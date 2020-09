Tarvon saari on pieni ja kallioinen ja sijaitsee aivan Helsingin ja Espoon rajalla. Keskellä sitä seisoo 1920-luvulla rakennettu huvila.

Näyssä ei sinänsä ole mitään erityisen hätkähdyttävää, mutta elämä talon sisällä ei ole järjestäytynyt aivan tavallisesti.

Huvilassa sijaitsee poikkeuksellisen suuri kommuuni. Saman katon alla asuu kaikkiaan kymmenen ihmistä.

On pakko kysyä: millaista elämä täällä on?

Hyvää, vakuuttavat asukkaat.

Joskin tänä aikana kommuunissakaan – tai kommuunissa erityisesti – ei voi olla olla puhumatta yhdestä asiasta. Koronaviruksesta.

Kun virus iski keväällä Suomeen, joutuivat Tarvon saaren asukkaat miettimään muita tarkemmin, miten kotielämä järjestetään poikkeuksellisena aikana.

Kymmenen henkilön talouden pyörittämiseen tarvittiin selkeitä sääntöjä, kompromisseja ja kaikkien huomioon ottamista jo ennen pandemian alkamista.

Korona-ajassa yhteisesti sovittujen sääntöjen merkitys korostui kuitenkin entisestään. Varsinkin aluksi säännöt olivat hyvinkin tiukat.

”Sovimme esimerkiksi, ettei taloon oteta vieraita”, 45-vuotias Andrew Paterson kertoo.

Yhteisö lukittautui sisälle taloonsa.

Andrew’n huoneessa on oma keittiö.­

Talon ulkopuolisia kontakteja vältettiin, asukkaat kertovat. Jo siksikin, että yksi asukkaista työskenteli riskiryhmään kuuluvan ihmisen kanssa. Se velvoitti kaikki hänen asuinkumppaninsa varovaisuuteen.

Elämästä koronan aikaan tuli yhteinen haaste, jonka aikana pienillä teoilla vaikeasta tilanteesta yritettiin tehdä vähemmän vaikeaa. Perustettiin minikirjasto. Valittiin sunnuntai keittopäiväksi, jolloin kaikki söivät yhdessä. Ja niin edelleen.

Paterson kertoo, että vaikeassa tilanteessa voi ainakin jälkeenpäin nähdä myös positiivista.

”Kun kaikki olivat kotona, oli mahdollisuus tehdä asioita muiden puolesta eri tavalla kuin ennen. Olen onnellinen siitä, että käymme tämän ajan läpi yhdessä.”

Ei kaikki ihan helposti silti mennyt.

Jokaisella talon asukkaalla on oma huoneensa, mutta suurin osa heistä jakaa esimerkiksi yhteisen keittiön ja muut yhteistilat.

Pihalla on terassi, trampoliini ja kasvimaa, mutta vielä alkukeväästä niistäkään ei juuri iloa ollut. Varsinkin alkuaikoina, kun kaikki asukkaat olivat samaan aikaan kotona, olo saattoi ajoittain tuntu ahtaalta.

Toisaalta se oli myös kotoisaa.

Tarvon saaren kommuunissa asuvilla on sekä omat huoneet että yhteiset tilat.­

Yhteisöllä oli jo ennen koronapandemiaa tapana järjestää noin kerran kuukaudessa kokouksia, joissa käsiteltiin talon ja yhteisön asioita. Lähes 200 neliön suuruisen talon ylläpitämisessä on otettava huomioon iso liuta käytännön kysymyksiä.

Korona-aikana kokouksia alettiin pitää useammin, noin kahden viikon välein. Tapaamisia järjestettiin useita. Jos käytännön asioita ei ollut käsiteltävänä, puhuttiin koronavirustilanteesta.

Tarvon kommuunin asukkaat kertovat hakeutuneensa taloon siksi, että haluavat jakaa arkensa muiden ihmisten kanssa. Saman valinnan tekee nykyään yhä harvempi, kertovat asiantuntijat.

Asuntojen vuokraamiseen erikoistuneen Vuokraturvan toimitusjohtajan Timo Metsolan mukaan kimppakämpät eivät ole enää vuosiin kelvanneet opiskelijoillekaan entiseen malliin.

Koronaviruksen vaikutus näyttää vähentäneen yhteisasumisen suosiota entisestään, Metsola sanoo. Koska kyse on yhtäkkisestä šokista, vaikutuksen pitkäaikaisuutta on kuitenkin vaikea arvioida.

Metsola arvioi, että kimppa-asumisen suosion vähentymisen todellinen taitekohta oli vuonna 2017.

”Kun opiskelijat siirtyivät vuonna 2017 yleisen asumistuen piiriin, kimppa-asumisen suosiossa tapahtui porrasmainen pudotus”, hän sanoo.

Tätä ennen yhteisasumisen suosio oli hiipunut tasaisesti.

”Kämppiskuvio oli ihan erilainen 1990-luvulla, kun ei ollut sosiaalista mediaa tai matkapuhelimia. Kimppa-asumisessa korostui kustannuspuolen lisäksi myös sosiaalinen elementti.”

Kierrätyspiste ja ruokahyllykkö.­

Saman on huomannut myös Hoasin asiakkuusjohtaja Riitta Pulkka. Hoasin asunnoista valtaosa on soluasuntoja, joiden kysyntä on ollut laskusuunnassa jo vuosia.

”Viimeisenä parina vuonna syys–lokakuussa meillä jäi joitain soluhuoneita kokonaan täyttämättä, vaikka aiemmin kaikki asuntomme ovat olleet aivan turvoksissa”, hän sanoo.

Pulkka arvioi, että hiipuvan trendin syynä on se, etteivät suomalaisopiskelijat välttämättä halua enää jakaa huoneistoaan ventovieraan kanssa. Pulkan mukaan nuoremmat sukupolvet arvostavat omaa kotia, jonka voi laittaa mieleisekseen.

Yksi asia ei ole kuitenkaan muuttunut.

Vaikka soluasuminen ei ole enää yhtä suosittua kuin ennen, niin sosiaalisuutta kuitenkin kaivataan, Pulkka sanoo.

Siksi moniin Hoasin kunnostamiin taloihin tehdään yksiöiden lisäksi toimivia yhteistiloja. Pulkka mainitsee esimerkkinä erään toimistorakennuksen, josta muotoillaan noin 17 neliön miniyksiöitä opiskelijoille.

”Koti laajenee myös oman asunnon ulkopuolelle, kun yhteistilat ovat hyvät ja toimivat.”

Veera Jokinen rentoutuu omassa huoneessaan. Hänen mielestään kommuuni tuo myös koronapandemian aikana turvallisuuden tunnetta, jota yksin asuessa ei välttämättä kokisi.­

Tarvon kommuunissa asuvan 27-vuotiaan Veera Jokisen mielestä yhteisasumisen ehdoton vahvuus liittyy juuri spontaaniin sosiaalisuuteen.

”En tykkää ajatuksesta, että kaikki sosiaalisuus pitäisi erikseen sopia ja järjestää itse. Täällä jaamme jokapäiväisen elämän, ja olo on kotoisa juuri muiden ihmisten takia.”

Jokinen kuvaa kommuunia yhteisöksi. Sen turvaan voi luottaa myös tänä syksynä, jos koronavirustilanne huononee Suomessa taas radikaalisti.

”On lohdullista, että on seuraa. Tuntuisi rajulta, jos asuisi yksin ja pitäisi vielä rajoittaa kaikkia kontakteja.”