Etäopetukseen siirtyvät Helsingin medialukio ja Vuosaaren lukio.

Helsingin medialukiossa ja Vuosaaren lukiossa siirrytään maanantaina kahdeksi viikoksi etäopiskeluun, koska niissä molemmissa on havaittu yksi koronatartunta.

Helsingin kaupunki tiedotti muutoksesta sunnuntaina. Järjestelyllä on tarkoitus turvata runsaan viikon päästä alkavien ylioppilaskirjoitusten sujuminen. Abiturientit ovat siirtyneet etäopiskeluun jo aiemmin eli elokuun lopussa.

Vuosaaressa koronavirukselle on altistunut 37 opiskelijaa ja neljä henkilöstöön kuuluvaa. Yhteensä Vuosaaren lukiossa on 525 opiskelijaa. Medialukiossa altistuneita on 108 opiskelijaa ja neljä henkilöstöön kuuluvaa. Medialukiossa on 950 opiskelijaa.

Lukiot lähettävät opiskelijoilleen ja näiden huoltajille tarkemmat ohjeet Wilman kautta.