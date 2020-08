Kiinteistöt

Helsingin kaupungin omistaman Tennispalatsin osakkeiden myyntiprosessi on jo alkanut.

Helsinki on valmis myymään Tennispalatsin tontteineen. Jo aiemmin on tiedetty, että Tennispalatsin myyntiä valmistellaan. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina esitystä, että rakennuksen lisäksi myös tontti pannaan myyntiin.

Helsingin kaupunki omistaa sekä Tennispalatsin museo- ja liikerakennuksen että tontin. Rakennuksen suurimmat toimijat ovat tällä hetkellä elokuvateatteriketju Finnkino ja Helsingin kaupungin taidemuseo (Ham).

Helsinki on valmistellut taidemuseon siirtoa, ja yhtenä vaihtoehtona on väläytelty Itä-Helsinkiä. Myös ikuisuusaihe, Suvilahden kaasukellon uusiokäyttö, on vilahdellut keskusteluissa.

Kaupunginhallituksen asialistalla esitys kulkee nimellä ”vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto-oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen”. Tämä tarkoittaa, että Tennispalatsin kiinteistö on paitsi vuokrattavissa myös ostettavissa.

Helsingin kaupunki omistaa kiinteistöä hallinnoivan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin osakekannan kokonaisuudessaan. Koko osakekanta on siis tulossa myyntiin.

Helsingin kaupungin ja kiinteistöosakeyhtiön välinen maanvuokrasopimus on tätä nykyä voimassa vuoden 2055 loppuun. Nyt kaupunginhallitukselle esitetään, että vuokra-aikaa pidennettäisiin 60 vuoden mittaiseksi niin, että se päättyisi vuoden 2080 lopussa.

Pidempiaikaisen vuokrasopimuksen ja osto-oikeuden lisäämisen uskotaan edesauttavan kiinteistön myyntiä.

Mikäli tontti vuokrataan, vuokralaisella on kolmen vuoden ajan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta voimassa etuosto-oikeus. Tontin hinnaksi on määritelty 17 miljoonaa euroa.

Helsinki perii Tennispalatsin kiinteistön maanvuokrana 80 prosentin alennettua vuosivuokraa niin kauan kun rakennus on pääosin elokuvakeskus- ja kulttuurikäytössä. Nykyisen 560 000 euron vuosivuokraa esitetään nostettavaksi 690 000 euroon (865 000).

Tennispalatsin osakkeiden myyntiprosessi on jo aloitettu. Myynti toteuttaa Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittista sekä toimitilastrategiaa, jonka mukaan kaupunki luopuu tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan.

Vuokraamisesta ja myynnistä päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.