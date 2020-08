Hotellitoimintaa kolmessa rakennuksessa pyörittää lahtelainen Folks Hotels.

Konepajan vanha konttori on valmistunut vuonna 1901. Se on vanhempi kuin 1910-luvulla valmistuneet veturitallit.­

Pasilan konepaja-alueen vanhoissa konttori- ja ruokalarakennuksissa Vallilassa avautuu uusi hotelli lokakuussa.

Hotellia operoi lahtelainen Folks Hotels, joka on hotelleihin ja konseptoituun asumiseen erikoistunut yritys.

Aleksis Kiven kadulla sijaitseva vanha konttori on koko konepaja-alueen vanhin rakennus. Se on valmistunut vuonna 1901, kun konepajalle leimalliset hallit ovat valmistuneet 1910-luvulla.

Uuden hotellin kolmessa eri rakennuksessa on huoneita yhteensä 146, ja niissä vuodepaikkoja 290. Vanhoihin rakennuksiin on soviteltu erityyppisiä huoneita. Esimerkiksi hotellin vastaanoton yläpuolella on 4,5 metriä korkeita loft-huoneita.

Uuden Konttorirakennuksen katolle on rakennettu 140-paikkainen kattoterassi, ja hotellin yhteyteen avautuu ravintola, jossa on 100 asiakaspaikkaa.

Pasilan Konepajan perinneyhdistys lahjoitti uuteen hotelliin konepajalla aikanaan käytössä olleen ja edelleentoimivan Victor -laskimen. ”Muistan laskimen olevan jostain 1900-luvun alkupuolelta. Haluamme, että sen elämä jatkuu uudessa hotellissa, jonka elämä on vasta alkamassa”, hallituksen puheenjohtaja Veijo Sundqvist kuvailee hotellin tiedotteessa.