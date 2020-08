Raitioreittien muutokset nostattavat vastarintaa etenkin Munkkiniemessä.

Raitiolinja muuttaisi katunäkymää Fredrikinkadulla Bulevardin pohjoispuolella. Kuvan raitiovaunussa on viitteellisesti linjatunnus 4, mutta linjastosuunnitelmasta päätetään vasta, jos raideyhteys päätetään toteuttaa.­

Vihdintien pikaraitiotien tulevaisuus tulee tiistaina Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan pohdittavaksi.

Erottajalta Kannelmäkeen ulottuva pikaraitiotie on päättäjille hankala, koska se on mullistamassa Länsi-Helsingin totutut raitiolinjat uusille reiteille. Vastarintaa on nostattanut etenkin Munkkiniemessä raitiolinja 4:n mahdollinen reittimuutos Topeliuksenkadun kautta Eiraan.

Poliitikot käsittelivät Länsi-Helsingin raitioliikennettä viimeksi puoli vuotta sitten. Silloin kaupunkiympäristölautakunta halusi lisäselvityksiä muun muassa hankkeen taloudellisista seurauksista kaupungille sekä vaikutuksista joukkoliikenteeseen.

Lautakunnalle on nyt laadittu kolme luonnosta linjastomuutoksista kantakaupungissa. Vaihtoehdossa A pikaraitiotie kulkee Mannerheimintiellä ja Munkkiniemen linja 4 siirtyisi Topeliuksenkadun kautta Eiraan.

Tämä on ollut liikennesuunnittelijoiden ehdotus, koska silloin Mannerheimintielle saataisiin raivattua väljyyttä pikaraitiotietä varten. Oma kaista takaisi häiriöttömän ajon erillään autoliikenteestä.

”Jos pikaraitiotie kulkisi Topeliuksenkadulla ja Fredrikinkadulla, se ei mahtuisi koko matkalla omalle kaistalleen. Kantakaupunki on niin kompakti”, sanoo liikenneinsinööri Anton Silvo.

Myös vaihtoehdossa B pikaraitiotie kulkisi Mannerheimintiellä, mutta niin kulkisi linja 4:kin. Sen reitti kulkisi Topeliuksenkadulta Arkadiankadun kautta Lasipalatsin eteen. Nelosen päätepysäkiksi etelässä tulisi Kirurginen sairaala.

Vaihtoehdossa C nykyisiin raitiolinjoihin tehdään mahdollisimman vähäiset muutokset eli neloselle kierros Töölön kautta Arkadiankadulle. Kaikkien linjojen päätepysäkit säilyisivät nykyisinä.

Vertailussa kustannustehokkain olisi vaihtoehto A, koska sillä olisi eniten matkustajia. Muut vaihtoehdot eivät tarjoa vaihdotonta yhteyttä Etelä-Helsingin Kampin ja Meilahden välillä.

Tässä vaiheessa poliitikot eivät vielä sorvaa linjastoa uusiksi, vaan sen tekee Helsingin seudun liikenne (HSL), jos rakentaminen varmistuu.

Kaupunkitaloudellisen selvityksen perusteella Kannelmäkeen ulottuva pikaraitiotie kasvattaisi kiinteistöistä saatavia tuloja 123 miljoonaa euroa sekä yhteisö- ja kiinteistöverojen tuottoa noin 4,4 miljoonaa euroa.

Selvityksen mukaan pikaraitiotiehanke lisää rakentamisen määrää sekä kasvattaa asuntojen, toimitilan ja tonttimaan arvoa.

Toisaalta noin 200 miljoonan euron urakkakustannusten ohella lisäkuluja on tulossa katu- ja tiejärjestelyistä runsaat 80 miljoonaa euroa ja uusien raitiovaunujen ostamisesta noin 53 miljoonaa euroa.

Vihdintien raitiolinjalle rakennettaisiin uusia kiskoja 5,5 kilometriä. Yhteensä 10,5 kilometrin pituinen reitti kulkee Helsingin keskustasta Erottajalta Meilahden, Huopalahdentien, Vihdintien ja Lassilan kautta Kannelmäkeen Kantelettarentielle.

Raitiotie on sijoittumassa lähes koko matkalla omalle kaistalleen. Linjaa liikennöidään kaksisuuntaisilla pikaraitiovaunuilla tiheimmillään kuuden minuutin välein, ja matka-aika päätepysäkkien välillä on noin 30 minuuttia.

Raitiolinjan ennustettu vuorokautinen matkustajamäärä vuonna 2030 on noin 39 000 matkustajaa. Uusia asuntoja on kaavailtu pikaraitiotien ulottuville, lähinnä juuri Vihdintien tuntumaan, arviolta 14 000 helsinkiläiselle.

Uudelle toimitilarakentamiselle kaavarungossa on esitetty varauksia noin 180 000 kerrosneliötä.

Pohjois-Haagassa pikaraitiotie kulkisi Kaupintietä pitkin.­

Jotta läntinen kaupunkiraitiotie toteutuisi, tarvittaisiin pari kilometriä uusia kiskoja Fredrikinkadulla ja Topeliuksenkadulla. Myös Nordenskiöldinkadulle tulisi 300 metrin pituinen uusi raideyhteys Topeliuksenkadun ja Mannerheimintien välille.

Asukkaita ja taloyhtiöitä ovat huolestuttaneet rakentamisesta syntyvät häiriöt. Esimerkiksi seitsemän Fredrikinkadun taloyhtiötä on omassa kannanotossaan arvellut rakentamisen haittaavan kivijalkaliikkeiden toimintaa niin paljon, että myös niiden vuokranantajat eli taloyhtiöt menettäisivät vuokratuottojaan.

Monissa palautteissa on puututtu asioihin, joista ei päätetä vielä tässä vaiheessa mutta jotka häämöttävät tulevaisuudessa. Esimerkiksi Pro Haaga kritisoi täydennysrakentamista, joka uhkaisi asukkaiden lähialueella Riistavuoren puistoa.

Monia asukkaita hiertää myös pysäköintipaikkojen menetys. Töölössä liikennesuunnittelijat ovat sommitelleet nykyisiä kadunvarsipaikkoja vinopysäköinniksi, ja lähes kaikki poistuvat pysäköintipaikat on siten saatu korvattua.

Huopalahdentiellä poistuvien pysäköintipaikkojen määrää on vähennetty 100:sta 70:een. Tien varteen on jäämässä 80 autopaikkaa.

Jos yleissuunnitelma hyväksytään tässä vaiheessa, alkaa tarkempi tekninen suunnittelu ja asemakaavojen muutostyö. Rakentamisen voisi aloittaa aikaisintaan vuonna 2025.

Helsinki on saamassa valtiolta Vihdintien hankkeeseen 105 miljoonaa euroa valtion ja seudun kuntien yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (mal).

Vihdintien pikaraitiotien kustannusarvio on 135,9 miljoonaa euroa. Se sisältää myös Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardikadut, Haagan ympyrän muutokset ja siltojen uusimiset.

Yhdessä läntisen kantakaupungin raitioteiden kanssa kustannusarvio on 201 miljoonaa. Tästä kokonaisuudesta varsinaisesti raitiotien edellyttämiä kustannuksia on 160 miljoonaa euroa ja loput kaupunkibulevardin katurakentamista, joka mahdollistaa uutta maankäyttöä.

Lisäkuluja on tulossa uudesta raitiovaunuvarikosta, joka tosin pitäisi tehdä ilman Vihdintien hankettakin.