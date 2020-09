Rakentaminen

Matilda Kivelä on elänyt jo puolitoista vuotta keskellä yhtä Helsingin suurimmista työmaista – Hämeentien asukkaat kertovat pelosta ja toivosta historiallisen muutoksen kynnyksellä

Hämeentie muutetaan mittavassa remontissa Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä joukkoliikennekaduksi. Samalla uusitaan raitiotien kiskot, kilometreittäin putkia ja kunnostetaan metroaseman katto.

Tässä se on: yksi Helsingin häiritsevimmistä kadunpätkistä. Hämeentien peruskorjaus on jatkunut jo yli puolitoista vuotta, ja maisema tuo edelleen mieleen taistelutantereen.

Moni kaupunkilainen on saattanut jo melkein unohtaa ennen niin vilkkaan läpiajokadun, mutta kaikille se ei ole mahdollista. HS haastatteli kolme ihmistä, joille Hämeentien valtava remontti on osa elämää aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä.

Urakka Hämeentiellä alkoi vuoden 2019 maaliskuun alussa. Samalla siellä päättyi autojen ja raitiovaunujen läpiajo.

Vain muutamaa kuukautta aikaisemmin Samuel Makkonen oli muuttanut Hämeentien varrelle Espoosta.

Ensimmäiset pari päivää remontin alettua äänet olivat kovimmillaan, Makkonen kertoo.

”Silloin se säikäytti pariksi päiväksi, että tällaistako tämä tulee olemaan. Kuudelta alkaa kauhea meteli.”

Pian remonttityöt siirtyivät kuitenkin Makkosen asunnon alta Hakaniemen päädystä pidemmälle Hämeentietä.

”Aika kivuttomasti tämä on mennyt. Ja kohta meillä on ainakin kauniimpi kotikatu.”

Tottumista vaativat vaihtuvat kulkureitit, jotka muuttuvat jos eivät aivan päivittäin, niin ainakin viikoittain, Makkonen sanoo.

Makkonen asuu viidennessä kerroksessa, ja talon ikkunat on eristetty muutamia vuosia sitten. Keväällä alkaneet etätyöt eivät ole Makkosen mukaan pahemmin remontista häiriintyneet.

Makkosella ei ole autoa, vaan hän käyttää julkisia liikennevälineitä, joten erityisiä parkkijärjestelyjä hän ei ole tarvinnut.

”Ainoa kerta, kun piti hetki miettiä, että miten pääsen kotiin, oli yksi vesivahingoista. Putki avautui talomme lähellä, ja koko alue oli kuin tekojärvi.”

Vuoden 2019 puolella peruskorjauksen yhteydessä tapahtui useampi vesivahinko, kun katua uusittaessa runkovesijohdot välillä halkesivat ja ennättivät syytää tuhansia kuutioita vettä laajalle alueelle.

Osa vuodoista johtui harhaanjohtavista karttavirheistä, kun esimerkiksi toisin kuin putkikarttaan oli merkitty, vesijohto koukkasi 90 asteen kulmassa tien toiselle puolelle ja palasi takaisin juuri ennen sulkuventtiiliä oletetulle linjalle.

Lue lisää: Hämeentiellä vaihdettiin yksi Helsingin vanhimmista vesiputkista: Tsaarinaikainen runkoputki paljastui erittäin hauraaksi

Samir Sharhan asuu ja omistaa kampaamon Hämeentiellä. Taustalla tuolin vuokrannut Irina Ljan.­

Kaikki eivät suhtaudu katuremonttiin yhtä tyynesti kuin Makkonen. Yksi heistä on Samir Sharhan, jonka koko elämä pyörii Hämeentien varressa. Sharhan muutti Hämeentielle kolme vuotta sitten, mutta asumisen lisäksi hänellä on samassa rakennuksessa parturi-kampaamo Belli Capelli.

Sharhan on turhautunut pitkään kestäneeseen remonttiin, jonka vuoksi kampaamossa on ollut hyvin hiljaista.

”Menetimme paljon asiakkaita.”

Katutöistä sisälle kantautuva pöly ja kampaamopalvelut eivät myöskään sovi yhteen.

Asiakkaita on nyt vaikeaa saada, joten Sharhan kertoo, että he aloittavat myös kampaamon tiloissa pienen kunnostuksen.

”Pyrimme luomaan paikalle uutta ilmettä.”

Samir Sharhan toivoo, että remontin jälkeen asiakkaat löytävät Hämeentien palvelut uudestaan.­

Hämeentie muutetaan mittavassa remontissa Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Samalla uusitaan raitiotien kiskot, kilometreittäin putkia ja kunnostetaan metroaseman katto.

Tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne ovat jatkossakin sallittuja, mutta yksityisautojen läpiajo kiellettiin jo remontin alkaessa.

Peruskorjauksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan tämän vuoden lopussa. Muutos on kaupunkihistoriallisesti merkittävä Hämeentien keskeisyyden vuoksi.

Hämeentien peruskorjauksen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.­

Sharhania lopputulos jännittää.

”Joko siitä tulee hyvä tai se on katastrofi meille yrittäjille.”

Kauhuskenaario Sharhanin mukaan kadun myymälöille ja yrityksille on se, että remontin valmistuttua asiakkaat eivät enää löydä vanhoja palveluita.

”Pahinta on, jos tästä tulee kuin kauppakeskus Redi. Kukaan ei pysähdy tai tule käyttämään palveluitamme.”

Kauppakeskus Redi sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Se on kärsinyt kävijäkadosta, jonka seurauksena moni yrittäjä on joutunut ahdinkoon.

Eläminen Hämeentien varrella ei Sharhanin mukaan ole ollut niin hankalaa, mutta se yhdistettynä työntekoon on ollut vaikeaa.

Sharhan on vuokrannut tilastaan osan kampaaja Irina Ljalle. Ljalla oli aikaisemmin oma kampaamo Hämeentiellä, mutta vesivahingon ja tietyöremontin takia tapahtuneen asiakaskadon takia hän ei pystynyt säilyttämään omia tilojaan.

Lisäjännitteen Hämeentien asukkaiden remonttipiinaan on tuonut koronavirus.

Kolme vuotta Hämeentiellä asunut Matilda Kivelä kertoo, että katuremontti ei ollut lainkaan niin häiritsevä ennen viime kevättä, jolloin hänen piti jäädä kotiin etätöihin.

”Silloin remontti siirtyi juuri ikkunani alle. Sen jälkeen myös naapurit innostuivat tekemään remonttia. Joka puolelta tuli hirveä meteli.”

Palavereihin osallistuminen oli metelin takia välillä mahdotonta, joten Kivelä vuokrasi poikaystävänsä kanssa erillisen työtilan.

Matilda Kivelä vuokrasi keväällä etätöiden yllättäessä erillisen työtilan, koska remonttiäänet häiritsivät työskentelyä.­

Kivelä odottaa työmaan valmistuttua eniten hiljaisuutta.

”Kaupungissa on muutenkin paljon meteliä, mutta tämä on ollut kyllä ihan toista.”

Jännityksellä Kivelä on seurannut myös läheisten kivijalkakauppojen menestystä. Hän on huomannut, että moni yritys on joutunut lopettamaan toimintansa.

”Toivon, että jotain asioita säilyy kuitenkin ennallaan, eivätkä kaikki vanhat kivijalat katoa kadulta.”