Helsinki pyrkii osallistamaan kaupunkilaisia.

Leikkipuisto Myllynsiipeen on hankittu edellisellä kierroksella trampoliini, kaksi pyörää ja hiekkalaatikon kaivuri sekä keppihevosia. Abdullahi (oik.) ja Antonio laittoivat pyöriin vauhtia perjantaina.­

Aurinkolahden uimarannan vedenalaiset kivet on raivattu, Arabianrantaan rakennettu tekonurmi, Itä-Helsingin leikkipuistoihin on tuotu leikkivälineitä ja aurinkovoimalla toimiva lautta on kulkenut Laajasalon ja Vartiosaaren väliä.

Helsingin ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kierros alkaa kääntyä kohti päätöstään, ja kansalaisäänestyksessä menestyneistä 44 ehdotuksesta ainakin 37 saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Voisi hyvin kuvitella, että kansalaiset eri kaupunginosissa hiovat jo uusia ehdotuksia seuraavaa Omastadi-äänestystä varten. Osoittihan ensimmäinen kierros, että ideointi kannattaa.

Kaupunkilaisten kannattaakin jo terästäytyä, koska uusia ehdotuksia voi jättää lokakuun 5. päivästä lähtien. Koronavirustilanne voi aiheuttaa aikatauluun muutoksia.

Helsinki on kaksinkertaistanut budjetin 8,8 miljoonaan euroon ja muuttanut kierroksen kaksivuotiseksi. Tänä syksynä koottavia ehdotuksia jalostetaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa ensi kevään aikana, ja varsinainen yleisöäänestys ajoittuu ensi vuoden syksyyn.

Omastadin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka on aivan yhtä innoissaan viime kierroksen tuloksista kuin monet asukasaktiivitkin. Kansalaisten ehdotukset olivat monipuolisia, ja eräillä alueilla, etenkin kaakkoisessa suurpiirissä, syntyi vilkasta keskustelua ennen äänestystä.

”Facebook alkoi laulaa, kun omia kohteita markkinoitiin muille. Äänestysprosentti koko kaupungissa oli 8,6, mikä on kansainvälisesti katsottuna paljon. Kansainvälisessä vertailussa on yleensä päästy 1–2 prosenttiin”, Verkka sanoo.

Seitsemästä suurpiiristä kaakkoisen äänestysprosentti oli kovin eli 16 prosenttiä lähinnä siksi, että Herttoniemen liikuntapuiston parannusehdotus ja Aino Acktén huvilan kunnostussuunnitelma kamppailivat tasaväkisesti keskenään. Huvilan kunnostussuunnitelma voitti täpärästi eikä liikuntapuisto mahtunut tällä kertaa suurpiirin määrärahaan.

Keskisessä suurpiirissä yksi hanke eli Arabianrannan tekonurmi haukkasi lähes koko potin. Jatkossa tämä ei ole mahdollista, koska kaupunginhallitus muutti sääntöjä toukokuussa siten, että yksi yksittäinen hanke voi vielä maksimissaan 50 prosenttia suurpiirin rahoista.

Suurpiirijako pysyy, vaikka sitä on moitittu hahmottomaksi. Verkan mukaan toinen kierros toteutetaan vielä samalla suurpiirijaolla, ja aluejakoa tarkastellaan sen jälkeen.

Omastadi nousee omaan arvoonsa myös Tampereen yliopiston tutkijoiden tekemässä väliraportissa, jossa arvioidaan kaupungin uuden johtamisjärjestelmän onnistumista.

Helsinki siirtyi pormestarimalliin ja yhdisti kymmenet virastot neljäksi toimialaksi tämän vaalikauden alussa. Suurin julkinen huomio on kohdistunut pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ja neljän apulaispormestarin välisiin valtasuhteisiin.

Kuitenkin uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista oli lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tutkijoiden päätelmä tässä vaiheessa on, että kansalaisten osallistuminen on yhä irrallaan johtamisjärjestelmästä ja kaupungin perustyöstä.

Asennemuutoksen pitäisi läpäistä koko kaupunkiorganisaatio, jotta osallistumista saataisiin edistettyä paremmin.

Kaupunkilaisilla on toki monia kanavia, joiden kautta he voivat vaikuttaa omien asuinalueidensa puutteisiin tai edistää niiden kehittämistä. Pelkästään kaupungin palautekanaviin tuli vuoden 2019 aikana yhteensä 74 000 palautetta.

