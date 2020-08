Tielinjaus ylittäisi Vantaanjoen voimalinjan tuntumassa Riipilän kylän itäpuolella. Maisema on hyvin samantyyppistä kuin aiemmassa tielinjauksessa hieman etelämpänä.

Aurinko siivilöityy puiden lomasta aluskasvillisuuteen ja kimmeltää lukuisissa lähteissä. Lähteikkö on lähinnä tiheäpuustoista, upottavaa hetteikköä, mutta aina siellä täällä pilkahtaa selkeä peilimäinen lähteensilmä. Yhden ympärillä on lautaneliö.

”Tästä on aiemmin haettu taloihin vettä”, sanoo metsätalousinsinööri, luontokartoittaja Jyri Mikkola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Ollaan Vantaan läntisellä reunalla, Reunan kylässä. Lähteikkö on osa Josvaholmin korpea, joka kiertyy Riipiläntieltä pohjoiseen kohti Vantaan ja Nurmijärven rajaa.

Riipiläntien toisella puolella kohoaa Königstedtinvuoren harjanne. Harjanne ulottuu Hämeenlinnanväylälle, jonka kumu ei vielä Reunassa kuulu, vaikka matkaa on linnuntietä noin kilometrin verran.

”Tästä se Kehä IV menisi. Lähteikkö jäisi alle eikä tietä ole suostuttu suunnittelemaan Königstedtinvuoren kohdalla tunneliin, vaikka me olemme sitä ehdottaneet”, Mikkola sanoo.

Luontokartoittaja Jyri Mikkola on tutkinut lähteikköaluetta Riipiläntien tuntumassa. Kehä IV uusi linjaus kulkisi lähteikön yli.

Ajatus uudesta kehätiestä on kuin haava Vantaan pohjoisosien asukkaitten mielissä. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi (yva) kirvoitti jo ensimmäisellä lausuntokierroksella 157 mielipidettä, joissa diplomaattisesti sanottuna vantaalaiset antoivat hankkeelle huutia.

Varsinaisesta yva-selostuksesta kertyi 78 mielipidettä, jotka yhtä lukuun ottamatta olivat kielteisiä. Ainoa myönnytys, joka näistä kansalaismielipiteistä on luettavissa, koskee Kehä IV:n Tuusulan osuutta. Vantaalaisten mielestä tuusulalaiset voivat ihan rauhassa jatkaa maantietä 152 omalla maaperällään, mutta kuntarajan yli ei tarvitse tulla.

Maantie 152:n eli Kulomäentien jatketta on hahmoteltu yhdistämään joskus tulevaisuudessa Tuusulanväylä ja Hämeenlinnanväylä toisiinsa. Sitä kutsutaan myös Kehä IV:ksi, vaikka se ei muodosta täydellistä kehää pääkaupunkiseudulla.

Tie kulkisi kolmisen kilometriä Tuusulan puolella ja vajaat kymmenen kilometriä Vantaan puolella. Lännessä uusi poikittaisväylä yhtyisi Hämeenlinnanväylään Klaukkalan uuden ohitustien tuntumassa.

Uuden kehätien rakentaminen siintää suunnitelmissa ensi vuosikymmenellä, jos valtio ja kunnat pääsevät sopuun rahoituksesta. Helsingin seudun maankäytön, liikenteen ja asumisen ohjelmassa Kehä IV mainitaan vuoden 2030 jälkeisenä kohteena, jonka suunnittelua on määrä edistää siihen mennessä.

Mihin uutta kehätietä oikeastaan tarvitaan?

Sitä on suunniteltu nimenomaan tavaraliikenteen ja logistiikan tarpeisiin. Nykyisen linjauksen tausta on vuonna 2015 valmistuneessa konsulttiselvityksessä, jossa tehtiin Keski-Uudenmaan poikittaisyhteyksien selvitys.

Uudenmaan ely-keskuksen palkkaama konsultti Strafica vertaili tuolloin eri tielinjausten hyötyjä ja kustannuksia. Uuden kehätien linjaus kulki Uudenmaan vanhassa maakuntakaavassa ja kulkee Vantaan vielä voimassa olevassa yleiskaavassa etelämpänä eli Riipilän kylän eteläpuolella.

Konsulttiselvityksessä todettiin, että pohjoinen linjaus olisi hieman eteläistä linjausta kustannustehokkaampi. Vantaan kaupunki oli myös alkanut epäröidä vanhaa kulttuurimaisemaa halkovaa tielinjausta.

”Eteläinen linjaus olisi kulkenut aivan asutuksen keskellä, jokivarren tulva-alueella huonolla maaperällä ja halkonut vanhaa kulttuurimaisemaa. Vantaan kanta hankkeeseen on kuitenkin ollut koko ajan se, ettei Vantaa tätä uutta tietä tarvitse”, sanoo Vantaan yleiskaavapäällikkö Mari Siivola.

Strafican selvityksen jälkeen pohjoisempi linjaus kirjattiin vaihemaakuntakaavaan vuonna 2017, ja uusi linjaus on ollut pohjana Vantaan yleiskaavatyössä.

Vantaanjoen pääuoman vesialue on Natura 2000 -suojeluohjelmassa.

