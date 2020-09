Viisi naamioitunutta ihmistä tunkeutui joulukuussa 2019 Espoon Karapellontiellä sijaitsevaan Algol-yhtiön liikekiinteistöön, jossa purettiin rahtikonttia. Kontin purkuun osallistunutta autonkuljettajaa pahoinpideltiin tilanteessa. Hyökkäyksen syyksi paljastui konttiin piilotettu kokaiini.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa keskiviikkona kello 9.30 niin sanotun Espoon Karamalmin kokaiinijutun käsittely.

Jutussa on nostettu syytteet viidelle miehelle, joista yksi on Ruotsin kansalainen. Muut syytetyt puhuvat tanskaa, mutta on mahdollista, että jollakin tai joillakin heistä on kaksoiskansalaisuuksia.

Rikosnimikkeinä asiassa on törkeä huumausainerikos, ryöstön yritys ja rikoksen valmistelu. Nuorin syytetyistä on 20- ja vanhin 33-vuotias.

HS seuraa käsittelyä paikan päällä oikeussalissa.

Poliisi sai elokuussa valmiiksi esitutkintansa viime joulukuussa Espoon Karamalmilla tapahtuneesta hyökkäyksestä.

Poliisi otti viisi henkilöä kiinni samana päivänä Olympiaterminaalista Helsingistä, kun he olivat poistumassa maasta. Heidät vangittiin esitutkinnan alkuvaiheessa epäiltynä muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta.

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että rahtikonttiin oli piilotettu yhteensä 176,1 kilogrammaa kokaiinia noin kilon painoisina kappaleina.

Laboratorio­tutkimuksen mukaan kokaiini oli 94–100-prosenttista. Katukaupassa sen arvo olisi ollut poliisin arvion mukaan jopa yli 25 miljoonaa euroa.

Hyökkäyksessä pahoinpideltyä kuljettajaa lyötiin aseen näköisellä esineellä pään alueelle. Samalla esineellä uhattiin paikalla olleita muitakin ihmisiä. Esitutkinnan perusteella kyse oli oikeaa ampuma-asetta jäljittelevästä muovikuula-aseesta.

Kolme rahtiterminaalissa toimineista epäillyistä on hollantilaisia. Heitä koskevaa esitutkintaa eivät ole tehneet Suomen viranomaiset.

Kokonaisuutena asian esitutkinnan yhteydessä selvitettiin yli kymmenen henkilön osuutta asiassa. Osaa ei ollut kuitenkaan syytä epäillä rikoksesta.