Espoon Tapiolassa on 11-kerroksinen talo, jonka kaikki asunnot ovat yksiöitä – Tällaista on elämä Aarne Ervin ”poikamieshotellissa”

Keskustelu ”yksiöbuumista” käy Helsingin seudulla kuumana. Mutta tehtiin pieniä asuntoja ennenkin. Tapiolan Mäntytornissa ei muita kuin yksiöitä olekaan.

Hellahuone, koppi, luukku. Yksiöllä on monta nimeä.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla käydään tällä hetkellä ankaraa väittelyä siitä, minkä kokoisia asuntoja kaupunkeihin pitäisi rakentaa.

Kärjistettynä: Toisen leirin mukaan ihmiset haluavat nyt yksiöitä, joten julkisen vallan olisi pidettävä rajoittavat kätensä erossa rakennuttajien liiketoiminnasta. Toisen leirin mukaan yksiöhurmos on vain ahneiden yritysten halua rikastua ja johtaa pahimmillaan kaupunkilaisten elämänlaadun heikentymiseen.

Mutta mitä sanovat pienasunnoissa asuvat itse? Siihen löytää yhden vastauksen Espoon Tapiolasta, jonne rakennettiin 1950-luvulla ”poikamieshotelliksikin” kutsuttu 11-kerroksinen asuintalo. Sen kaikki asunnot ovat yksiöitä.

Kun arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Mäntytorni kesäkuussa 1954 valmistui, sitä kutsuttiin pilvenpiirtäjäksi. Nyt männyt kurkottelevat jo sen ylimpien kerroksien tasalla.

Ervi piirsi taloon 54 huoneistoa. Helsingin Sanomien artikkelissa asuntoja kutsuttiin poikamiesasunnoiksi. Mitään ylimääräistä ei ollut, huone ja keittokomero riittivät.

Mäntytorni elokuussa 1958.­

Kerrostalon betonirunko tehtiin syksyllä 1953 silloisessa ennätysajassa, kymmenessä vuorokaudessa liukuvalumenetelmällä. Nyt Mäntytorni on varttunut eläkeikään. Putkiremontti taloon tehtiin vuonna 2009, julkisivuremontti valmistui pari vuotta sitten.

Talon kymmenennessä kerroksessa muutaman vuoden asunut Anu Parantainen kuvailee kotitaloaan sen liikanimistä huolimatta rauhalliseksi. Asukaspohja on kirjava, on eri-ikäisiä ihmisiä nuorista aikuisista eläkeläisiin.

Mäntytorni valmistui vuonna 1954 Tapiolan itäiseen lähiöön. Talo on etualalla ja sen takana näkyy Otaniemeä ja Keilaniemeä.­

Alakerran liiketilassa toimii kirjakauppa, vieressä ompelimo, kulman takana elokuvateatteri.

”Tämä on ihan loistava yksineläjälle”, Parantainen kertoo.

Hän sanoo rakastavansa näköalaa merelle, jossa hän käy pulahtamassa kesät talvet.

”Ihana on myös tuo alhaalla oleva elokuvateatteri.”

Café Tapion Torni toimi Mäntyviita 4:n ylimmässä kerroksessa tiettävästi vuosina 1954–1969.­

Keskustelu yksiöistä on virinnyt osin myös nyky-yksiöiden koon vuoksi. On rakennettu 15 neliön minikoteja ja 20 neliön tilaihmeitä. Mäntytornin asunnoissa neliöitä on enemmän.

Yksiöitä on kolmea tyyppiä: 33-neliöisiä, 34-neliöisiä ja 45-neliöisiä. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja huomauttaa, että tosiasiassa joku on saattanut rakentaa isompiin yksiöihin myös väliseiniä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kyseessä on silti edelleen pelkästään yksiöistä koostuva talo.

Yhdessä pienemmistä asunnoista asuu Veeti Jaakkola tyttöystävänsä kanssa. Pariskunta muutti Mäntytorniin sen sijainnin takia.

