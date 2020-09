Mielenosoitus marssi Senaatintorilta Eduskuntatalolle lauantaina.

Sadat ihmiset osoittivat lauantaina mieltään Suomen luonnon puolesta Helsingin keskustassa.

Poliisi kertoi iltapäivällä ennen kello kahta, että mielenosoittajia oli noin 300 ja kaikki sujui rauhallisesti. Mielenosoittajat kokoontuivat Senaatintorille puoliltapäivin ja marssivat sitten Eduskuntatalolle, jossa mielenosoittajien määrä oli jo huomattavasti pienempi. Ohjelman on kerrottu päättyvän noin kello 16.

Mielenosoituksen pääjärjestäjä on nuorten ilmastoliike Fridays For Future. Mukana on useita ympäristöjärjestöjä sekä poliittisia nuorisojärjestöjä.

Marssilla vaadittiin hallitukselta tekoja luonnon puolesta. Ilmastonmuutoksen lisäksi he nostivat esiin esimerkiksi vanhojen metsien hävittämisen, Itämeren saastumisen ja turpeen käytön.