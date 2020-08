”Kevään ja kesän koronatilanne vaikutti eniten. Yritykset vähensivät toimintaansa, joku taisi tilapäisesti lopettaakin. Nyt ne ovat pikku hiljaa palailleet”, liikenneinsinööri Ilari Heiska Helsingin kaupunkiympäristötoimesta sanoo.

Heiska puhuu sähköpotkulaudoista ja niiden taustalla olevista yrityksistä. Koronavirus on vaikuttanut ihmisten liikkumiseen monella tapaa, jopa potkulautailuun. Kun Helsingissä katselee ympärilleen, eivät laudat ole mihinkään kokonaan hävinneet.

Kaupunginhallituksessa käsitellään maanantaina valtuutetun Ville Jalovaaran (sd) aloitetta, joka koskee vuokrattavien sähköpotkulautojen pysäköintiin liittyviä ongelmia.

Kuten Jalovaara aloitteessaan toteaa, vapaana olevia potkulautoja on tätä nykyä jätettyinä pitkin poikin keskellä jalkakäytäviä, ovien edessä, suojateillä ja bussipysäkeillä.

”Erityisesti näkövammaisille laudat muodostavat kompastumisvaaran”, Jalovaara kirjoittaa.

Jalovaara jätti aloitteensa lokakuussa 2019. Tuolloin Jalovaara totesi, että on tärkeää löytää talven 2019–2020 Helsinkiin ratkaisu sähköpotkulautojen pysäköintiongelmaan.

Kuten Jalovaarakin aloitteessaan toteaa, ”uudet liikkumismuodot ovat kaupunkiin tervetulleita. Esimerkiksi kaupunkipyörät on otettu Helsingissä hyvin vastaan. Niiden pysäköinti on selkeästi järjestetty.”

”Kun tulee uusia tapoja liikkua, kaupunkimiljöössä tarvitaan säännöt, miten toimitaan, jotta kaikki kokevat olonsa turvalliseksi ja yleinen viihtyvyys säilyy.”

Helsingin viime vuonna sähköpotkulautayrityksiltä saatujen tietojen mukaan laudoilla tehtiin marraskuun 2019 loppuun mennessä Helsingissä yli 1,8 miljoonaa matkaa.

Luku auttaa ehkä ymmärtämään, että holtiton pysäköinti ei ole vain pientä konservatiivista kaupunkilaisryhmää kiukuttava ilmiö, vaan se koskee kaikkia kaupunkilaisia.

Sähköpotkulautoja parkkeerattuna Berliinissä viime helmikuussa.

”Muistan nähneeni jonkin EU-direktiivin luonnoksen. Sähköpotkulautoihin liittyvät ongelmat ovat tuttuja Euroopan monissa kaupungeissa. Ei yllättäisi, jos tulossa olisi jotakin EU:n tai valtion tasoista sääntelyä”, Ilari Heiska sanoo.

Helsinki on käynyt pitkin matkaa keskusteluja lautailun ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista muun muassa poliisin ja liikenneministeriön kesken. Myös potkulautayrittäjiin ollaan aktiivisesti yhteydessä.

Helsingin pysäköintipalvelun tarkastajat esimerkiksi saattavat kentällä liikkuessaan tehdä havaintoja potkulaudoista, joiden pysäköinti aiheuttaa haittaa muulle liikenteelle. Tällöin he voivat olla yhteydessä potkulautayritykseen.

”Kyllä firmat tekevät onneksi paljon tilanteen parantumisen eteen. Se on myös heidän etunsa, maineasia”, Heiska sanoo.

Heiskan mukaan sähköpotkulautavalmistajat ja -yrittäjät koettavat koko ajan parantaa mallejaan. Turvallisuusnäkökulmasta katsoen Tampereella on esimerkiksi paraikaa käynnissä erään firman kokeilu, jossa laudassa on mukana käyttäjälle vapaaehtoinen kypärä.

”Toiminnallisuus on yrityksille tärkeää. Eräs firma muun muassa on kehittänyt laitemallin, jossa on kaksi jalkaa. Se on tukevampi ja pysyy paremmin pystyssä”, Heiska kertoo.

Jotkut saattavat ihmetellä, miksi holtittomasti pysäköityjen sähköpotkulautojen käyttäjille ei voisi lätkäistä esimerkiksi pysäköintivirhemaksua tai rikesakkoa, kun gps-tekniikkaan perustuvan laudan viimeisin käyttäjä on tiedossa.

Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan välttämättä tule kyseeseen käyttäjien oikeusturvan takia.

”Laitteet ovat kevyitä. Laudan on joku toinen kuin käyttäjä voinut siirtää tai kaataa, tai tuuli on voinut sen kaataa”, Heiska kertoo.

Väärin pysäköidyt sähköpotkulaudat muodostavat näkövammaisille kompastumisvaaran.

Sähköpotkulaudoissa on käytössä tekniikka, joka estää niiden parkkeeraamisen tietyille alueille. Tai ei oikeastaan estä, mutta jatkaa käyttäjän laskuttamista, kunnes hän on siirtänyt sen parkkiin sallitulle alueelle.

Tällainen kielletty alue on esimerkiksi Helsingin päärautatieaseman laiturialue. Siellä liikenne on niin vilkasta, että kaduilla lojuvien lautojen aiheuttamat vaaratilanteet moninkertaistuvat.

Potkulaudoille on ehdoteltu myös tiettyjä parkkiruutuja. Heiskan mukaan tämä ei kuitenkaan olisi niiden bisnesidean mukaista. Yrityksille on etu esimerkiksi kaupunkipyöriin nähden, ja käyttäjänkin etu, että käyttäjä pääsee lähelle kohdetta tai suorastaan sen luokse.

”Tämä on markkinaehtoista toimintaa, eikä Helsinki voi paljon siihen puuttua, toisin kuin esimerkiksi kaupunkipyörien lupaehtoihin, jonka toiminnan kaupunki järjestää itse. Tärkeintä olisi saada viesti [käytön kurinalaisuudesta] perille varsinaisille käyttäjille.”