Jaakkolan opiskelupaikka, Aalto-yliopisto, näkyy talolle. Kampukselle hilpaisee vartissa.

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu otti elokuun lopussa kirjoittamassaan blogissaan kantaa yksiökeskusteluun. Hänen mukaansa julkisessa keskustelussa on holhoamisen makua, yksiöiden asukkaat pyritään uhriuttamaan ”sijoittajavetoisen rakentamisen koppiin pakottamiksi uhreiksi”.

Veeti Jaakkolan asunnossa sänky sopii hyvin alkoviin, loppu tilasta on kalustettu olohuoneeksi. Jaakkola ei selvästi koe olevansa uhri.

”Yksi upeimmista asioista asunnossa on se, kun ilta-aurinko paistaa kuudennen kerroksen ikkunoista sisään.”

Jaakkolasta on hauskaa myös se, että remontoidusta asunnosta löytyy vielä muutamia merkkejä vanhasta, kuten kaapit ja ovenkahvat.

”Eikä suoria kulmia juuri ole”, hän naurahtaa.

Myös hän pitää taloa rauhallisena.

”Suurimmat äänet kuulee aamulla yhdeksän aikoihin, kun [lähellä oleva] päiväkoti päästää lapset pihalle.”

Mäntytornin yksiöistä on ollut historian aikana moneksi. Yhden tarinan kertoo asuntonsa jo vuokralle laittanut taloyhtiön hallituksen jäsen Juha Koponen. Hän asui yhdessä talon 34-neliöisistä yksiöistä kymmenen vuotta vuosina 2004–2014.

Koponen muutti taloon ensin opiskelijana vuokralle. Myöhemmin hän osti vuokraamansa asunnon.

Elämä jatkui 34 neliön yksiössä myös Koposen mentyä naimisiin ja pariskunnan saatua jälkikasvua. Perhe muutti isompaan kotiin vasta, kun lapsi oli täyttänyt neljä vuotta.

”Kun tilaa on vähän, jokaista hankintaa harkitsee hyvin tarkkaan, että tarvitseeko sen tosiaan”, Koponen sanoo.

”Eikä pieni lapsi konttaile pitkälle näköpiiristä.”

Nykyrakentamisessa puhutaan paljon yhteisöllisyyden tarpeesta. Vaikka esimerkiksi opiskelijatkin suosivat yhä enemmän yksin asumista kimppakämppien sijaan, kaipaavat he asiantuntijoiden mukaan myös toisiaan. Siksi uusiin opiskelijataloihin halutaan rakentaa yhteistiloja.

Anu Parantainen juo mielellään aamu- ja iltakahvinsa talon kattoterassilla.­

Mutta osattiin sitä ennenkin!

Mäntytornin kattoterassilla toimi aikanaan jopa kahvila. Anu Parantainen lähtee oppaaksi.

Ensin käydään hissiin vanhan sivuun vedettävän ristikko-oven kautta. Pienen kopin seinät ovat tummaa patinoitunutta puuta.

Kahvila lopetti toimintansa 1960-luvun lopulla, mutta näkymät katolta ovat edelleen komeat.

Kuva Mäntytornin kattoterassilta on otettu 1950-luvun puolivälin paikkeilla.­

Täältä esiteltiin puutarhakaupunkirakentamisen malliesimerkiksi noussutta Tapiolaa aikanaan jopa valtiovieraille. Elokuussa 1956 näköaloja ihaili presidentti Urho Kekkosen seurassa Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja Kliment Voroshilov.

Aurinkoisina kiireettöminä aamuina Parantaisella on tapana tulla terassille juomaan kahvit, ja pannu on mukana nytkin. Hän tykkää seurailla täältä lintuja ja katsella Länsiväylän yli merelle myös ilta-auringon aikaan.

”Tykkään tästä talosta niin paljon, että olen koettanut ostaa asuntoa vuokraajaltani”, Parantainen kertoo.