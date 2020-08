Helsingin Eteläsatamaan hahmoteltu kansiratkaisu ei ole mitenkään uusi keksintö, vaan satama-alueen peittämistä kannella pohdittiin jo 12 vuotta sitten.

HS kertoi lauantaina konsulttiselvityksistä, joissa on on vertailtu kansiratkaisuja maanpäällisiin uudistuksiin. Helsingin kaupungin tilaamassa selvityksessä Makasiinirannasta Olympiaterminaalille ulottuvalle merenrantavyöhykkeelle on aseteltu paikkaa muun muassa arkkitehtuuri- ja designmuseolle.