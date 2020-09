Oppilailta on varastettu tavaraa ja heille on huudeltu tappouhkauksia.

Helsingin kuvataidelukio on varoittanut huoltajille ja opettajille suunnatussa Wilma-viestissä koulun lähellä sijaitsevan Pengerpuiston huumetilanteesta.

Koulussa opiskelevan nuoren isä kertoi asiasta perjantaina Twitter-päivityksessä.

Koulun rehtori Tarja Aro-Kuuskoski vahvistaa, että koulu on varoittanut opiskelijoitaan koulun vieressä kentällä aikaansa viettävistä sekakäyttäjistä ja huumeiden myyjistä, joiden koetaan aiheuttavan vaaraa oppilaitoksen opiskelijoille ja viereisen Kruunuhaan yläasteen koululaisille.

Helsingin kuvataidelukion opiskelijoille on tarjottu huumeita. Kouluun on myös tullut sisään henkilö, joka varasti opiskelijan laukun. Kentällä sekakäyttäjät ovat varastaneet opiskelijan kännykän. He ovat myös huudelleet tappouhkauksia opiskelijoille.

Koulun huoltajille lähettämän viestin mukaan tilanne on viime vuoteen verrattuna pahentunut.

Rehtorin mukaan koulun lisäksi huoltajat ovat olleet yhteydessä poliisin tilanteen vuoksi.

”Olen tyytyväinen siihen, miten huoltajat ovat halunneet puuttua asiaan ja siihen, miten poliisi heidän yhteydenottojensa jälkeen nopeasti lupasi lisätä resursseja valvontaan”, Aro-Kuuskoski sanoi.

Helsingin poliisi kertoi Twitter-tilillään, että ”Pengerpuiston ongelmat ovat poliisin tiedossa ja alueelle on kohdennettu kesän aikana valvontaa resurssien sallimissa puitteissa. Olemme vahvistaneet Pengerpuiston ja koulujen lähiympäristöön näkyvää valvontaa.” Poliisi muistuttaa, että rikoksista ja häiriöistä tulee aina soittaa hätänumeroon 112.