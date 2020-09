Ampujaksi epäilty on otettu kiinni.

Helsingin poliisi epäilee, että mies ampui toista miestä ilma-aseella käteen ravintolan edustalla Kontulan ostoskeskuksessa tiistai-iltana 1. syyskuuta. Poliisin mukaan miehet olivat tapelleet, ennen kuin toista miestä ammuttiin ilma-aseella.

Poliisi on ottanut ampujaksi epäillyn kiinni ja ilma-ase on poliisin hallussa. Käteen ammuttu on syntynyt 1970-luvulla.

Tapauksesta on aloitettu esitutkinta, mutta epäillyt rikosnimikkeet ovat vielä tarkentumassa, kertoo poliisin rikostutkintayksikön viestintäasiantuntija Anniina Tourunen.