Hanke on tärkeä nimenomaan Tuusulalle. Omassa yva-lausunnossaan Tuusulan kunnanhallitus toteaa, että reittivaihtoehdot ovat hyviä.

”Tuusulan kunnan ensisijainen tavoite on mahdollistaa tieosuuden toteutuminen Tuusulanväylän ja Myllykyläntien välillä”, lausunnossa todetaan. Tuusula on jo pitkään suunnitellut Tuusulanväylän länsipuolelle uutta toimitila-aluetta, jota kutsutaan Focus-alueeksi.

Tuusula torjuu ajatukset siitä, että linjausta muutettaisiin kulkemaan Vantaan Kesäkylän itäpuolitse. Linjaus veisi uutta tietä kohti kuntien yhteistä rajaa ja vaikuttaisi Senkkerin alueen maankäyttöön.

Senkkeri on tuusulalaisen Sjöblomin perheen maa-ainesyhtiö. Sjöblomien Vantaalla toimiva yhtiö Vekkox on viime vuosina ostanut metsäpalstoja Vantaan puolelta rajaa, ja laittanut vireille Massaholmin kiviaineksen ottamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin.

Keväällä valmistuneen yva-selostuksen mukaan Massaholmin 39 hehtaarin alueelta voitaisiin ottaa kiviainesta 13,8 miljoonaa kuutiota ja sinne läjitettäisiin 22,2 miljoonaa kuutiota ylijäämämaita. Tulevaisuudessa Massaholmin ja Senkkerin yhteinen täyttömäki voisi kohota 120 metriä maanpinnan yläpuolelle.

Massaholmin alueen eteläreuna noudattaa Kehä IV:n linjausta.

Uusi hanke eli Massaholmin louhinta-alue palvelisi myöhemmin ylijäämämaiden vastaanottoalueena. Havainnekuvassa täyttömäki muodostaa Senkkerin täyttömäen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, joka nousee 120 metriin maanpinnan yläpuolelle.

Vekkox ei kuitenkaan ole ainoa, jota kiinnostaa louhinta Vantaan pohjoisosissa. Lukuisat pienet ja suuret yhtiöt ovat kaataneet metsää ja murskanneet kallioita Vantaan rajoilla. Esimerkiksi YIT on jo pitkään yrittänyt saada louhintalupaa Hämeenlinnanväylän itäpuolella Riipilän metsässä.

Kehä IV:n yva-selostuksen mielipiteissä kansalaiset ovatkin epäilleet, että tielinjauksella yritetään saada uudestaan vireille Riipilän metsän louhoshanke Nurmijärven rajan tuntumassa. Hanke hautautui pari vuotta sitten oikeuden päätöksellä. Oletetulta louhosalueelta olisi matkaa Kehä IV:n Reunan liittymään vajaa pari kilometriä.

”Yksi peruste siihen, että louhintalupaa ei aikanaan myönnetty oli se, että louhinta katkaisee tärkeän ekologisen metsäyhteyden. Jos Kehä IV:n nyt toteutuisi, tältä argumentilta putoaisi pohja pois”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Mikkola.

Josvaholmin korpi kurkottaa Riipiläntieltä kohti pohjoista ja Nurmijärven rajaa.

Kansalaismielipiteissä korostuu myös se ihmetys, miksi melko pienelle liikennemäärälle kannattaisi rakentaa kymmeniä miljoonia euroja maksava 13 kilometrin tie, joka toisi pelkästään Tuusulan maalaismaisemaan neljä eritasoliittymää.

”On järjetöntä pilata luontoa tiellä, minkä tarvetta ei voi perustella”, kommentoi eräs yksityishenkilö palautteessaan yva-selostuksesta.

Seutulan kyläyhdistys toteaa, että kaavailtu 3 500–6 000:n ajoneuvon määrä vuorokaudessa ei ole missään suhteessa tien haittoihin.

”Tielle ei olisi liikennemääriin perustuvaa tosiasiallista tarvetta”, yhdistys huomauttaa ja tähdentää, että esimerkiksi Kehä III:lla vuorokautinen liikennemäärä on yli 76 000.

Monissa muissakin mielipiteissä ihmetellään liikenne-ennusteiden pienuutta.

Maantie 152:n jatkoa on perusteltu nimenomaan tavaraliikenteen tarpeilla. Tuusulassa on jo saman tien varressa pakastamo- ja varastokeskittymä Jusslassa. Keski-Uudellamaalla on lukuisia isojen yritysten ja keskusliikkeitten varastoja, joista tavaran pitäisi kulkeutua muualle Suomeen sekä etelään että pohjoiseen.

”Raskaan liikenteen määrät eivät koskaan ole henkilöautoliikenteeseen verrattuna isoja, mutta tavaraliikenteen poikittaisten yhteyksien tarve on eri selvityksissä todettu”, sanoo osastonjohtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenteestä (HSL).

Ajatus on, että uudella poikittaisella yhteydellä pystyttäisiin keventämään Kehä III:n kuormitusta. Helsingin seudun kuntien yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmassa Kehä IV:sta kiireellisemmäksi poikittaisyhteydeksi on listattu Järvenpään pohjoinen yhteys kantatie 45:lle, joka kulkee Tuusulasta Hyvinkäälle.

Josvaholmin korven eteläpäässä Riipilantien tuntumassa pulppuaa vettä lukuisista lähteistä.