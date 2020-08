Scandic Pasila on yksi opiskelijamajoitusta tarjoavista hotelleista.

Hotelliketju Scandic alkaa vuokrata huoneita opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus asua alennushintaan vähintään kuukauden verran tietyissä Scandic-hotelleissa Suomessa, muualla Pohjoismaissa ja Saksassa.

Esimerkiksi Helsingissä uuteen Scandic Pasilaan opiskelija pääsee asumaan kuukausihintaan 1 140 euroa. Majoitus sisältää aamiaisen, siivouksen, internetyhteyden ja kuntosalin käytön.

Kampanjan tarkoitus on tarjota opiskelijoille vaihtoehto ennen pysyvän asunnon löytymistä tai esimerkiksi etäopiskeluiden yhteyteen.

”Tällä hetkellä tilanne on poikkeuksellinen sekä meille että opiskelijoille. Koronavirus on osunut meidän toimialaamme tosi kovaa. Lähdimme miettimään, millaisia matkustajia on vielä liikkeellä. Siitä saimme ajatuksen tulla vastaan ja tarjota opiskelijoille erilaista majoitusta”, kertoo Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg.

Hänen mukaansa opiskelijamajoitus on jo ehtinyt herättää kiinnostusta.

”Poikkeustila ajaa siihen, että mielenkiintoa on. Etäopiskelu lisääntyy, mutta silti on syitä miksi pitää tulla opiskelupaikkakunnalle ja välttämättä ei halua sitoutua pidempiaikaiseen vuokrasuhteeseen.”

Suomalaisilla opiskelijoilla on ollut kiinnostusta myös muiden Pohjoismaiden opiskelijamajoitusta kohtaan.

”Esimerkiksi Tukholmassa on haastava tilanne vuokra-asuntojen suhteen. Väliaikaisen opiskelijamajoituksen avulla voi käydä rauhassa tutustumassa ympäristöön ja käydä samalla vaikka asuntonäytöissä”, kertoo Borg.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetetut rajoitukset osuivat keväällä lujaa hotellialaan.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestö Mara teetti juhannuksen jälkeen kyselyn, jossa yli 70 prosenttia hotelleista kertoi menettäneensä kesäkuussa vähintään puolet liikevaihdostaan. Lähes kolmannes hotelleista oli joko kokonaan suljettu tai menettänyt yli 90 prosenttia liikevaihdostaan. Alueelliset erot hotellien kesken olivat suuria ja pääkaupunkiseudulla kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen on vaikuttanut hotellien toimintaan.

”Onhan tämä ennennäkemätön kriisi, kevät oli meillä todella matalalentoista”, kuvailee Borg.

Borgin mukaan hotelliketju ei ole kuitenkaan etsimässä opiskelijoista kansainvälisiä matkaajia korvaavia asiakkaita hotelleihin.

”Pyrimme ennemminkin auttamaan opiskelustartissa.”