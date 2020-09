Hus vakuuttaa, että jonoja saadaan lyhenemään tällä viikolla.

Koronavirustestauksen ruuhkat ovat pääkaupunkiseudulla pakottaneet suuret työnantajat keksimään uusia konsteja toimia.

Esimerkiksi HOK-Elannon kauppoihin ollaan nyt syyskuussa kevään tapaan siirtämässä joitain työntekijöitä ravintoloista, jos henkilökuntaa on paljon poissa.

Kuudentuhannen työntekijän joukossa on ollut monia, jotka ovat joutuneet viime viikkoina odottamaan lapsen tai muun perheenjäsenen testituloksen selviämistä.

”Kyllä se on ollut iso haaste monelle, että miten nopeasti perheenjäsenet pääsevät testiin”, sanoo työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusisto.

Elokuussa jouduttiin järjestelemään vuoroja ja käyttämään vuokratyövoimaa. Kuusisto kiittelee työntekijöitä joustavuudesta. Hän arvioi, että tilanne on viime viikosta jo merkittävästi parantunut.

HOK-Elanto on turvallisuussyistä myös lähtenyt epidemian alusta asti siitä, että työntekijöiden omat koronatestit tehdään työterveyden kautta. Samaa sanotaan Keskolta, testit on ostettu yksityiseltä sekä työntekijöiden hyvinvoinnin että tartuntojen ehkäisemisen vuoksi.

”Näen myös, että tässä on kysymys yhteiskuntavastuusta”, sanoo Keskon johtava työterveyslääkäri Johanna Larkio. Hänkin sanoo, että työntekijöiden perheenjäsenten kohdalla tilanne helpotti jo, kun THL:n ohjeet lasten testeistä viime viikolla lievenivät.

Myös julkisilla suurilla työnantajilla työterveyden kautta kulkeva reitti toimii.

”Osaavan henkilökunnan rekrytoiminen testaukseen on haaste niin kuin kaikilla, mutta meillä menee hyvin. Ajan saa samalle päivälle ja tänään tiistaina otetusta testistä tulokset tulevat viimeistään torstaina”, sanoo yksikönjohtaja Anne-Maj Candolin Työterveys Helsingistä, joka siis vastaa Helsingin kaupungin työntekijöistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) vakuutetaan, että julkisella puolellakin laboratorioiden vastausajat saadaan lyhenemään tämän viikon kuluessa.

”Meillä oli maanantaina ennätyspäivä, saimme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa analysoitua yli 5 000 näytettä”, sanoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Yhteistyökumppani tarkoittaa Synlabia.

Tiistaina tosin ylimääräistä huolta aiheutti palohälytys Huslabin tiloissa, mutta kyseessä oli vain kärähtänyt sähköjohto. Tästä johtunut lyhyt sähkökatko ei haitannut koronalaboratorion toimintaa. Lehtonen arvioikin nyt, että ruuhka saadaan tätä tahtia purettua muutamassa päivässä

Ajanvarauksesta näytteenottoon kuluva aika on jo saatu kurottua lyhyeksi. Lehtosen mukaan sekä Vantaalla, Espoossa että Helsingissä aikoja tarjotaan samalta päivältä.

Näytteen analysointi vie yhä neljä vuorokautta, kun voimassa oleva tavoite olisi kaksi vuorokautta ja poliitikkojen toive yksi vuorokausi. Tämä aika alkaa siis kulua siinä kohtaa, kun näyte saapuu laboratorioon.

Aiemmin on ollut myös tapauksia, joissa tieto tuloksesta ei ole päätynyt heti potilaalle asti. Siksi sekä Hus että oma terveyskeskus lähettävät omat tekstiviestinsä negatiivisesta tuloksesta, eli tieto saapuu monille tuplana.

Miksi sitten yksi saa keskiviikkona tehdystä testistä tuloksen viikonloppuna ja toinen päiviä myöhemmin?

Lehtonen sanoo, että testaus sujuu tällä hetkellä Espoossa ja Vantaalla, mutta Helsingissä on vielä ollut ylimääräistä takkuilua, kun näytteenottoa on ostettu yksityiseltä puolelta.

Tietojen siirto Mehiläisen ja kaupungin tietojärjestelmien välillä vaatii käsityötä. On sattunut virheitä, esimerkiksi lähetteitä on hävinnyt ja asian selvittelyyn on palanut aikaa.

Mehiläisen messukeskuksen Drive-in-testausasema.­

Voiko helsinkiläinen sitten välttää jonon hakeutumalla testiin toiseen kuntaan?

Tähän asti ei ole voinut, sillä Helsingissä ajanvarauksessa käytössä olevassa Omaolossa ei ole ollut tällaista mahdollisuutta.

Pian voi, sillä ajan voi kohta varata myös Husin tarjoamalla Koronabotilla. Tämä ominaisuus olisi tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmin tällä viikolla.

Näytteitä ei myöskään etukäteen laiteta järjestykseen sen mukaan, kuinka todennäköisenä tartuntaa pidetään. Terveysalan ammattilaiset tutkitaan ensin, mutta muuten ei ole käytössä mitään riskin suuruuteen liittyviä kriteereitä.

”On kyllä ehdotettu, että tällaiset kriteerit otettaisiin käyttöön. Mutta toistaiseksi kaikki ovat samassa jonossa”, Lehtonen sanoo.