henkilöiden tietosuojan takia Salo ei voi kertoa tarkkoja henkilötietoja tai esimerkiksi sitä, oliko tartunnan saanut opiskelija vai henkilökunnan jäsen.

Myllypuron kampuksella opiskelee noin 6 000 opiskelijaa ja työskentelee noin 500 henkilökunnan jäsentä. Heistä suuri osa on ollut kuitenkin etätöissä koronavirusrajoitusten takia. Kampuksella on ollut ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatio-opetusta.