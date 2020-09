Elielinaukion tulevaisuudesta käydään kiivasta keskustelua uusimpien suunnitelmien paljastuttua. Arkkitehtien havainnekuvassa muutos entiseen on iso. Helsingin kaupunki huomauttaa, että rakennusmassaa saatetaan jakaa kahteen eri rakennukseen.

Havainnekuva siitä, kuinka korkeaa ja mittavaa rakentamista Helsingin Elielinaukion alueelle voi tulla alueesta järjestetettävän arkkitehtuurikilpailun myötä. Havainnekuva ei ota kantaa tulevan arkkitehtuurin ulkonäköön tai uuden rakentamisen sijoittumiseen suunnittelualueen sisällä, sillä kyseisten asioiden on tarkoitus ratketa arkkitehtuurikilpailun myötä.­

Arkkitehdit jatkavat huolestuneita kannanottojaan Helsingin Elielinaukion muutossuunnitelmista.

Vuoden 2019 arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaneet arkkitehdit Mona Schalin ja Kristina Karlsson Stadionark-arkkitehtitoimistosta ovat toimittaneet Helsingin Sanomien toimitukseen laatimiaan havainnekuvia. Kuvilla he haluavat näyttää, miten radikaalisti Elielinaukio ja sen ympäristö voivat tulevaisuudessa muuttua. Alueen kehittämiseksi on vireillä asemakaavamuutos ja arkkitehtuurikilpailu.

Jo aiemmin Suomen arkkitehtiliitto Safa ja sen varapuheenjohtaja Harri Hautajärvi ottivat kantaa muutossuunnitelmiin. He lausuivat muun muassa, että alue sallii vain vähäisen lisärakentamisen eikä ”usein maailman kauneimmaksi kutsutun” asemarakennuksen eli Helsingin Päärautatieaseman asemaa saa heikentää uudisrakentamisella.

Lue lisää: Elielinaukiolle suunnitellaan uusia rakennuksia ja täysremonttia – Arkkitehdit ovat huolissaan: ”Ajatus Helsingin keskeisimpien aukioiden rakentamisesta umpeen tuntuu hurjalta”

”Ennen kuin mahdollisen uudisrakentamisen määrä ja periaatteet lyödään lukkoon on mielestämme julkaistava, millaista rakennusoikeutta ja uutta tonttimaata kohteen kiinteistösijoittajat ajavat takaa”, Schalin ja Karlsson kirjoittavat lähettämiensä kuvien mukana tulleessa saatetekstissä.

Schalin kuuluu Safan kilpailutoimikuntaan, joka oli mukana ehdottamassa arkkitehtuurikilpailun tuomaria viime joulukuussa. Schalinin mukaan hänelle ei kuitenkaan tuossa vaiheessa ollut selvää, millainen kilpailun sisältö tulee olemaan.

Lue lisää: Helsingin Elielinaukio aiotaan myllätä täysin uusiksi – Sijoittaja kertoo nyt suunnitelmista, jotka saattavat jättää Rautatieasemankin varjoonsa

Kuvien avulla Schalin ja Karlsson pyrkivät havainnollistamaan sitä, kuinka mittavaa ja korkeaa rakentamista Elielinaukiolle ja Rautatieaseman eteen ollaan sallimassa. Kuva ei esitä tulevan rakentamisen arkkitehtuuria tai tarkkaa sijoittumista suunnittelualueelle, sillä nämä asiat on tarkoitus ratkaista tulevan arkkitehtuurikilpailun myötä.

”Kuva perustuu Helsingin kaupunkiympäristön julkaisemiin suunnitteluperiaatteisiin ja siinä annettuihin alustaviin rakennuskorkeuksiin ja rakentamisrajoihin”, he kirjoittavat.

”Mikäli tällainen valtaisa rakentamisen määrä toteutuu, se tulee estämään alueiden kehittämistä jalankulkijoiden ja monien julkisten liikennevälineiden käyttäjien edun mukaisesti.”

