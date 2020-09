Leppävaaran asemalla on menossa kokeilu, jossa testataan kuulutuksia ja sähköisten näyttötaulujen uudistuksia.

Tarkkakorvaisimmat matkustajat ovat jo keskiviikkona havainneet uuden aikakauden havinaa Leppävaaran juna-asemalla. Aseman laiturialueella testataan parin päivän ajan uutta näyttö- ja kuulutusjärjestelmää, joka on tulossa Suomen kaikkien 180 rautatieaseman käyttöön.

Isoin muutos on tutun kuuluttajaäänen eli Evan vaihtuminen Miaan. Edeltäjäänsä verrattuna Mia on edistyksellisempi, koska järjestelmä kykenee muuntamaan ääneksi sille kirjoitetun yleisötiedotteen.

Molemmat kuuluttajaäänet ovat oikeita kaksikielisiä henkilöitä. Eva Lönnbladin valinnasta Liikennevirasto järjesti oikein yleisöäänestyksen vuonna 2014. Finrailin matkustajainformaatiopäällikkö Tuomas Lehteinen ei ainakaan tässä vaiheessa paljasta, kuka Mia on, koska hän on ohjelmistoyhtiön löytö.

Muutosten taustalla on matkustajainformaation kokonaisuudistus. Järjestelmä, joka tuotti aiemmat kuulutukset, on jo 15 vuotta vanha ja teknisen ikänsä päässä.

Vanhaan järjestelmään kuuluttaja oli nauhoittanut valmiiksi tietyn määrän yleisimmin käytettyjä sanoja. Kuulutukset kuulostivat juuri siltä, mitä ne olivatkin eli koneellisesti yhdistettyjä sanoja peräkanaa.

Lehteinen uskoo, että Mian puhe kuulostaa laiturilla luonnikkaammalta.

”Näin korona-aikana meillä on ollut aika paljon tarvetta uusiin tiedotteisiin ja ohjeistuksiin esimerkiksi maskien käytöstä. Myös ratatöiden aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä haluttaisiin tiedottaa tarkemmin.”

Tavoitteena on lisätä asemien laiturinäytöille haluttaisiin enemmän tietoa, ja jouhevampaa mahdollisuutta niiden päivittämiseen. Näyttötauluja ei tässä vaiheessa vaihdeta.

”Niihin on tulossa enemmän skrollaavaa tekstiä. Pystytään esimerkiksi näyttämään saapuvan junan seuraavat asemat tai kertomaan, miten sen reitti sijoittuu Helsingin seudun maksuvyöhykkeille”, Lehteinen sanoo.

Esimerkiksi Leppävaarasta Ilmalan asemalle matkaavaa voi kiinnostaa tieto siitä, mikä etelään suuntaavista junista pysähtyy Ilmassa. Kaikki junat eivät siellä pysähdy.

Tekstejä sekä näyttötauluille että kuuluttajalle sorvataan Pasilan hermokeskuksessa, Väyläviraston liikenteenohjauskeskuksessa.

Leppävaaran pilotissa havaitut puutteet ja viat korjataan seuraavien viikkojen aikana. Varsinainen käyttöönotto alkaa asema asemalta Etelä-Suomen ohjausalueelta.

Kokonaisuudessaan käyttöönotto kestää arviolta noin 8–10 kuukautta, jonka jälkeen Suomessa pitäisi olla kaikilla asemilla uusi matkustajainformaation keskus- ja ohjausjärjestelmä käytössä.

Leppävaaran asema valikoitui pilotointikohteeksi, koska se on kooltaan pieni, mutta junaliikenne on tiheää. Lisäksi asemalla on mahdollisuus pilotoida sekä kauko- että lähiliikenteen toiminnallisuuksia.