Verkan mukaan palautejärjestelmää ollaan jo uudistamassa.

Asukastilaisuuksissa, asiakaskyselyissä, asukasraadeissa, vammais-, nuoriso- ja vanhusneuvostoissa kaupunki kerää valtavan määrän tietoa vuosittain.

”Mutta kerätyn tiedon hyödyntämisessä on puutteita”, tutkijat huomauttavat.

Ensimmäisen Oma stadi -äänestyksenkin kohdalla Helsinkiä kritisoitiin siitä, ettei heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia vaikumiseen huomioitu tarpeeksi. Jotta kaupunki ei reagoisi vain niiden taitavimpien ja kovimmin huutavien ryhmien toiveisiin, hiljaisten ryhmien osallistumismahdollisuuksia olisi tutkijoiden mukaan tuettava voimakkaammin.

Yksi keino kaupunkilaisten osallistumisen lisäämiseksi ovat suurpiirien stadiluotsit, jotka ovat nyt kahden ja puolen vuoden ajan luoneet yhteyksiä omien alueidensa järjestöihin ja yhdistyksiin sekä kaupungin eri toimialoille.

Itäisen suurpiirin stadiluotsin Belinda Barbaton havainto on, että Itä-Helsingissä on paljon taitavia tekijöitä, ryhmiä ja ihmisiä, joilla on voimakasta halua oman alueensa kehittämiseen. Idän asukkaat ovat ylpeitä kotikulmistaan ja niiden omaleimaisuudesta.

Kielten kirjo on suuri, ja sen vuoksi kaupunki on jalkauttanut Helsinki Infon monikielisiä oppaita kiertämään kaupunkia. Syyskuun vaihteesta lähtien neuvonta jalkautui muun muassa Kontulan kirjastoon ja Puhoksen kauppakeskukseen.

Omastadiäänestyksessä idän äänestysaktiivisuus jäi vain 5,4 prosenttiin, mikä todennäköisesti johtui siitä, ettei suurpiirin eri kolkista ei tullut tasaisesti ehdotuksia. Mutta jos Barbatoa on uskominen, siihen on tulossa muutos seuraavalla kierroksella.

”Oma fiilis on, että tuntuu aika kivalta. Seuraavaan äänestykseen on runsaasti aikaa valmistautua”, Barbato sanoo.

Itäisessä suurpiirissä toteutettavaksi äänestettiin liikuntavälineitä ja pururata Puotinkylän kentän yhteyteen, leikkivälineitä Itä-Helsingin leikkipuistoihin sekä Broändan puron kunnostuksen suunnittelu.

Tampereen yliopiston tutkijoiden mukaan kaupunki ei ollut varautunut siihen, miten paljon kansalaisten osallistumisen lisääminen nielee voimavaroja ja työvoimaa kaupungin organisaatiossa.

Omastadin äänestykseen tuli lähes 1 300 ehdotusta, jotka kaikki piti arvioida. Toteuttamiskelpoisille 354 ehdotukselle piti laatia kustannusarvio äänestystä varten.

Uutta kierrosta on valmisteltu yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa, ja työkuormaa vähennetty monesta kohdasta.

”Ensimmäinen kierros lähti liikkeelle niin nopeasti ja rytinällä, ettei varmaan kukaan osannut työmäärää ennakoida. Toista kierrosta varten on jo tehty valtavan paljon kehitystyötä”, Verkka sanoo.

Hän muistuttaa, että asukkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat normaali osa kaupungin toimintaa.

Helsingin johtamisen uudistus saa selvityksissä ankaraa kritiikkiä

Runsaan kolmen vuoden jälkeen Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän muutos ei näytä vieläkään kirkastuneen kaikille työntekijöille. Asia käy ilmi tehdyistä selvityksistä. Helsinki siirtyi pormestarimalliin ja yhdisti kymmenet virastonsa neljäksi toimialaksi vuonna 2017.

Henkilöstön mielipiteitä on seurattu sekä kyselyillä että henkilöhaastatteluilla. Ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin organisaatiotutkijat Jouni Virtaharju ja Virpi Sorsa katsovat omassa etnografisessa tutkimuksessaan alaisten ja esimiesten kertovan erilaisia tarinoita.

