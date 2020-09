Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Tartunnat

Helsingin Kannelmäen peruskoulussa 118 koronavirukselle altistunutta oppilasta – koulu siirtyy poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Koulussa on ollut koronatartuntoja. Altistuneita oppilaita on 118, ja lisäksi osa henkilöstöstä on altistunut.

Kannelmäen peruskoulussa siirrytään maanantaina 7. syyskuuta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin koronavirustartuntojen vuoksi. Kuva toukokuulta.­