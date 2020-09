Karanteeni ehtii loppua ennen maanantaina 14. syyskuuta alkavia ylioppilaskirjoituksia.

Helsingin Etu-Töölön lukion abiturientilla on todettu koronavirustartunta.

Kaikkiaan 96 opiskelijaa on asetettu karanteeniin, koska he ovat olleet tartunnan saaneen kanssa samoissa opetusryhmissä. Tartunnan saanut on ollut lukion tiloissa viimeksi 27. elokuuta.

Karanteeni ei uhkaa maanantaina 14. syyskuuta alkavia ylioppilaskirjoituksia, sillä se ehtii loppua ennen sitä.

Etu-Töölön lukiossa on Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päällikön Harri Korhosen mukaan tiedotettu tartunnasta ja altistumisista.

Kaikki Helsingin kaupungin lukioiden abiturientit ovat olleet etäopetuksessa tämän viikon alusta alkaen.