Schalinin ja Karlssonin mielestä Eliel Saarisen suunnitteleman ikonisen asemarakennuksen näkyvyys ja merkitys on hankkeessa uhattuna, ja suunnitelmat voivat tuottaa kuilumaisia, pimeitä sivukadun oloisia tiloja paikkaan, jossa ihmisvirrat ovat Helsingin suurimpia.

”Julkisen liikenteen tärkeimpänä solmukohtana paikalla on sinänsä hieno potentiaali uudenlaisina, laadukkaasti suunniteltuina kaupunkiaukioina, jonne aurinko paistaa ja jossa on houkuttelevia ravintolaterasseja ja hyvin suunniteltuja kevyitä paviljonkeja modernin eurooppalaisen kaupunkikulttuurin parhaiden esimerkkien hengessä.”

Havainnekuva tulevan rakentamisen korkeudesta ja mittaluokasta. Kuva ei ota kantaa tulevan rakentamisen arkkitehtuuriin tai sijoittumiseen suunnittelualueella.­

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan julkaisemien suunnitteluperiaatteiden mukaan uuden rakentamisen kokonaistavoite suunnittelualueella on 40 000 neliömetriä. Tämä vastaa melko tarkalleen Postitalon (pinta-ala 41 074) tai Sokoksen (pinta-ala 40 676) kokoluokkaa.

Tulevan uudisrakentamisen rakennuskorkeuden alustava yläraja on sama kuin Postitalon tornimaisen, korkean osan korkeus eli noin 44 metriä meren pinnasta. Kuten HS on jo aiemmissa jutuissa kertonut, uudisrakentaminen voi siis olla huomattavasti korkeampaa kuin mitä alueen maamerkin eli Päärautatieaseman rakennus on.

Helsingin kaupungin asemakaava-arkkitehti Perttu Pulkka huomauttaa, että suunnitteluperiaatteissa annetut lukemat ovat ohjeellisia, ja niistä voidaan poiketa laadun varmistamisen hengessä.

”Ajatuksena on, että annettu neliömäärä jakautuu Elielinaukiolle ja Asema-aukiolle, ja rakennuksia voi siis olla enemmän kuin yksi”, hän sanoo.

”Arkkitehtuurikilpailu määrittää rakentamisen sijoittumisen, ulkonäön ja ylipäätään toiminnot, mutta lähtökohtaisesti uusia rakennuksia voi olla yksi, kaksi tai enemmän. Todennäköisesti rakennuksia tulee kaksi.”

Pulkka myös korostaa, että muutossuunnitelmien tavoitteena on nimenomaan parantaa jalankulun olosuhteita Elielinaukion ja Asema-aukion alueella, ei vaikeuttaa sitä.

”Alueen suurimpia ongelmia ovat tällä hetkellä eri liikennemuotojen risteämiskohdat. Esimerkiksi jalankulkijat joutuvat väistelemään pyöräilijöitä ja nykyisen metropaviljongin ympäristö koetaan ahtaaksi. Lisäksi tavoitteena on helpottaa jalankulkua Postikadun osalta.”

Helsingin kaupunki on sitoutunut muutossuunnitelmiin vahvasti. Elielinaukion kehittämisen aiesopimus hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina, ja alue on ollut varattuna muutoshanketta varten jo vuodesta 2017.

HS uutisoi Uusi Eliel -nimellä kulkevista suunnitelmista ensimmäisen kerran 15. elokuuta.

Kyseessä on Helsingin keskeisintä ydintä mahdollisesti hyvin merkittävästi muuttava hanke. Kehittämishankkeen tarkoitus on tiivistää alueen rakennetta ja synnyttää täydennysrakentamalla uusi toimitila-alue, johon sijoittuisi työpaikkoja, majoituspalveluita, kauppaa, vapaa-ajan toimintoja sekä kohtaamispaikkoja.

Myös liikennejärjestelyt muuttuisivat. Elielinaukion bussiterminaali ja asema-aukion reunalla oleva metropaviljonki voivat poistua kokonaan ja taksit häipyä maan alle.