Merkittävä osa esimerkiksi kaupunkiympäristön työntekijöistä koki muutoksen itselleen vieraaksi ja omaa työtä vaikeuttavaksi. Tutkijoiden mukaan henkilöstö kertoo toistuvasti nostalgiatarinoita, joissa ennen oli kaikki paremmin.

”En ole tavannut yhtäkään ihmistä, joka olisi tyytyväinen organisaatiouudistukseen. Mielekäs työ ja työyhteisö virastossa vaihtui epämieluisaan työhön organisaatiossa”, kommentoi yksi vastaajista.

Esimiehet sen sijaan kuvaavat tulevaisuuden valoisana. Heidän viestinsä henkilöstölle on, että jaksakaa vielä, sillä asiat tulevat olemaan paremmin. Tutkijat nimesivät nämä postalgiatarinoiksi.

”Merkillepantavaa on, että nostalgia- ja postalgiatarinoita yhdistää yksi tekijä: tällä hetkellä kaikki ei ole hyvin”, tutkijat tiivistävät.

Uuden johtamisjärjestelmän pitäisi nojata tiedolla johtamiseen, mutta alaisissa tämä herättää mustaa huumoria. Tampereen yliopiston tutkijoiden kyselyssä vanhojen tietojärjestelmien puutteet, päällekkäisyydet ja kankeudet tulevat ilmi avovastauksissa.

”Ilmeisesti johto ja yksiköt elävät täysin eri maailmassa. Täällä ollaan valovuosien päässä tiedon analysointipalveluista ja työpöytäratkaisuista. Elätelläänkö ylätasolla tosiaan sellaista kuvitelmaa, että modernit työkalut olisivat jalkautuneet yksiköihin asti”, kommentoi yksi vastaaja.

Tutkijoiden johtopäätös on, että uudistuksen vaikutukset tietojohtamiseen ovat jääneet vähäisiksi. Tiedon analytiikka ja raportointi eivät vastaa tarpeisiin. Tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään ja tiedon löytäminen on hankalaa.

Esimerkiksi koronakriisin alkuvaiheessa viime keväänä ilmeni, että tartuntatilanteen johtamisen kannalta tarvittavia tietoja jouduttiin poimimaan eri rekistereistä käsin. Tämä selvisi liikkeenjohdon konsulttiyhtiö KPMG:n selvityksessä, joka julkaistiin kesällä.

Kun Helsinki myllersi vanhan valtakoneiston kolme vuotta sitten, uudistuksella oli kolme tavoitetta.

Kuntavaalin tuloksen piti heijastua kaupungin johtamiseen suoremmin kuin vanha virastojärjestelmä. Pormestarijärjestelmässä apulaispormestarit toimivat neljän toimialan keulakuvina ja asiantuntijalautakuntien puheenjohtajina.

Toinen tavoite oli parantaa demokratian toimivuutta ja lisätä ihmisten osallistumista.

Tampereen yliopiston tutkijat kuitenkin toteavat väliraportissaan, että valtuuston ja etenkin pienten valtuustoryhmien asema on heikko. Kansalaisten osallistumisessa toimintatavat ovat vasta muotoutumassa.

Uudistus on keskittänyt valtaa erityisesti pormestarille. Apulaispormestareilla ei ole samanlaista valtaa kuin pormestarilla, mutta heidän asemansa organisaatiossa on silti merkittävä. Heillä on myös paljon vaikutusvaltaa.

Kolmas tavoite oli vahvistaa valtuuston ja hallituksen roolia johtamisessa. Arviointiaineiston perusteella valtuuston rooli vaikuttaa pikemminkin heikentyneen.

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että uudistus on kesken ja etenee eri tahdissa eri toimialoilla.

He ovat kuitenkin jo havainneet, että henkilöriippuvuus lisää johtamisjärjestelmän riskialttiutta. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) persoona ja toimintatavat vaikuttavat huomattavasti siihen, millaiseksi toimintakulttuuri muodostuu.

Pormestarin vaihtuminen kevään vaaleissa voisi siten muuttaa merkittävästi kaupungin suuntaa. Tutkijoiden mielestä Helsingissä pitäisikin huomioida, miten henkilöriippuvuuden riskejä voitaisiin pienennettyä esimerkiksi valtaa delegoimalla.

Lähde: Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi: Akateemisen kokonaisarvioinnin väliraportti 2020, Tampereen yliopisto, Anni Jäntti & Arto Haveri (toim).